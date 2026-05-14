Cà phê cùng lãnh đạo, người lao động góp ý về lương

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, ngày 14-5, tại quán Cà phê Đỗ Phủ - nơi được công nhận là di tích lịch sử hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op đã phối hợp với Ban giám đốc công ty thực hiện mô hình "Cà phê cùng lãnh đạo", chủ đề "Lương mới theo năng suất".

Người lao động phát biểu ý kiến tại chương trình

Thông qua mô hình này, ban tổ chức mong muốn tạo không gian gần gũi để người lao động trực tiếp trao đổi với Ban Giám đốc công ty về cơ chế trả lương mới. Từ những ý kiến, đề xuất của người lao động tại chương trình, ban giám đốc nắm được tâm tư, nguyện vọng, cũng như công việc thực tế của người lao động, qua đó hoàn thiện phương án trả lương, góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người lao động.

Ông Đỗ Xuân Thành - Phó Giám đốc công ty, chia sẻ thông tin về cơ chế trả lương mới với người lao động

Chia sẻ cùng người lao động, ông Đỗ Xuân Thành - Phó Giám đốc công ty, cho biết hiện nay đơn vị đang chịu nhiều áp lực trong hoạt động kinh doanh, nhất là vào mùa cao điểm, hàng hóa dồn dập nhưng rất khó tuyển người.

Bên cạnh đó, nhiều người lao động muốn làm thêm, muốn nỗ lực hơn để tăng thu nhập nhưng cơ chế trả lương cũ chưa đáp ứng. Do đó, việc thay đổi sang mô hình lương 3P (dựa trên 3 tiêu chí vị trí, năng lực, hiệu quả công việc (KPI) là cấp thiết và phù hợp tình hình thực tiễn.

Với phương án lương mới, thu nhập của người lao động dự kiến tăng 48% so với hiện tại và năng suất soạn hàng dự kiến tăng từ 10.400 kiện lên 21.892 kiện/tháng. Đồng thời, giúp công ty tối ưu chi phí từ việc tối ưu hóa nhân sự (giảm bớt số lượng nhân sự cần thiết, giảm công tác quản lý và giải quyết dứt điểm đơn hàng trong ngày). Hiên nay, cơ chế trả lương mới đang trong giai đoạn hoàn thiện và thực hiện thí điểm tại bộ phận soạn hàng.

Đại diện công ty và người lao động dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ biệt động Sài Gòn

Đối thoại cùng lãnh đạo công ty, người lao động nhìn nhận với cơ chế trả lương mới, thu nhập của người lao động sẽ phản ánh đúng năng suất, sự đóng góp trên thực tế của mỗi người, từ đó góp phần cải thiện thu nhập đối với những lao động làm việc tốt, năng suất công việc cao.

Tuy nhiên, người lao động mong mỏi khi xây dựng cơ chế trả lương mới, công ty cần xem xét đến các yếu tố trình độ chuyên môn, thâm niên, đặc thù công việc của từng bộ phận, cơ chế trả lương làm thêm giờ vào dịp lễ, Tết… để đảm bảo công bằng cho người lao động.

Bên cạnh đó, để thu hút và giữ chân người lao động, ngoài cải thiện tiền lương, công ty nên tiếp tục cải thiện các chế độ phúc lợi, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm tạo thêm động lực để người lao động gắn bó lâu dài.