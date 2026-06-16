Thiếu gia nhà Biti's kết hợp cùng con gái "chị đại" làng nhạc

Thiếu gia nhà Biti's bắt tay cùng Cece Trương

Thiếu gia nhà Biti's hợp tác cùng con gái nhà "chị đại" làng nhạc - Cece Trương

Kiey chính thức trở lại với MV "Fun Fiction" kết hợp cùng Cece Trương, phát hành vào tối 15-6. Được giới thiệu là "một bản feat nghe như cuộc đối thoại của hai thế giới", "Fun Fiction" là sự giao thoa giữa hai màu sắc âm nhạc đối lập nhưng bổ trợ lẫn nhau.

Nếu Kiey mang đến tinh thần tự sự, chiều sâu cảm xúc cùng chất nhạc càng nghe càng "thấm", thì Cece Trương lại góp thêm năng lượng quyến rũ và nữ tính. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể dung hòa giữa tính giải trí, cảm xúc và trải nghiệm nghe mang tinh thần quốc tế.

Ca khúc được phát triển trên nền acoustic, R&B và electro pop fusion, tạo nên không gian âm nhạc vừa chill, phóng khoáng nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc, đặc trưng trong âm nhạc của Kiey. Không chạy theo những đoạn hook dồn dập hay cấu trúc thị trường, "Fun Fiction" mang nhịp điệu nhẹ nhàng, giàu tính tự sự và tập trung vào cảm xúc của người nghe.

Ca khúc được sáng tác nguyên bản hoàn toàn bằng tiếng Anh và phát triển theo format live performance mang hơi hướng "killing voice". Đây cũng là một trong những dự án thể hiện rõ định hướng âm nhạc mà Kiey theo đuổi: tập trung vào chất lượng sản xuất, trải nghiệm nghe và khả năng kết nối với khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Thiếu gia nhà Biti's rất đam mê nghệ thuật

Không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ thể hiện, Kiey còn trực tiếp sản xuất âm nhạc và thực hiện phần visual cho dự án. Nam nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian để kiểm tra monitor, rehearsal nhiều lần và trao đổi liên tục với ê-kíp nhằm đảm bảo từng chi tiết đạt đúng tinh thần mà anh mong muốn. Tinh thần cầu toàn này được xem là một trong những yếu tố phản ánh sự nghiêm túc của nam nghệ sĩ với âm nhạc. Trong quá trình thực hiện MV, Kiey cũng rất galang khi chủ động thay đổi góc mặt và vị trí đứng để nhường những khung hình đẹp hơn cho bạn diễn.

Khi thiếu gia nhà Biti's bắt tay cùng con gái của "chị đại" làng nhạc Việt

Đây cũng là lần đầu tiên Kiey kết hợp cùng Cece Trương, con gái của Cẩm Vân. Với nền tảng âm nhạc quốc tế cùng khả năng sáng tác và trình diễn bằng tiếng Anh, Cece Trương được xem là mảnh ghép phù hợp cho định hướng mà Kiey đang theo đuổi. Quá trình làm việc giữa hai nghệ sĩ diễn ra chủ yếu bằng tiếng Anh.

Điều này phần nào phản ánh chân dung của một thế hệ nghệ sĩ trẻ mới tại Việt Nam, cởi mở hơn trong tư duy sáng tạo, linh hoạt trong môi trường làm việc quốc tế và chủ động xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, được biết đến là con trai út của gia đình sáng lập Biti's. Bên cạnh hoạt động kinh doanh của gia đình, Kiey theo đuổi con đường âm nhạc với vai trò singer-songwriter và producer độc lập, tập trung vào các sản phẩm mang màu sắc pop, R&B và alternative bằng tiếng Anh.

"Fun Fiction" đồng thời là bước đệm cho album sắp tới của Kiey mang tên Metromirage. Nam nghệ sĩ cho biết dự án tiếp theo sẽ tiếp tục mang màu sắc nhạc tự sự và tính quốc tế.

Trong thời gian gần đây, Kiey ngày càng cho thấy định hướng rõ ràng trong việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập. Việc tự tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, visual và phát triển concept cho các sản phẩm âm nhạc được xem là bước đi thể hiện sự đầu tư dài hạn của nam nghệ sĩ với con đường nghệ thuật thay vì chạy theo xu hướng thị trường ngắn hạn.



