HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Cà phê xứ giàu và đẹp

Ý MAI

(NLĐO) - Trong hương thơm cà phê, không ít người nghĩ tới những triền đồi hoa cà phê trắng muốt, thơm lừng từng ngả đường cao nguyên

Buổi sáng cao nguyên se lạnh. Hình ảnh khách sành điệu ngồi trong những quán quen, cùng nhau trò chuyện bên ly cà phê bốc khói thơm lừng đã trở nên quen thuộc, là một phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày, đôi khi trở thành ký ức của người đi xa…

Hàng chục năm trước, cà phê thường được pha phin. Cà phê xay vừa, không quá nhuyễn bởi nhuyễn quá sẽ dễ tắc. Bỏ cà phê vào phin vừa đủ (khoảng 1/3 phin đổ lại), châm nước sôi và đậy nắp phin, đặt trên chiếc ly sứ hoặc thủy tinh dày. 

Thế rồi cà phê ngấm nước, nở ra, tiết hết tinh chất vào giọt thơm lừng, thong thả rơi. Nói là thong thả nhưng cũng vừa đủ thời gian, nếu nhanh quá hẳn cà phê không ngon; song không quá chậm thì cà phê cũng sánh đặc và mất hết thời gian quý báu của một ngày…

Cà phê xứ giàu và đẹp - Ảnh 1.

Trong hương thơm cà phê, không ít người nghĩ tới những triền đồi hoa cà phê trắng muốt, thơm lừng từng ngả đường cao nguyên; những mùa trái chín đỏ lựng hái về phơi đầy sân. Đó cũng là hình ảnh của xứ này, vừa đẹp vừa giàu. 

Đẹp vì cảnh sắc thiên nhiên, con người siêng năng, cần cù lao động; đẹp vì biết tận hưởng cuộc sống, làm cho cuộc sống thêm xanh qua bàn tay chăm bón cây cà phê từ ngày đào hố, ươm cây, trồng cây, chăm cây tần tảo. Trong mùi thơm, trong vị cà phê ngon có giọt mồ hôi, công sức của người trồng.

Một thời Buôn Ma Thuột có những quán cà phê mang những cái tên thật đẹp: Hạ Trắng, Đồng Xanh, Uất Kim Hương, Bâng Khuâng… và những quán nổi tiếng như 52 đường A Ma Trang Lơng lúc sinh thời nhạc sĩ – guitarist lừng danh Quang Dũng thường ghé với bạn bè. 

Nay có thêm nhiều quán mới, không gian thoáng rộng, khách cũng dần quen với cà phê pha máy, cà phê phin chỉ còn ở tư gia, bên hiên nhà mỗi sớm mai.

Cà phê xứ giàu và đẹp - Ảnh 2.

Ly cà phê sớm mai

Những ly cà phê vẫn có lời nói của hương sắc, có những câu chuyện của mùi vị. Đó cũng là một phần của cuộc đời đáng sống.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Cà phê xứ giàu và đẹp - Ảnh 3.
Cà phê xứ giàu và đẹp - Ảnh 4.

Tin liên quan

Quán cà phê ta hẹn...

NLĐO)- Đó là một quán cà phê sân vườn nho nhỏ, nằm trên con đường lạ, lạ lắm, mà đến giờ anh còn chưa kịp nhớ tên.

Cà phê Cầu Đất: Sự kết tinh từ đất lành

(NLĐO)- Cà phê Arabica Cầu Đất nhiều giống nhưng trọng điểm kinh tế là Yelow bourbon, giống cà vàng chín mẩy hạt và chất lượng mang dấu ấn vùng đất.

Bảo tàng Thế giới Cà phê: Nơi lưu giữ bản sắc Việt

(NLĐO) - Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm ở việc mở ra một cách nhìn rộng hơn về cà phê.

cà phê Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo