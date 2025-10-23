HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cá sấu nặng hơn 50 kg “đi lạc” vào phố ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Người dân phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tá hỏa khi phát hiện một con cá sấu nặng hơn 50 kg bò trong khu dân cư.

Chiều 22-10, người dân phường Quy Nhơn Nam phát hiện một con cá sấu nặng hơn 50kg bò gần khu dân cư, nên đã báo chính quyền địa phương đến bắt giữ.

Cá sấu nặng hơn 50kg “đi lạc” vào phố ở Gia Lai - Ảnh 1.

Con cá sấu nặng hơn 50kg vừa bị phát hiện, bắt giữ gần khu dân cư tại phường Quy Nhơn Nam.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam, con cá sấu được phát hiện ở khu vực chân núi phía Nam của phường, có biểu hiện mệt mỏi, không chống cự khi bị vây bắt. 

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng cùng người dân đã cột miệng, cột chân và cân xác định trọng lượng hơn 50kg.

Con cá sấu sau đó được chuyển về khu vườn thú FLC Safari Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai để chăm sóc ban đầu.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, đây là lần đầu tiên cá sấu xuất hiện trong khu dân cư tại địa phương. Cơ quan chức năng nhận định có khả năng cá thể này do người dân nuôi nhốt, sau đó thoát ra ngoài.

Tin liên quan

Phát hiện cá sấu trong nhà dân ở TP HCM

Phát hiện cá sấu trong nhà dân ở TP HCM

(NLĐO) - Sau khi thấy cá sấu, người đàn ông đã bắt rồi giao nộp cho công an địa phương.

Bắt được cá sấu 80 kg nghi tấn công người trên sông Chò ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ cá sấu có thể thoát ra từ một cơ sở nuôi tư nhân, song vẫn chưa có căn cứ cụ thể

cá sấu tỉnh Gia Lai chính quyền địa phương khu dân cư Quy Nhơn
