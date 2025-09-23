HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ Đông Đào hừng hực lửa nghề, trăn trở nạn học vẹt

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Đông Đào vẫn hừng hực lửa nghề dù đã gắn bó hơn 30 năm với dòng nhạc dân ca và bolero.

Đông Đào khẳng định giọng ca thành công nằm ở sự sáng tạo

Là khách mời trong tập 120 chương trình truyền hình "Chuyện tối cùng sao", ca sĩ Đông Đào kể về chuyện đời, chuyện nghề, những trăn trở của mình.

Ca sĩ Đông Đào hừng hực lửa nghề, trăn trở nạn học vẹt- Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Đông Đào

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đông Đào được yêu quý bởi sự khiêm nhường, tinh thần cầu thị. Bà chưa bao giờ thấy bản thân đã học đủ, dày dặn kiến thức, kinh nghiệm dù ở vai trò ca sĩ hay giáo viên.

Đông Đào chia sẻ nếu không theo đuổi ca hát thì từng mong muốn trở thành cô giáo. Đến nay, nguyện vọng đó đã thực hiện được khi đảm nhận vai trò cô giáo dạy thanh nhạc.

Với bà, sự hồn nhiên, mộc mạc của các học trò nhỏ giúp nhận ra nhiều giá trị trong âm nhạc. Tuy nhiên, Đông Đào cũng không giấu được nỗi trăn trở: "Nhiều bạn có kỹ năng nhưng lại rơi vào nạn học vẹt, rập khuôn theo người đi trước. Điều quan trọng nhất là phải hiểu nội dung bài hát và tìm ra nét riêng của mình chứ không phải nỗ lực giống người này, người kia".

Với ca sĩ Đông Đào, giọng ca thành công không nằm ở độ "giống" mà ở sự sáng tạo. Cảm xúc thật mới chạm được vào lòng người! Hát theo tư duy riêng sẽ tạo nên cái "hồn" cho bài hát.

Đông Đào lần đầu lên sân khấu là năm 6 tuổi

Đi hát đã lâu, Đông Đào vẫn giữ được ngọn lửa nghề cháy bỏng. Bà thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình, mang đến những tiết mục hay những nhận xét, chia sẻ thú vị và ý nghĩa cho người xem.

Về những dự án âm nhạc cá nhân, dù không đặt nặng những dự án lớn, nữ ca sĩ vẫn âm thầm thu âm những ca khúc đã đi vào lòng người, như một cách lưu giữ và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Ca sĩ Đông Đào hừng hực lửa nghề, trăn trở nạn học vẹt- Ảnh 3.

Sau hơn 30 năm làm nghề, bà vẫn giữ được lửa nghề như thuở ban đầu

Ca sĩ Đông Đào sinh năm 1971, tên thật là Nguyễn Thụy Đông Đào, thu hút khán giả qua nhiều ca khúc: "Bông bí vàng", "Hương tóc mạ non", "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Ru chưa hết câu hò", "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi", "Mưa lạnh tàn canh"...

Đông Đào lần đầu bước lên sân khấu năm 6 tuổi và trưởng thành dần qua những lần hát phong trào, thi đua ở trường. Đến lớp 10, bà gần như đại diện cho trường, thi hết các chương trình.

Sau khi học xong cấp ba, bà thi đỗ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và được mời về Đoàn Văn công Quân khu 7. Đông Đào tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM tổ chức mùa đầu tiên năm 1991, và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Chương trình "Chuyện tối cùng sao" tập 120 phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 24-9 trên kênh THVL1.

Con trai ca sĩ Đông Đào tiết lộ lý do không muốn theo dòng nhạc của mẹ

Con trai ca sĩ Đông Đào tiết lộ lý do không muốn theo dòng nhạc của mẹ

Tại đêm thi thứ hai của Sao Nối Ngôi - phiên bản thiếu nhi, Hữu Tấn - con trai 12 tuổi của ca sĩ Đông Đào đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi lối diễn xuất mộc mạc và khoe giọng hát truyền cảm qua tiết mục "Tình cha".

Đông Đào - tình tự với dân ca

Đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM lần thứ 1 năm 1991, ca sĩ Đông Đào đã chọn con đường ca hát chuyên nghiệp, và giải thưởng đầu đời của 11 năm trước luôn động viên, giúp cô phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp ở dòng nhạc dân ca trữ tình.

Con trai ca sĩ Đông Đào dùng âm nhạc đuổi chuột

Tập 5 Sao Nối Ngôi - phiên bản thiếu nhi vừa diễn ra với những tiết mục vô cùng dễ thương và hồn nhiên của tuổi nhỏ.

