Sức khỏe

Ca bệnh não mô cầu xuất hiện tại nhiều địa phương

N.Dung

(NLĐO) - Từ đầu năm 2026 đến nay, các ca viêm màng não mô cầu ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành. Bệnh lây qua hô hấp, diễn biến nhanh và có thể tử vong.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) ngày 27-3 cho biết từ đầu năm 2026, hệ thống giám sát ghi nhận các ca viêm màng não mô cầu tại Hà Nội, TPHCM, An Giang, Hà Tĩnh và Lào Cai. Bệnh lây qua đường hô hấp, diễn biến nhanh, có thể tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Phát hiện nhiều ca mắc viêm não mô cầu, nguy cơ tăng trong mùa lễ hội - Ảnh 1.

Bệnh nhân não mô cầu điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Thanh Thanh

Cơ quan này đề nghị sở y tế các tỉnh, thành tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cơ sở; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm; điều trị dự phòng và theo dõi chặt người tiếp xúc gần; xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông về triệu chứng nghi ngờ và biện pháp phòng bệnh; khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ. Các đơn vị bảo đảm thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế tối đa biến chứng nặng và tử vong, đồng thời thực hiện nghiêm kiểm soát lây nhiễm.

Người chăm sóc bệnh nhân cần đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. Các địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch và hồi sức tích cực.

Theo chuyên gia, người là ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên; nguồn lây chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang trùng. Tỉ lệ người lành mang vi khuẩn trong cộng đồng khoảng 5-25%, có thể tăng 30-40% tại ổ dịch.

Bệnh có thể biểu hiện viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn… trong đó hai thể đầu thường gặp. Tỉ lệ tử vong khoảng 8-15%; 10-20% trường hợp có di chứng như điếc, liệt, chậm phát triển. Thể nhiễm trùng huyết tối cấp có thể gây tử vong trong 24 giờ sau khởi phát.

Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể gây tử vong rất nhanh

Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể gây tử vong rất nhanh

(NLĐO) - Tại Việt Nam, viêm màng não do não mô cầu là 1 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ tử vong cao nhất

Bệnh viêm não mô cầu nguy hiểm ra sao?

Trong cộng đồng có đến từ 5%-25% người lành mang vi khuẩn bệnh này không có triệu chứng lâm sàng

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do viêm não mô cầu

(NLĐO) - Trước nhập viện, bệnh nhân có sốt, đau đầu. Bạn cùng phòng phát hiện anh lơ mơ, gọi hỏi không trả lời nên đưa đến bệnh viện

