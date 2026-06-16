Thiếu gia nhà Biti's kết hợp cùng con gái "chị đại" làng nhạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thiếu gia nhà Biti's kết hợp cùng con gái "chị đại" làng nhạc

Thùy Trang

(NLĐO) - Thiếu gia nhà Biti's, Kiey đã giàu có lại còn biết sáng tác, sản xuất âm nhạc, ra đến album thứ 3.

Thiếu gia nhà Biti's bắt tay cùng Cece Trương

Thiếu gia nhà Biti's kết hợp cùng con gái "chị đại" làng nhạc - Ảnh 1.

Thiếu gia nhà Biti's hợp tác cùng con gái nhà "chị đại" làng nhạc - Cece Trương

Kiey chính thức trở lại với MV "Fun Fiction" kết hợp cùng Cece Trương, phát hành vào tối 15-6. Được giới thiệu là "một bản feat nghe như cuộc đối thoại của hai thế giới", "Fun Fiction" là sự giao thoa giữa hai màu sắc âm nhạc đối lập nhưng bổ trợ lẫn nhau.

Nếu Kiey mang đến tinh thần tự sự, chiều sâu cảm xúc cùng chất nhạc càng nghe càng "thấm", thì Cece Trương lại góp thêm năng lượng quyến rũ và nữ tính. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể dung hòa giữa tính giải trí, cảm xúc và trải nghiệm nghe mang tinh thần quốc tế.

Ca khúc được phát triển trên nền acoustic, R&B và electro pop fusion, tạo nên không gian âm nhạc vừa chill, phóng khoáng nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc, đặc trưng trong âm nhạc của Kiey. Không chạy theo những đoạn hook dồn dập hay cấu trúc thị trường, "Fun Fiction" mang nhịp điệu nhẹ nhàng, giàu tính tự sự và tập trung vào cảm xúc của người nghe.

Ca khúc được sáng tác nguyên bản hoàn toàn bằng tiếng Anh và phát triển theo format live performance mang hơi hướng "killing voice". Đây cũng là một trong những dự án thể hiện rõ định hướng âm nhạc mà Kiey theo đuổi: tập trung vào chất lượng sản xuất, trải nghiệm nghe và khả năng kết nối với khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Thiếu gia nhà Biti's kết hợp cùng con gái "chị đại" làng nhạc - Ảnh 2.

Thiếu gia nhà Biti's rất đam mê nghệ thuật

Không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ thể hiện, Kiey còn trực tiếp sản xuất âm nhạc và thực hiện phần visual cho dự án. Nam nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian để kiểm tra monitor, rehearsal nhiều lần và trao đổi liên tục với ê-kíp nhằm đảm bảo từng chi tiết đạt đúng tinh thần mà anh mong muốn. Tinh thần cầu toàn này được xem là một trong những yếu tố phản ánh sự nghiêm túc của nam nghệ sĩ với âm nhạc. Trong quá trình thực hiện MV, Kiey cũng rất galang khi chủ động thay đổi góc mặt và vị trí đứng để nhường những khung hình đẹp hơn cho bạn diễn.

Khi thiếu gia nhà Biti's bắt tay cùng con gái của "chị đại" làng nhạc Việt

Đây cũng là lần đầu tiên Kiey kết hợp cùng Cece Trương, con gái của Cẩm Vân. Với nền tảng âm nhạc quốc tế cùng khả năng sáng tác và trình diễn bằng tiếng Anh, Cece Trương được xem là mảnh ghép phù hợp cho định hướng mà Kiey đang theo đuổi. Quá trình làm việc giữa hai nghệ sĩ diễn ra chủ yếu bằng tiếng Anh.

Điều này phần nào phản ánh chân dung của một thế hệ nghệ sĩ trẻ mới tại Việt Nam, cởi mở hơn trong tư duy sáng tạo, linh hoạt trong môi trường làm việc quốc tế và chủ động xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Thiếu gia nhà Biti's kết hợp cùng con gái "chị đại" làng nhạc - Ảnh 3.

Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, được biết đến là con trai út của gia đình sáng lập Biti's. Bên cạnh hoạt động kinh doanh của gia đình, Kiey theo đuổi con đường âm nhạc với vai trò singer-songwriter và producer độc lập, tập trung vào các sản phẩm mang màu sắc pop, R&B và alternative bằng tiếng Anh.

"Fun Fiction" đồng thời là bước đệm cho album sắp tới của Kiey mang tên Metromirage. Nam nghệ sĩ cho biết dự án tiếp theo sẽ tiếp tục mang màu sắc nhạc tự sự và tính quốc tế.

Trong thời gian gần đây, Kiey ngày càng cho thấy định hướng rõ ràng trong việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập. Việc tự tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, visual và phát triển concept cho các sản phẩm âm nhạc được xem là bước đi thể hiện sự đầu tư dài hạn của nam nghệ sĩ với con đường nghệ thuật thay vì chạy theo xu hướng thị trường ngắn hạn.


Tin liên quan

Cece Trương, con gái của huyền thoại thì thế nào?

Cece Trương, con gái của huyền thoại thì thế nào?

(NLĐO) - CeCe Trương chính thức “lột xác” với MV “Đi đi”, mở màn cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ cả về ngoại hình lẫn âm nhạc.

Hàn Quốc đến Việt Nam tìm thực tập sinh

(NLĐO) -Từ đào tạo nghệ sĩ đến sản xuất điện ảnh, Luk Vân hướng tới hệ sinh thái giải trí Việt - Hàn cùng đối tác Hàn Quốc.

Ca nương Kiều Anh "gây choáng"

(NLĐO) - Ca nương Kiều Anh mang hàng chục ca nương vào MV "Lá ngọc cành vàng", khán giả trầm trồ với loạt khung hình được thực hiện tại Ninh Bình.

Cece Trương Thiếu gia nhà Biti's Fun Fiction
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo