Chiều 22-10, người dân phường Quy Nhơn Nam phát hiện một con cá sấu nặng hơn 50kg bò gần khu dân cư, nên đã báo chính quyền địa phương đến bắt giữ.

Con cá sấu nặng hơn 50kg vừa bị phát hiện, bắt giữ gần khu dân cư tại phường Quy Nhơn Nam.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam, con cá sấu được phát hiện ở khu vực chân núi phía Nam của phường, có biểu hiện mệt mỏi, không chống cự khi bị vây bắt.

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng cùng người dân đã cột miệng, cột chân và cân xác định trọng lượng hơn 50kg.

Con cá sấu sau đó được chuyển về khu vườn thú FLC Safari Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai để chăm sóc ban đầu.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, đây là lần đầu tiên cá sấu xuất hiện trong khu dân cư tại địa phương. Cơ quan chức năng nhận định có khả năng cá thể này do người dân nuôi nhốt, sau đó thoát ra ngoài.