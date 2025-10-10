Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

Hồng Đào

(NLĐO)- Đây là trường hợp chấn thương hàm mặt đầu tiên được khám và phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo

Ngày 10-10, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM cho hay vừa phẫu thuật cứu bệnh nhân bị tai nạn chấn thương hàm mặt tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị chấn thương ở Côn Đảo - Ảnh 1.

Người đàn ông bị tai nạn dẫn đến gãy xương vùng tầng giữa mặt

Bệnh nhân là ông V. Đ.Q (39 tuổi, đang sinh sống tại Côn Đảo), không may bị tai nạn dẫn đến gãy xương vùng tầng giữa mặt. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân đã được BS Nguyễn Hoàng Việt Hùng, đang làm nhiệm vụ luân phiên tại Côn Đảo thăm khám và sơ cứu ban đầu. 

Tiếp đó, từ đất liền, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn từ xa với Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo để đánh giá tình trạng bệnh, lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại chỗ.

Phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị chấn thương ở Côn Đảo - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM hội chẩn cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo về ca bệnh

Ngay sau đó, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM cử đoàn phẫu thuật của bệnh viện mang đủ thiết bị chuyên dụng ra Côn Đảo, đồng thời cùng y-bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo phẫu thuật cứu bệnh nhân.

Đây là trường hợp chấn thương hàm mặt đầu tiên được khám và phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. 

Kết quả này không chỉ giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại mà còn là cho thấy hiệu quả, thiết thực và đúng mục tiêu của chương trình "Nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chữa bệnh cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo giai đoạn 2025 – 2030" vừa được Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM triển khai.

Phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị chấn thương ở Côn Đảo - Ảnh 3.

Thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu mang dịch vụ y tế chuyên sâu đến với người dân vùng biển đảo

Thành công này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu mang dịch vụ y tế chuyên sâu đến với người dân vùng biển đảo, góp phần xây dựng một hệ thống y tế công bằng và hiện đại cho mọi công dân theo đúng phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau, dù là nơi xa nhất".


Tin liên quan

Cứu cô gái chấn thương nặng sau cú tông kinh hoàng của xe container

Cứu cô gái chấn thương nặng sau cú tông kinh hoàng của xe container

(NLĐO) - Cô gái bị xe container tông dập phổi, vỡ bàng quang, buồng trứng phải gây xuất huyết ổ bụng, gãy phức tạp khung chậu...

Mổ khẩn trong đêm cứu bé gái bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng

(NLĐO) - Một bé gái chơi patin không may trượt té dẫn đến chấn thương chảy máu vùng kín nghiêm trọng được các bác sĩ mổ cấp cứu trong đêm.

Va quẹt trong lúc ngoáy tai, một phụ nữ chấn thương nặng

(NLĐO)- Trong lúc ngoáy tai, một phụ nữ bị va quẹt dẫn đến thủng màng nhĩ, chảy máu tai, chấn thương nặng.

dịch vụ y tế ca phẫu thuật phẫu thuật thành công Răng Hàm Mặt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo