Những tiến bộ mới trong điều trị ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy

H.Yến

Ngày 30-1, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Hội nghị Mùa Xuân với chủ đề "Cập nhật các tiến bộ điều trị từ Hội Ung thư Nội khoa châu Âu (ESMO)".

TS-BS Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại bệnh viện, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động khoa học chuyên sâu nhằm cập nhật các xu hướng điều trị ung thư theo chuẩn quốc tế.

Theo BS Tuấn Anh, điều trị ung thư hiện nay vẫn dựa trên 3 trụ cột chính là phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, lĩnh vực có nhiều đột phá trong những năm gần đây là nội khoa ung thư. Khái niệm "hóa trị" truyền thống đang dần được mở rộng, phản ánh sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận điều trị, với nhiều phương pháp mới hiệu quả và ít độc tính hơn.

Những tiến bộ trong phát triển thuốc đã làm thay đổi rõ rệt thực hành lâm sàng. Trước đây, hóa trị chủ yếu sử dụng các thuốc gây độc tế bào, tiêu diệt tế bào ung thư nhưng đồng thời gây nhiều tác dụng phụ nặng nề như suy tủy, thiếu máu, giảm bạch cầu hay rụng tóc, khiến không ít bệnh nhân khó dung nạp điều trị.

Hiện nay, một hướng đi mới đang được áp dụng rộng rãi là liệu pháp liên hợp kháng thể - thuốc (Antibody-Drug Conjugates, ADC). Phương pháp này sử dụng kháng thể để nhận diện chính xác tế bào ung thư, sau đó đưa thuốc trực tiếp vào bên trong tế bào, giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm độc tính toàn thân. Ngoài ra, ADC còn tạo hiệu ứng tiêu diệt các tế bào ung thư lân cận, góp phần nâng cao kết quả điều trị.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận ung thư cũng có sự thay đổi mang tính nền tảng. Thay vì chỉ phân loại theo cơ quan như ung thư gan, phổi hay vú, điều trị hiện đại dựa nhiều hơn vào đặc điểm sinh học phân tử và đột biến gien. Những ung thư ở các cơ quan khác nhau nhưng có chung bất thường phân tử có thể được điều trị bằng cùng một loại thuốc.

Theo BS Tuấn Anh, mô hình điều trị hiện đại đòi hỏi hội chẩn đa chuyên khoa trên từng bệnh nhân. Người bệnh cần được khảo sát toàn diện các dấu ấn sinh học để xây dựng chiến lược điều trị phù hợp nhất. Khi lựa chọn đúng thuốc, hiệu quả điều trị được nâng cao rõ rệt, trong khi tác dụng phụ giảm đáng kể.

Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy đang thực hiện hơn 30 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế, đa trung tâm, nhằm đưa các thuốc mới vào thực hành lâm sàng sớm nhất có thể. Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều được xét duyệt chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế và được tài trợ toàn bộ chi phí thuốc cũng như điều trị liên quan.

Việc tham gia các nghiên cứu này giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp cận sớm những thuốc tiên tiến chưa lưu hành tại Việt Nam, trong khi đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản về quản lý, theo dõi hiệu quả và độ an toàn của thuốc theo chuẩn quốc tế. Dù nhiều thuốc có giá rất cao khi thương mại hóa, bệnh nhân tham gia các nghiên cứu này được sử dụng hoàn toàn miễn phí.

