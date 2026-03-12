Đoạn clip được cho là nhạc sĩ Minh Khang trong clip

Đoạn clip viral nhất mạng xã hội

Mạng xã hội nghi ngờ rằng nhân vật chính lời qua tiếng lại với những tiếng chửi thề nặng nề được cho là nhạc sĩ Minh Khang- chồng siêu mẫu Thúy Hạnh. Hầu hết, cư dân mạng đều không dám xác định người trên xe là nhạc sĩ Minh Khang.

Vì với nhiều người, nhạc sĩ Minh Khang mà họ biết là một người hiền lành, nhẹ nhàng và tử tế.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" trên sóng VTV trước đây, nhạc sĩ Minh Khang có một lượng lớn người hâm mộ là các bà nội trợ bởi hình ảnh nhẹ nhàng, điềm đạm của mình.

Thậm chí, khi nhiều phụ huynh khá vất vả và mệt mỏi với tính khí của con trẻ thì với nhạc sĩ Minh Khang, anh luôn có một phương pháp dạy con cái đầy thuyết phục. Giáo dục con trẻ không dễ nhưng với nhạc sĩ Minh Khang, đó là lại một nhiệm vụ không khó.

Người trong clip được cho là nhạc sĩ Minh Khang

Hình ảnh cắt từ clip

Thế nên, khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho rằng nhạc sĩ Minh Khang lời qua tiếng lại với tài xế bằng những lời lẽ phản cảm, vô văn hóa, cư dân mạng không dám tin vào tai mình.

Sự việc ngày càng trở nên ồn ào khi đoạn clip trở thành viral trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía nhạc sĩ Minh Khang và cả siêu mẫu Thúy Hạnh đều không phản hồi về đoạn clip trên.

Thậm chí, khi cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của Minh Khang và Thúy Hạnh share đoạn clip với những câu hỏi chính chủ xác minh đúng sai, cả nhạc sĩ Minh Khang lẫn siêu mẫu Thúy Hạnh đều khóa bình luận.

Đến nay, sự việc đúng sai của đoạn clip vẫn chưa có lời giải khi người bị nghi ngờ là nhân vật trong clip chưa lên tiếng.

Tuy nhiên, mạng xã hội nảy cuộc tranh cãi trái chiều rôm rả. Nhiều người lên tiếng chỉ trích cùng cảm xúc thất vọng bởi ngôn từ phản cảm trong clip, nhất là khi chủ nhân là một người có tiếng của giới giải trí.

Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng con người thì ai cũng có những lúc khó kiểm soát được hành vi, lời nói cá nhân.