Ca mổ “chưa từng có tiền lệ” ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 4-3, BSCK2 Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện cùng kết hợp điều trị một ca ung thư hốc mũi tái phát giai đoạn muộn, xâm lấn đồng thời nhiều cơ quan quan trọng vùng sọ mặt và não.

Ca mổ kéo dài 10 giờ, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa.

Bệnh nhân là ông T.V.H. (sinh năm 61 tuổi), nhập viện trong tình trạng ung thư hốc mũi tái phát sau một năm đã phẫu thuật và hóa – xạ trị. Theo BS Dũng, đây là thể bệnh có đặc tính tiến triển nhanh, nguy cơ tái phát cao và xâm lấn rộng.

Ở lần tái phát này, khối u phát triển thành khối lớn vùng mặt trái, xâm lấn xuyên da, lan toàn bộ nhãn cầu trái, phá hủy xương hàm trên, ăn sâu vào khẩu cái và xâm nhập nhu mô não. Người bệnh chịu những cơn đau dữ dội kéo dài, đau lan lên đầu, mất ngủ, không thể ăn uống, thể trạng suy kiệt nghiêm trọng.

"Đây là tình trạng cực kỳ phức tạp. Phần lớn trường hợp tương tự chỉ còn chỉ định điều trị giảm nhẹ vì khó có khả năng phẫu thuật triệt để" - BS Dũng nhận định.

Trước tình trạng nguy kịch, Khoa Tai mũi họng đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa gồm Ngoại Thần kinh, Mắt, Tạo hình – Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Trung tâm Ung bướu. Đồng thời, bệnh viện phối hợp hội chẩn liên viện với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Sau khi phân tích kỹ mức độ xâm lấn qua lâm sàng và hình ảnh học, các ê-kíp thống nhất vẫn còn cơ hội can thiệp nếu có kế hoạch phẫu thuật chặt chẽ và chuẩn bị toàn diện.

Ca mổ kéo dài 10 giờ, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa. Ê-kíp Tai Mũi Họng phối hợp cùng các bác sĩ Răng Hàm Mặt lấy toàn bộ phần u xâm lấn xương hàm trên trái và khẩu cái, với khối lượng gần 800 gram. Khoa Mắt tiến hành cắt bỏ toàn bộ nhãn cầu trái do đã bị xâm lấn hoàn toàn. Tiếp đó, ê-kíp Ngoại Thần kinh mở sọ, lấy phần u xâm lấn não.

Sau khi cắt bỏ khối u diện rộng, bệnh nhân đối diện khuyết hổng lớn vùng mặt. Ê-kíp Tạo hình – Thẩm mỹ thực hiện vi phẫu chuyển vạt tự do từ chân để tái tạo cấu trúc giải phẫu. Ba mục tiêu tái tạo được tiến hành đồng thời như che phủ hốc mắt, tái lập vách ngăn mũi, xoang nhằm bảo tồn đường thở và tái tạo khẩu cái để ngăn cách khoang miệng với khoang mũi.

Trong suốt cuộc mổ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu, kiểm soát huyết động và gây mê hồi sức chặt chẽ. Người bệnh tỉnh ngay sau phẫu thuật. Sau hai tuần điều trị tích cực, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Hiện bệnh nhân đi lại được, tự thở qua mũi sau khi rút ống mở khí quản, nói chuyện rõ ràng, ăn uống bằng đường miệng. Các vạt da sống tốt, liền thương thuận lợi. Đặc biệt, những cơn đau dữ dội trước đó đã hoàn toàn chấm dứt.



