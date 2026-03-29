Giải trí

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh mê bánh mì nên mở luôn tiệm bánh mì

Thùy Trang

(NLĐO) - Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, mê bánh mì nên mở luôn tiệm bánh mì để "ăn cho đã".

"Sang" như vợ cũ Bằng Kiều

Nghệ sĩ đến chúc mừng vợ cũ Bằng Kiều ra mắt tiệm bánh mì Việt Nam

Trizzie Phương Trinh vừa mở tiệm bánh mì "King bánh mì" tại Mỹ vì "nghiện bánh mì Việt Nam". Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã đến chúc mừng Trizzie Phương Trinh, như danh ca Ý Lan, Mai Thiên Vân, Ninh Cát Loan Châu, Hương Lan, Phương Loan, cựu hoa hậu Kiều Diễm, Bảo Hân, Trần Thu Hà, Kha Hồng Nhung, Bạch Trúc, Leon Vũ, Khánh Bình, MC Trịnh Hội và Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhà báo Trần Quốc Bảo…

Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh cho biết: "Vì mê bánh mì và cũng biết mọi người ở đây ai cũng thèm món này nên đã cùng hai người bạn mở ra cửa hàng này. Trước là để ăn thỏa thích, sau là để mọi người cùng trải nghiệm và thưởng thức món ăn đúng chuẩn Việt Nam.

Thật ra ở đây cũng không thiếu chỗ bán bánh mì nhưng tôi lại cảm thấy nó không hợp khẩu vị lắm, đặc biệt là đã bị "tây hoá" đi ít nhiều và từ đó đã có cửa hàng này ra đời".

Cô còn hài hước chia sẻ một vài giọng ca tên tuổi của showbiz đã trở thành khách ruột của mình và sẵn sàng "đóng hụi chết" cho tiệm.

Xác thực "King bánh mì" mang hương vị quê nhà

Phóng viên Phương Tùng ở Mỹ xác nhận "King bánh mì" có hương vị quê nhà

Có mặt tại sự kiện, phóng viên Phương Tùng xác nhận bánh mì là món ăn yêu thích của mình trong một vài món ẩm thực quê nhà. Và anh tìm thấy hương vị quê nhà tại bánh mì "King bánh mì" của Trizzie. Những nghệ sĩ có mặt tại sự kiện chia sẻ vui với phóng viên rằng bánh mì là "món ruột" của mình.

Không phải vì nó "ngon bổ rẻ", vô cùng tiện ích với những người vốn dĩ khá bận rộn với lịch trình riêng mà còn mang đậm dấu ấn quê hương, đặc biệt hơn khi sống xa xứ. Thậm chí có nghệ sĩ còn nghiện bánh mì của "bộ ba" Ngọc Thúy, Huỳnh Nhật Tân và ca sĩ Trizzie và nói vui rằng "có thể ăn thay cơm nếu được điều kiện cho phép".

Tiệm bánh mì Việt Nam ở Mỹ rộn ràng

Vì là địa điểm lui tới thân quen của giới nghệ sĩ nên "đứa con tinh thần" của "bộ ba" Ngọc Thúy, Huỳnh Nhật Tân và ca sĩ Trizzie cũng trở thành tâm điểm của bà con cộng đồng người Việt đang sống tại Mỹ.

Nơi đây không chỉ chứa đựng "quốc hồn quốc túy" của ẩm thực quê nhà mà còn dịp để họ được gặp gỡ thần tượng, cùng chia sẻ, trò chuyện hoặc chỉ đơn giản là ghi lại vài bức ảnh, chào nhau vài câu cho thỏa nỗi nhớ quê hương.

Diễn viên Kiều Diễm: "Mỗi vai diễn là cơ hội để hoàn thiện bản thân"

(NLĐO) - Không ồn ào truyền thông, Kiều Diễm, nữ diễn viên Gen Z, đang từng bước xây dựng hành trình nghệ thuật từ sân khấu kịch, quảng cáo đến điện ảnh.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu - "Đi qua sóng gió, tôi chọn cách sống an yên để đẹp hơn mỗi ngày"

(NLĐO) - Ca sĩ Hồ Lệ Thu khẳng định sửa mũi vì 'hao tài', nhưng chính sự bình an mới khiến chị đẹp hơn mỗi ngày.

Lý do Trang Pháp biến mất trên mạng xã hội nhiều ngày liền

(NLĐO) - Mango TV- Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) công bố Trang Pháp sẽ tham gia chương trình "Đạp gió 2026".

