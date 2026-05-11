Dồn sức chăm lo người lao động

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ công nhân - lao động nhân chuyến làm việc ở TP HCM mới đây và có những chỉ đạo quan trọng, thành phố càng đẩy mạnh công tác này.

Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm hỏi, động viên, nói chuyện với công nhân (CN) - lao động TP HCM ngày 27-4, Thành ủy và tổ chức Công đoàn thành phố đã nhanh chóng triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ).

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài

Ngày 4-5, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, với sự chủ trì của ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Đây được xem là một trong những bước triển khai cụ thể của Thành ủy TP HCM nhằm quán triệt, hiện thực hóa các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau buổi làm việc với CN - lao động thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tổ chức Công đoàn TP HCM nhanh chóng quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong toàn hệ thống. Phó Bí thư Thành ủy khẳng định những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất sâu sắc, đặt ra yêu cầu chăm lo đời sống CN - lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Do đó, tổ chức Công đoàn phải gần CN hơn nữa, hiểu CN hơn nữa, nói được tiếng nói của CN và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Để nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tổ chức Công đoàn TP HCM đặt ra 3 mục tiêu chính. Theo đó, lấy sự thụ hưởng của CN - lao động làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, trở thành người bạn tin cậy của NLĐ là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên.

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tổ chức Công đoàn TP HCM nhanh chóng quán triệt trong toàn hệ thống Công đoàn và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để đạt kết quả toàn diện. "Công đoàn TP HCM cần tập trung rà soát, nỗ lực tham mưu để có cơ chế vận hành thông suốt. Cụ thể là tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương để LĐLĐ TP HCM triển khai mọi mặt công tác nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước" - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Thông suốt, đồng bộ

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, để thông suốt, đồng bộ với cả hệ thống chính trị, Công đoàn TP HCM phải xác định cần cơ chế thế nào nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

LĐLĐ TP HCM cần mạnh dạn đề xuất thí điểm một số nội dung mới, khó, có ý nghĩa thực tiễn trên địa bàn mà các địa phương khác chưa thực hiện. Việc thí điểm sẽ được thực hiện trong phạm vi hẹp, trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm.

Đối với chương trình hành động mà LĐLĐ TP HCM xây dựng nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao quyết tâm chuyển đổi số của tổ chức Công đoàn thành phố, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các thiết chế phục vụ CN - lao động.

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý đối với việc tham gia xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho CN, Công đoàn có vai trò chủ trì, làm đầu mối phối hợp. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP HCM có thể nghiên cứu, thí điểm xây nhà lưu trú cho CN từ kinh phí Công đoàn, trong đó tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí… cho NLĐ và con em họ.

Về chương trình chăm sóc sức khỏe cho CN - lao động, bên cạnh chỉ tiêu 100% NLĐ được khám sức khỏe, LĐLĐ TP HCM cần tập trung tầm soát sức khỏe, nhất là tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ CN ngay trong năm nay.

Về các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của CN - lao động, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý LĐLĐ TP HCM nên phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa và địa phương để đồng bộ và lan tỏa rộng khắp, mục tiêu là NLĐ được thụ hưởng thường xuyên. Ông cũng yêu cầu LĐLĐ TP HCM dựa vào đặc trưng của Công đoàn thành phố để triển khai nhiệm vụ toàn diện, đạt hiệu quả.

Khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa dành cho công nhân tại TP HCM. Ảnh: THANH NGA

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Sau khi có những định hướng của Thành ủy, LĐLĐ TP HCM đã xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể nhằm đưa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đi vào thực tiễn.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh Công đoàn thành phố quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lấy NLĐ làm trung tâm của mọi hoạt động. Theo đó, mọi chủ trương, chương trình, giải pháp của Công đoàn thành phố phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của NLĐ; hướng đến mục tiêu nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển của NLĐ.

Việc chăm lo phải bảo đảm tính bao trùm, không để bỏ sót đối tượng, nhất là CN có hoàn cảnh khó khăn và NLĐ khu vực phi chính thức, yếu thế. Công đoàn thành phố sẽ chuyển mạnh từ việc chăm lo hỗ trợ ngắn hạn sang phát triển bền vững, lâu dài. Đây là yêu cầu xuyên suốt, thể hiện rõ vai trò chiến lược của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Với quan điểm trên, LĐLĐ TP HCM tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ cốt lõi là nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công đoàn thành phố sẽ đổi mới toàn diện công tác chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên - lao động theo hướng trực tiếp, minh bạch, lấy NLĐ làm trung tâm, mở rộng hệ sinh thái phúc lợi đoàn viên.

Công đoàn TP HCM sẽ từng bước hình thành mạng lưới phúc lợi đa dạng, bao gồm các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, nhà ở xã hội, tài chính vi mô, tiêu dùng thiết yếu…, giúp NLĐ giảm áp lực chi tiêu, nâng cao chất lượng cuộc sống. Công đoàn thành phố cũng sẽ thúc đẩy giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống, tạo điều kiện để NLĐ nâng cao năng lực, thích ứng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi số.

Để góp phần thúc đẩy chương trình nhà ở và chính sách an sinh cho NLĐ, LĐLĐ TP HCM đã thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và địa phương nhằm tìm quỹ đất phù hợp. Trong đó, dự án cách nơi làm việc không quá 10 km để thuận tiện về lâu dài cho NLĐ được xem xét ưu tiên. Theo LĐLĐ TP HCM, dự án đầu tiên dự kiến khởi công vào tháng 6 tại xã Tân Vĩnh Lộc. Nhiều dự án khác cũng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm triển khai.

"Mục tiêu là xây dựng tổ chức Công đoàn gần gũi, hoạt động kịp thời, bám sát cơ sở với đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, cán bộ Công đoàn phải gần CN - hiểu CN và vì CN" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Cung cấp 100.000 nhà ở Một trong những chương trình trọng điểm hướng tới việc nâng cao chất lượng sống cho CN - lao động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà LĐLĐ TP HCM triển khai là tham gia xây nhà ở xã hội cho NLĐ. LĐLĐ TP HCM đã ký kết với Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Phú Cường, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 (LNT Group) để thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú. Chương trình này được kỳ vọng cung cấp khoảng 100.000 nhà ở cho NLĐ, trong đó trên 50.000 căn dự kiến triển khai theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Theo mô hình này, doanh nghiệp sử dụng lao động thông qua tổ chức Công đoàn sẽ đăng ký thuê, chi trả chi phí để NLĐ được ở căn hộ miễn phí hoặc chỉ đóng tiền một phần. Qua các buổi làm việc ban đầu với LĐLĐ TP HCM, một số doanh nghiệp đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chi phí thuê nhà ở xã hội cho hàng chục ngàn CN, giúp họ có nơi ở ổn định, chất lượng hơn.

Nhiều chỉ tiêu cụ thể Ngoài việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần NLĐ, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa Công đoàn hiện có, LĐLĐ TP HCM còn phối hợp mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa cho CN tại KCN-KCX. LĐLĐ TP HCM đã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: Chăm lo nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 10.000 NLĐ/năm; tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho ít nhất 30.000 người/năm; 100% đoàn viên được tầm soát y tế tùy điều kiện, được lập sổ sức khỏe điện tử...

(Còn tiếp)