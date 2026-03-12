Ca nương Kiều Anh tái xuất

Ca nương Kiều Anh - Quỳnh Anh Shyn - DJ Mie

Ca nương Kiều Anh vừa ra mắt "Nhả vía" với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như BB Trần, Misthy, DJ Mie, Quỳnh Anh Shyn, Muội, Ngọc Thanh Tâm và Phùng Khánh Linh.

"Nhả vía" được xây dựng với màu sắc dân gian, fantasy, Gen Z, kể về hành trình vừa hài hước vừa trào phúng của ca nương Kiều Anh khi đặt chân vào "Thiên đình Gen Z", không gian giả tưởng nơi hội tụ những nguồn năng lượng tích cực của nghệ sĩ đến từ 3 vũ trụ giải trí "Anh tài, Chị đẹp, Em xinh".

Trong vũ trụ này, người sở hữu vía "yêu" - ca nương Kiều Anh đảm nhận sứ mệnh thu thập những "vía" tốt, lần lượt gặp gỡ dàn khách mời nổi tiếng, mỗi người đại diện cho một dạng "vía" đặc trưng như vía giàu có, vía xinh đẹp, vía linh hoạt, vía cao ráo, vía sành điệu, vía viral…

Mỗi phân đoạn trong MV là một lát cắt vui nhộn của văn hóa Việt, được biến tấu sáng tạo khi kết hợp các chất liệu truyền thống với tinh thần hiện đại, trẻ trung của Gen Z.

Ca nương Kiều Anh cho biết: "Với tinh thần Women support women, mình tin rằng khi mỗi người phụ nữ sở hữu những điều tốt đẹp, họ sẽ luôn sẵn sàng lan tỏa và chia sẻ nguồn năng lượng tích cực ấy đến những người xung quanh. Mỗi cô gái trong cuộc sống đều mang trong mình những 'hạt vía' tốt lành, và tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, cũng như đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Và phụ nữ hãy nên yêu thương nhau để tạo ra những điều tốt đẹp nhé".

Hành trình mới của ca nương Kiều Anh

Sự kết hợp thú vị của ca nương Kiều Anh với nhiều nghệ sĩ showbiz

Đặc biệt, MV "Nhả vía" còn có sự góp mặt của chồng ca nương Kiều Anh - Văn Quỳnh. Anh chính là bất ngờ mà Kiều Anh giấu đến cuối cùng trong dự án lần này. Trong cuộc sống và công việc, chồng của nữ ca sĩ luôn là điểm tựa và ủng hộ cô hết mình trong mọi quyết định cho sự nghiệp âm nhạc.

"Theo mình, điều khiến vợ theo đuổi dự án này, xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật luôn được nung nấu trong lòng. Đam mê có từ rất lâu nhưng vì một số yếu tố xung quanh mà bây giờ mới có điều kiện để thực hiện. Đây cũng là điểm rơi, chín muồi để có đủ điều kiện và nhận định đúng về thị trường âm nhạc để thực hiện một dự án lớn" - chồng Văn Quỳnh chia sẻ.

"Nhả vía" là ca khúc được sáng tác và hòa âm phối khí bởi bộ đôi Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà. Chia sẻ về ý tưởng ca khúc, nhạc sĩ Tiên Cookie cho biết trước khi bắt tay vào dự án, ê-kíp đã dành thời gian tìm hiểu sâu về cá tính nghệ sĩ cũng như màu sắc âm nhạc của Kiều Anh.

Theo cô, Kiều Anh là nghệ sĩ có bản sắc rất rõ rệt trong dòng nhạc dân gian truyền thống, đặc biệt là ca trù, đồng thời lại có cách kết nối khá gần gũi với khán giả trẻ. Chính điều này gợi cho Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà ý tưởng tìm một khái niệm giao thoa giữa truyền thống và đời sống đương đại.

"Nhả vía, một hành động mang yếu tố tâm linh đã tồn tại từ lâu trong đời sống người Việt nhưng cũng được giới trẻ sử dụng khá phổ biến hiện nay, vì thế trở thành trung tâm của ca khúc" - Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà chia sẻ.

Trước đó, ca nương Kiều Anh đã ghi dấu ấn bằng việc trở lại thị trường âm nhạc thông qua việc tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió 2024". Cô nhanh chóng chiếm được tình cảm và xây dựng nên thương hiệu riêng trong lòng công chúng.

Cô ghi dấu mạnh mẽ với hình tượng một nghệ sĩ đa năng, đại diện cho màu sắc âm nhạc truyền thống, có khả năng kết hợp kỹ thuật thanh nhạc mang âm hưởng ca trù với phong cách trình diễn hiện đại. Sau thời gian ấp ủ và chuẩn bị, Kiều Anh chọn "Nhả vía" để tạo nên bước ngoặt mới cho chính mình trong thị trường âm nhạc.