Cà Mau thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 8-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã phát đi thông báo số điện đường dây nóng tiếp nhận thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2026.

Cụ thể, số điện thoại di động là 0866.385.394; số điện thoại trực của ban coi thi (liên hệ trong giờ hành chính) là 02903.636.637.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2026 có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi và được sắp xếp thành 830 phòng thi.

Toàn tỉnh Cà Mau có 35 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng. Để bảo đảm nhân lực cho kỳ thi, hội đồng thi tỉnh đã điều động hơn 2.803 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ trong hội đồng thi cũng như các ban của hội đồng thi.

Công tác in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện bảo đảm bí mật, an toàn và an ninh tuyệt đối theo đúng quy định. Hỗ trợ thí sinh với phương châm "không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế, đi lại".