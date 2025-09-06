Cà Mau: Hơn 1.930 tỉ đồng chi trả cho cán bộ nghỉ việc theo chế độ

UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, nhìn chung bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh sau 2 tháng vận hành bước đầu ổn định, bảo đảm thông suốt trong quản lý, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh...

Quang cảnh hội nghị sơ kết 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không chỉ nhanh chóng thích ứng mà còn chủ động phối hợp trong xử lý công việc nên giảm được khâu trung gian, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung ổn định, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; chưa phát sinh tình trạng ách tắc, gián đoạn công việc.

Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được duy trì nề nếp; ý kiến, phản ánh của nhân dân được tiếp thu và giải quyết kịp thời. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong xã hội đối với chủ trương xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp…

Về kiện toàn các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; trưởng, phó cấp phòng và tương đương… ủy ban nhân dân cấp xã đã cơ bản hoàn thành việc bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng phòng và tương đương.

Hiện, tỉnh Cà Mau còn khuyết 3 trưởng phòng kinh tế xã; 2 phó trưởng phòng kinh tế xã và 1 giám đốc ban quản lý dự án phường. Về vấn đề trên, UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát để tham mưu UBND tỉnh kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp xã còn khuyết.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Cà Mau đã có quyết định nghỉ công tác sau sắp xếp theo quy định là 2.219 người; 1.773 người đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách nghỉ công tác… Hiện, tổng số tiền đã chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc theo quy định là 1.932 tỉ đồng.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho hay trong quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của trung ương bằng chương trình, kế hoạch phù hợp…

Đây không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai và nắm bắt nhiệm vụ từ sớm đảm bảo bám sát kế hoạch và thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh những thuận lợi, qua 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau vẫn còn một số hạn chế và khó khăn. Cụ thể, việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện còn chậm; biên chế và người hoạt động không chuyên trách của một số xã, phường còn thiếu so với thực tế.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, ngành chức năng Cà Mau sẽ tập trung chỉ đạo cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công chức để đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Rà soát, sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Song song đó, địa phương còn thực hiện tốt phương án bố trí nhà công vụ, nhà lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy...



