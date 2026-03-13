HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bầu cử sớm tại 2 đảo tiền tiêu ở Cà Mau

Vân Du

(NLĐO) – Hàng trăm cử tri tại 2 đảo tiền tiêu ở tỉnh Cà Mau đi bầu cử sớm nhằm chọn ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình.

Sáng 13-3, hàng trăm cử tri tại đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) đã tiến hành bầu cử trước 2 ngày so với cử tri cả nước.

Tuy cách đất liền hàng chục hải lý nhưng không khí ngày hội non sông tại đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi và đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc diễn ra rộn ràng, trang trọng và đúng theo quy định của pháp luật.

Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Bầu cử sớm tại đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối của Cà Mau - Ảnh 1.

Bầu cử sớm tại đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối của Cà Mau - Ảnh 2.

Bầu cử sớm tại đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối của Cà Mau - Ảnh 3.

Cử tri tại đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai của tỉnh Cà Mau thực hiện quyền công dân tại ngày hội non sông

Bà Nguyễn Phương Thùy cho hay đã gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè tại đảo Hòn Chuối hơn chục năm qua. "Tôi đến điểm bầu cử từ sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Tôi hy vọng những đại biểu được nhân dân lựa chọn sẽ cống hiến hết sức cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước" – bà Thùy bộc bạch.

Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, cho hay việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cử tri đảo xa thực hiện quyền công dân là quyết tâm của chính quyền địa phương.

"Dù ở đất liền hay ngoài biển xa, mỗi lá phiếu của bà con đều góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí của nhân dân" – ông Sử nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, tại cụm đảo Hòn Khoai, 292 cử tri đang công tác tại bộ đội biên phòng, trạm radar, hải đăng, kiểm lâm và công nhân thi công các công trình trọng điểm quốc gia cũng bước vào khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

bầu cử Cà Mau Đảo Hòn Chuối đảo Hòn Khoai ngày hội non sông
