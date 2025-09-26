Ca sĩ Đức Phúc được chào đón nồng nhiệt khi trở về Việt Nam

Rạng sáng 26-9, chuyến bay chở Đức Phúc cùng đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài. Đông đảo khán giả, người thân và báo giới nồng nhiệt chào đón ca sĩ.

Ca sĩ Đức Phúc và ông Hà Minh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, tại sân bay Nội Bài

Trong tiếng reo hò của người hâm mộ, Đức Phúc xúc động nói lời cảm ơn đến khán giả quê nhà.

"Tôi thực sự hạnh phúc khi mang chiến thắng này trở về Việt Nam. Đây là thành quả của cả một tập thể, từ ê-kíp biên đạo, vũ công, thiết kế đến sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cơ quan. Hy vọng rằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đã góp phần nhỏ bé lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế" - nam ca sĩ bày tỏ.

Ông Hà Minh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Intervision 2025, khẳng định chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là vinh dự của cá nhân nghệ sĩ mà còn là thành quả chung của toàn đoàn, của sự chỉ đạo sát sao từ Bộ VH-TT-DL và sự đồng hành, cổ vũ của khán giả cả nước.

Ông Hà Minh Thắng chúc mừng ca sĩ Đức Phúc tại chung kết Intervision 2025

"Khoảnh khắc Đức Phúc xướng tên tại Intervision 2025 là niềm hãnh diện, tự hào của Việt Nam. Hôm nay, khi trở về quê hương, Phúc đã mang theo chiến thắng đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam tại một sân chơi âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Đây là niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng ta tiếp tục phấn đấu đưa văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn nữa"- ông Hà Minh Thắng chia sẻ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 20-9, tại Live Arena, Trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 đã khép lại trong tiếng reo hò vang dội của hàng ngàn khán giả. Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc - xuất sắc đăng quang ngôi vô địch với màn trình diễn bùng nổ "Phù Đổng Thiên Vương".