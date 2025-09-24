Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới

Chiều 24-9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin đến báo chí về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới

Để hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27-9, UBND tỉnh Cà Mau đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với chủ đề: "Cà Mau – địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành".

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo

Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức đoàn famtrip khảo sát, giới thiệu điểm đến du lịch, như: Khu Du lịch Mũi Cà Mau; Khu Lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu; Khu nhà Công tử Bạc Liêu; tổ chức lễ trồng rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Ngày hội "Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau" với quy mô khoảng 100 gian hàng ẩm thực và OCOP; Hội thảo khoa học "Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia"…

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng.

"Các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới sẽ tạo không gian giao lưu, kết nối doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng làm du lịch giữa Cà Mau với các địa phương trong cả nước; thúc đẩy kích cầu du lịch mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản và OCOP… Đồng thời, còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và du khách về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường cũng như phát huy giá trị văn hóa – ẩm thực để đưa du lịch Cà Mau phát triển bền vững, xứng đáng là điểm hẹn của bạn bè trong nước và quốc tế" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.



