Bạn đọc

Phát hiện cá sấu trong nhà dân ở TP HCM

Đông Hoa

(NLĐO) - Sau khi thấy cá sấu, người đàn ông đã bắt rồi giao nộp cho công an địa phương.

Ngày 15-10, thông tin từ Công an phường Bình Tiên (TP HCM) cho biết vừa phát hiện cá sấu con xuất hiện ở nhà dân.

Phát hiện con cá sấu trong nhà dân ở TP HCM - Ảnh 1.

Con cá sấu nặng 1,8 kg được người dân giao nộp.

Trước đó, ngày 14-10, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ phường Bình Tiên) phát hiện con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg xuất hiện trong khuôn viên nhà mình. Thấy đây là động vật hoang dã nguy hiểm, ông Thiệu bắt rồi giao nộp cho Công an phường Bình Tiên.

Công an địa phương tiếp nhận và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP HCM để xử lý theo quy định.

Công an phường Bình Tiên cho hay người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, tuyệt đối không nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép.

Khi phát hiện động vật hoang dã hoặc các loài nguy hiểm xuất hiện trong khu dân cư, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng công an, kiểm lâm để kịp thời xử lý.

Phát hiện con cá sấu trong nhà dân ở TP HCM - Ảnh 2.

Con cá sấu được người dân giao nộp cho Công an phường Bình Tiên.

Hồi tháng 7-2025, con cá sấu nặng 2kg cũng được người dân phát hiện dưới kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa. 

Tin liên quan

Bắt được cá sấu 80 kg nghi tấn công người trên sông Chò ở Khánh Hòa

Bắt được cá sấu 80 kg nghi tấn công người trên sông Chò ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ cá sấu có thể thoát ra từ một cơ sở nuôi tư nhân, song vẫn chưa có căn cứ cụ thể

Cá sấu tấn công người, yêu cầu hạn chế tiếp cận khu vực sông Chò

(NLĐO)- Địa phương phát đi cảnh báo tới người dân trong khu vực, yêu cầu hạn chế tiếp cận khu vực sông Chò cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Đi hái rau muống, người phụ nữ bị cá sấu kéo xuống sông

(NLĐO) - Đoạn clip kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một con cá sấu lớn nổi lên từ dưới sông với một người phụ nữ trong hàm răng sắc nhọn.

