TPHCM ghi nhận ca viêm màng não do não mô cầu

Ngày 26-3, theo báo cáo về bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần 11-2026 (từ ngày 9 đến 15-3), thành phố ghi nhận một trường hợp viêm màng não do não mô cầu tại phường Bình Lợi Trung.

Bệnh nhân mắc não mô cầu điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

Bệnh nhân là nam sinh viên 21 tuổi, đang học trực tuyến tại Trường Đại học Giao thông Vận tải. Người này khởi phát bệnh từ ngày 9-3, nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 10-3 và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị từ ngày 11-3. Hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa từng tiêm vắc-xin phòng não mô cầu. Hai người sống cùng nhà đã được ngành y tế cho sử dụng thuốc dự phòng Ciprofloxacin liều duy nhất từ ngày 11-3. Các trường hợp tiếp xúc gần tiếp tục được theo dõi trong 10 ngày nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan.

Các bác sĩ cảnh báo nhiễm não mô cầu là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể gây tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Trước nguy cơ lây lan, ngành y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh bao gồm người sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp cần được điều trị dự phòng càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24–48 giờ sau phơi nhiễm.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, người dân cần theo dõi sát các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, đau đầu, nổi ban xuất huyết để đến cơ sở y tế kịp thời, đồng thời chủ động khai báo tiền sử tiếp xúc với nhân viên y tế.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tiêm vắc-xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và chủ động nhất hiện nay. Hiện đã có các loại vắc-xin phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W và nhóm B. Do mỗi loại vắc-xin chỉ bảo vệ đối với từng nhóm vi khuẩn nhất định, vì vậy cần tiêm đầy đủ để đạt hiệu quả phòng bệnh toàn diện, góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng trước căn bệnh có diễn tiến nhanh, khó lường này.