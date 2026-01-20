HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vì sao hàng loạt xe máy ở Quảng Trị "không cánh mà bay"?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều xe máy của người dân ở Quảng Trị "không cánh mà bay". Manh mối từ những chiếc xe bị tháo vỏ dần hé lộ.

Trộm cắp xe máy tại Quảng Trị: Nhiều vụ việc đáng báo động trong thời gian ngắn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2007), Bùi Đức Phong (SN 2006) và Lê Trần Hoài Sơn (SN 2007), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2025, trên địa bàn xã Bố Trạch và một số địa phương lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị xác định nhóm đối tượng trên thường rủ nhau điều khiển xe máy đến các địa bàn như Bố Trạch, Bắc Trạch, Hoàn Lão, Phong Nha… để tìm sơ hở. Khi phát hiện xe máy để ở nơi vắng vẻ, không có người trông coi, các đối tượng này ra tay trộm cắp.

Sau khi chiếm đoạt được xe, nhóm này tháo vỏ, cất giấu một thời gian rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn hoạt động liên tỉnh do 2 đối tượng cầm đầu, với số tiền giao dịch khoảng 2 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng ở Quảng Trị đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Chia sẻ nội dung của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, nhiều người ở Quảng Trị bị xử lý

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều trường hợp chia sẻ thông tin liên quan Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài trên mạng xã hội.

khởi tố vụ án khởi tố bị can phòng cảnh sát hình sự trộm cắp tài sản trộm cắp xe máy Công an Quảng Trị Bố Trạch xe máy không cánh mà bay Nguyễn Lê Tuấn Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo