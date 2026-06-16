Ca nương Kiều Anh "chơi tất tay"

Ca nương Kiều Anh gây choáng với "Lá ngọc cành vàng"

MV "Lá ngọc cành vàng đánh dấu dự án âm nhạc quy mô lớn của ca nương Kiều Anh, kết hợp giữa chất liệu truyền thống Việt Nam và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tác phẩm được xây dựng theo phong cách World Music trên nền dân gian đương đại, quy tụ nhiều tên tuổi sáng tạo nổi bật như nhạc sĩ Tuấn Cry, producer DuongK và đội ngũ đạo diễn Antiantiart.

Ca khúc mang thông điệp tôn vinh người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Dưới ngòi bút của Tuấn Cry, hình tượng "lá ngọc cành vàng" không còn gắn với sự yếu đuối hay lệ thuộc vào số phận mà trở thành biểu tượng của sự tự chủ, tự do và bản lĩnh.

Người phụ nữ trong bài hát không chờ đợi được lựa chọn mà chủ động sống, sáng tạo và tìm kiếm hạnh phúc theo cách riêng. Những câu hát lấy cảm hứng từ ca dao, thành ngữ quen thuộc được làm mới bằng tư duy hiện đại, nhấn mạnh tinh thần sống thong dong, giữ phẩm giá và luôn vươn lên trước thử thách.

Đặc biệt, phần điệp khúc cuối được thể hiện bởi nhiều thế hệ phụ nữ cùng lúc, mở rộng ý nghĩa của tác phẩm từ câu chuyện cá nhân thành tiếng nói chung của phụ nữ Việt Nam. Theo GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, MV đã khéo léo kết nối hình ảnh người phụ nữ truyền thống với tinh thần hội nhập của thời đại mới, đồng thời gợi liên tưởng đến hình tượng Mẫu Thượng Ngàn trong tín ngưỡng dân gian.

Một bài hát hay, một giọng ca tuyệt vời, "Lá ngọc cành vàng" mang nhiều dấu ấn

Không chỉ gây chú ý ở phần âm nhạc, "Lá ngọc cành vàng" còn tạo dấu ấn mạnh về hình ảnh. Được thực hiện tại Ninh Bình, MV xây dựng một hệ thống biểu tượng văn hóa phong phú, nơi mỗi khung hình đều mang ý nghĩa riêng thay vì chỉ đóng vai trò minh họa.

Đội ngũ Antiantiart khai thác các yếu tố mỹ thuật, tín ngưỡng và di sản truyền thống Việt Nam bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa bản sắc dân tộc và tư duy nghệ thuật quốc tế.

Ca nương Kiều Anh ấn tượng với "Lá ngọc cành vàng"

Xuyên suốt MV là những hình ảnh lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu, nghệ thuật khảm xà cừ, gốm hoa lam, thơ Nôm, truyền thuyết Âu Cơ cùng các họa tiết mỹ thuật cung đình. Mỗi không gian đều góp phần kể câu chuyện về vẻ đẹp, trí tuệ và sức mạnh nội tâm của người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Những hình ảnh tuyệt đẹp trong "Lá ngọc cành vàng"

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là cảnh Kiều Anh quy tụ hàng chục ca nương thực thụ trên một tấm chiếu trước sân đình. Người lớn tuổi nhất gần 90 tuổi, trong khi người nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Hình ảnh này được xem như lời tri ân sâu sắc dành cho nghệ thuật Ca trù và những thế hệ nghệ nhân đã gìn giữ loại hình di sản quý báu của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là sự trở về với cội nguồn nghệ thuật của chính Kiều Anh.

Khép lại bằng không gian nghi lễ lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ Mẫu, MV hội tụ các yếu tố văn hóa, mỹ thuật và âm nhạc để khẳng định một thông điệp xuyên suốt: truyền thống không phải ký ức bất động mà luôn có thể được tái sinh bằng những hình thức sáng tạo mới.

Nhiều tầng ý nghĩa văn hóa trong "Lá ngọc cành vàng"

Với sự đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình thức, "Lá ngọc cành vàng" được xem là một trong những dự án nổi bật của Kiều Anh trong năm nay. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ đang chuẩn bị ra mắt album phòng thu trong thời gian tới, hứa hẹn tiếp tục mang đến những sản phẩm kết nối giữa âm nhạc đương đại và giá trị văn hóa Việt Nam.

Nếu phần âm nhạc của "Lá ngọc cành vàng" được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở đương đại, thì phần hình ảnh cũng được phát triển như một "ma trận" biểu tượng văn hóa nhiều lớp, nơi mỗi khung hình không đơn thuần đóng vai trò minh họa mà trở thành một đơn vị kể chuyện độc lập, mang nhiều tầng ý nghĩa liên kết trực tiếp với văn hóa truyền thống Việt Nam.



