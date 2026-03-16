Cà Mau khai thác lợi thế nuôi trồng thủy sản

UBND tỉnh Cà Mau vừa có buổi làm việc trực tuyến với ĐHQG TP HCM về đề án xây dựng địa phương này trở thành trung tâm công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản của vùng ĐBSCL.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về định hướng xây dựng đề án gắn phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản với chuỗi giá trị ngành tôm và nuôi trồng thủy sản. Đề án dự kiến đánh giá toàn diện hiện trạng ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi; phân tích lợi thế so sánh của tỉnh Cà Mau; nghiên cứu xu hướng công nghệ trong nước và quốc tế để đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp.

Cà Mau có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, nhất là ngành tôm

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, như: phát triển nguồn nguyên liệu đạm thay thế bột cá nhập khẩu; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất thức ăn chức năng cho thủy sản; tối ưu hóa quy trình nuôi; tiếp cận theo mô hình chuỗi giá trị, kết nối sản xuất thức ăn với nuôi trồng, chế biến và thị trường tiêu thụ…

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương có lợi thế lớn về nuôi trồng thủy sản, nhất là ngành tôm. Tuy nhiên, nguồn thức ăn chăn nuôi, thủy sản còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung bên ngoài. Vì vậy, đề án nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần giúp địa phương chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao giá trị gia tăng cũng như phát triển bền vững ngành thủy sản của Cà Mau và vùng ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ĐHQG TP HCM và các sở, ngành liên quan để cung cấp thông tin, dữ liệu, khẩn trương hoàn thiện đề cương đề án và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.