HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ca mổ “chưa từng có tiền lệ” ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Hải Yến

(NLĐO) - Ca mổ kéo dài 10 giờ, huy động nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ đã lấy toàn bộ phần u xâm lấn xương hàm trên trái và khẩu cái, với khối lượng gần 800 gram

Ngày 4-3, BSCK2 Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện cùng kết hợp điều trị một ca ung thư hốc mũi tái phát giai đoạn muộn, xâm lấn đồng thời nhiều cơ quan quan trọng vùng sọ mặt và não.

Ca mổ “chưa từng có tiền lệ” khi bác sĩ cắt khối u 800g xâm lấn não, tái tạo toàn bộ vùng mặt - Ảnh 1.
Ca mổ “chưa từng có tiền lệ” khi bác sĩ cắt khối u 800g xâm lấn não, tái tạo toàn bộ vùng mặt - Ảnh 2.

Ca mổ kéo dài 10 giờ, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa.

Bệnh nhân là ông T.V.H. (sinh năm 61 tuổi), nhập viện trong tình trạng ung thư hốc mũi tái phát sau một năm đã phẫu thuật và hóa – xạ trị. Theo BS Dũng, đây là thể bệnh có đặc tính tiến triển nhanh, nguy cơ tái phát cao và xâm lấn rộng.

Ở lần tái phát này, khối u phát triển thành khối lớn vùng mặt trái, xâm lấn xuyên da, lan toàn bộ nhãn cầu trái, phá hủy xương hàm trên, ăn sâu vào khẩu cái và xâm nhập nhu mô não. Người bệnh chịu những cơn đau dữ dội kéo dài, đau lan lên đầu, mất ngủ, không thể ăn uống, thể trạng suy kiệt nghiêm trọng.

"Đây là tình trạng cực kỳ phức tạp. Phần lớn trường hợp tương tự chỉ còn chỉ định điều trị giảm nhẹ vì khó có khả năng phẫu thuật triệt để" - BS Dũng nhận định.

Ca mổ “chưa từng có tiền lệ” khi bác sĩ cắt khối u 800g xâm lấn não, tái tạo toàn bộ vùng mặt - Ảnh 3.

Hiện bệnh nhân đi lại được, tự thở qua mũi sau khi rút ống mở khí quản, nói chuyện rõ ràng, ăn uống bằng đường miệng

Trước tình trạng nguy kịch, Khoa Tai mũi họng đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa gồm Ngoại Thần kinh, Mắt, Tạo hình – Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Trung tâm Ung bướu. Đồng thời, bệnh viện phối hợp hội chẩn liên viện với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Sau khi phân tích kỹ mức độ xâm lấn qua lâm sàng và hình ảnh học, các ê-kíp thống nhất vẫn còn cơ hội can thiệp nếu có kế hoạch phẫu thuật chặt chẽ và chuẩn bị toàn diện.

Ca mổ kéo dài 10 giờ, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa. Ê-kíp Tai Mũi Họng phối hợp cùng các bác sĩ Răng Hàm Mặt lấy toàn bộ phần u xâm lấn xương hàm trên trái và khẩu cái, với khối lượng gần 800 gram. Khoa Mắt tiến hành cắt bỏ toàn bộ nhãn cầu trái do đã bị xâm lấn hoàn toàn. Tiếp đó, ê-kíp Ngoại Thần kinh mở sọ, lấy phần u xâm lấn não.

Sau khi cắt bỏ khối u diện rộng, bệnh nhân đối diện khuyết hổng lớn vùng mặt. Ê-kíp Tạo hình – Thẩm mỹ thực hiện vi phẫu chuyển vạt tự do từ chân để tái tạo cấu trúc giải phẫu. Ba mục tiêu tái tạo được tiến hành đồng thời như che phủ hốc mắt, tái lập vách ngăn mũi, xoang nhằm bảo tồn đường thở và tái tạo khẩu cái để ngăn cách khoang miệng với khoang mũi.

Trong suốt cuộc mổ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu, kiểm soát huyết động và gây mê hồi sức chặt chẽ. Người bệnh tỉnh ngay sau phẫu thuật. Sau hai tuần điều trị tích cực, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Hiện bệnh nhân đi lại được, tự thở qua mũi sau khi rút ống mở khí quản, nói chuyện rõ ràng, ăn uống bằng đường miệng. Các vạt da sống tốt, liền thương thuận lợi. Đặc biệt, những cơn đau dữ dội trước đó đã hoàn toàn chấm dứt.


Tin liên quan

Những "con số biết nói" tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong kỳ nghỉ Tết

Những "con số biết nói" tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong kỳ nghỉ Tết

(NLĐO) - Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 273 lượt bệnh nhân cấp cứu, tăng 3,4% so với Tết năm trước.

Đi khám bệnh, bất ngờ được đón Tết giữa đường hoa ở Bệnh viện Chợ Rẫy

(NLĐO) - Đường hoa không chỉ mang đến không khí Tết, mà còn giúp người bệnh thêm niềm vui, sự lạc quan và động lực trên hành trình điều trị bệnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống thông tim hiện đại

(NLĐO) - Hệ thống này có thể chẩn đoán, điều trị các trường hợp bệnh tim mạch phức tạp mà trước đây chưa thể phát hiện do hạn chế về kỹ thuật

Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ung thư ung thư giải phẫu bệnh điều trị tích cực lần đầu tiên Tai Mũi Họng xâm lấn não tái tạo mặt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo