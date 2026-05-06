Pháp luật

Ca phẫu thuật xuyên đêm cứu đại úy bị tấn công ở trụ sở công an

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bị chém tại trụ sở công an, đại úy được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, được phẫu thuật xuyên đêm để hút máu tụ và nối lại bàn chân.

Diễn biến mới vụ Đại úy bị chém tại trụ sở công an Quảng Trị - Ảnh 1.

Đại úy H. đã được phẫu thuật sọ não và nối lại bàn chân.

Ngày 6-5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt, cứu đại úy công an bị đối tượng dùng rựa tấn công tại trụ sở Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị).

Nạn nhân là đại úy Hoàng Trung H., cán bộ Công an phường Ba Đồn, được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch khi vết chém sâu vùng đầu gây xuất huyết não và khoảng 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành mổ sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu, đồng thời triển khai ca vi phẫu nối lại phần bàn chân bị đứt. Theo lãnh đạo bệnh viện, đây là ca mổ đặc biệt phức tạp do tổn thương nặng, đứt nhiều mạch máu và gân cơ.

"Trước mắt, các bác sĩ nối lại các mạch máu chính để duy trì sự sống cho bàn chân. Sau đó, ê-kíp từ Bệnh viện Trung ương Huế đã ra hỗ trợ xuyên đêm để hoàn tất ca ghép" - đại diện bệnh viện thông tin.

Diễn biến mới vụ Đại úy bị chém tại trụ sở công an Quảng Trị - Ảnh 2.

Hình ảnh nghi phạm bị khống chế, bắt giữ

Đến chiều 6-5, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa tỉnh táo trở lại, đang được hồi sức tích cực và theo dõi đặc biệt.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 12 giờ 40 ngày 5-5, Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú phường Ba Đồn) mang theo cây rựa dài xông vào phòng trực ban hình sự Công an phường Ba Đồn. Thời điểm này, đại úy H. đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị chém liên tiếp vào đầu, bàn chân phải và gót chân trái.

Sau khi gây án, nghi phạm bị khống chế, bắt giữ cùng tang vật. Vụ tấn công khiến nạn nhân mất nhiều máu, thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ vụ việc.

VIDEO: Công an khống chế bắt giữ nghi phạm chém cán bộ công an bị trọng thương ở Ba Đồn

(NLĐO) - Cơ quan chức năng Quảng Trị đang điều tra vụ một cán bộ công an phường Ba Đồn bị chém trọng thương ngay tại nơi làm việc khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Quảng Trị phẫu thuật Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới công an phường Ba Đồn đại úy công an bị chém
