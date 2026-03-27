Thời sự

Cá mái chèo liên tục chết dạt vào bờ: Liên quan vùng nước trồi

Kỳ Nam

(NLĐO)- Gần đây, hiện tượng cá mái chèo liên tiếp dạt vào bờ biển Lâm Đồng khiến người dân quan tâm và các chuyên gia đã có lý giải ban đầu

Những ngày gần đây, người dân ven biển khu vực Bình Thuận - nay thuộc tỉnh Lâm Đồng liên tục phát hiện cá mái chèo trôi dạt vào bờ trong tình trạng suy yếu hoặc đã chết. Hiện tượng này gây tò mò, thậm chí làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Tuy nhiên, các chuyên gia Viện Hải dương học cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Cá mái chèo tên khoa học là Regalecus glesne Ascanius, thuộc họ Regalecidae. Loài này thường ở vùng trung tầng, không có tập tính tạo đàn lớn. 

Qua hình ảnh cá mái chèo chết gần đây, có thể thấy phần đuôi bị mất. Nguyên nhân có thể do các loài cá dữ tấn công ăn thịt. 

Khu vực thường xuyên phát hiện loài cá này dạt vào bờ là ở vùng nước trồi nên có nhiều loài cá cùng sinh sống, kiếm ăn, trong đó có loài cá nhồng. Cá nhồng có hàm răng rất sắc, có thể cắn, gây vết thương cho cá mái chèo.

Lý giải về hiện tượng cá mái chèo "dạt bờ" liên tục - Ảnh 1.

Lý giải về hiện tượng cá mái chèo "dạt bờ" liên tục - Ảnh 2.

Cá mái chèo liên tục chết tấp vào bờ biển trong thời gian gần đây

Theo giới nghiên cứu, khu vực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận - Bình Thuận - Khánh Hòa cũ) là một trong những vùng có nước trồi mạnh nhất Việt Nam, thường xuất hiện vào mùa gió Tây Nam. Khi nước lạnh từ tầng sâu dâng lên, không chỉ mang theo nguồn dinh dưỡng dồi dào mà còn kéo theo nhiều sinh vật biển từ tầng sâu lên gần mặt nước hơn bình thường.

Quá trình này có thể khiến cá mái chèo bị "đẩy" khỏi môi trường quen thuộc. Sự thay đổi đột ngột về áp suất, nhiệt độ và dòng chảy khiến chúng mất phương hướng, suy yếu, thậm chí chết trước khi dạt vào bờ.

Các chuyên gia Viện Hải dương học cũng cho rằng dữ liệu cơ sở khoa học chưa được phân tích cụ thể, nên cũng không thể phỏng đoán vội vàng về nguyên nhân khác. 

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hiện tượng cá mái chèo dạt bờ không phải là dấu hiệu "dự báo thiên tai" như quan niệm dân gian. 

Đây là chỉ báo sinh học của hệ sinh thái biển, cần được theo dõi và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

Hiện tượng hiếm: 4 con cá mái chèo dạt vào bờ biển tỉnh Lâm Đồng trong vài ngày

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, bờ biển tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận 4 cá thể cá mái chèo – loài sống ở tầng nước sâu hiếm khi xuất hiện gần bờ

Thêm 1 con cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né, thu hút sự hiếu kỳ

(NLĐO) - Chỉ trong 2 ngày, 2 con cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né (Lâm Đồng), với kích thước, hình dáng và phần đuôi bị đứt tương tự nhau

Lại phát hiện cá mái chèo "khủng" chết dạt bờ

(NLĐO) – Nhiều ngư dân đã phát hiện một con cá ông phướn có chiều dài hơn 4 m và nặng khoảng 50 kg chết dạt vào bờ biển Quảng Bình.

