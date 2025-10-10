Ca phẫu thuật hàm mặt đầu tiên tại Côn Đảo trong chương trình luân phiên bác sĩ

Ngày 10-10, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM cho hay vừa phẫu thuật cứu bệnh nhân bị tai nạn chấn thương hàm mặt tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Người đàn ông bị tai nạn dẫn đến gãy xương vùng tầng giữa mặt

Bệnh nhân là ông V. Đ.Q (39 tuổi, đang sinh sống tại Côn Đảo), không may bị tai nạn dẫn đến gãy xương vùng tầng giữa mặt. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân đã được BS Nguyễn Hoàng Việt Hùng, đang làm nhiệm vụ luân phiên tại Côn Đảo thăm khám và sơ cứu ban đầu.

Tiếp đó, từ đất liền, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn từ xa với Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo để đánh giá tình trạng bệnh, lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại chỗ.

Lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM hội chẩn cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo về ca bệnh

Ngay sau đó, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM cử đoàn phẫu thuật của bệnh viện mang đủ thiết bị chuyên dụng ra Côn Đảo, đồng thời cùng y-bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo phẫu thuật cứu bệnh nhân.

Đây là trường hợp chấn thương hàm mặt đầu tiên được khám và phẫu thuật ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Kết quả này không chỉ giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại mà còn là cho thấy hiệu quả, thiết thực và đúng mục tiêu của chương trình "Nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chữa bệnh cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo giai đoạn 2025 – 2030" vừa được Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM triển khai.

Thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu mang dịch vụ y tế chuyên sâu đến với người dân vùng biển đảo

Thành công này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu mang dịch vụ y tế chuyên sâu đến với người dân vùng biển đảo, góp phần xây dựng một hệ thống y tế công bằng và hiện đại cho mọi công dân theo đúng phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau, dù là nơi xa nhất".



