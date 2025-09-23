ĐỨC PHÚC chinh phục đỉnh cao

Vừa viết nên lịch sử cho chính mình và cả nhạc Việt, ca sĩ Đức Phúc đã nhận được sự chúc mừng của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính.

Câu chuyện 44 năm

Đêm 20-9 (theo giờ Việt Nam), chung kết Intervision Song Contest 2025 đã diễn ra tại Live Arena, Moscow (Nga), ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành ngôi quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới. Trong đêm thi, Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar để bước lên ngôi vị cao nhất.

Đây là chiến thắng quốc tế lớn nhất của một ca sĩ Việt Nam kể từ năm 1981, khi ca sĩ Ái Vân giành giải thưởng lớn tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Dresden (Đức) với ca khúc "Bài ca xây dựng".

Sau 44 năm, nhạc Việt, giọng ca Việt một lần nữa chinh phục đỉnh cao ở một cuộc thi quốc tế.

Nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng và biểu dương nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.

Bản sắc Việt Nam

Ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Đức Phúc cho biết lý do lựa chọn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" vì muốn mang đến một câu chuyện, một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. "Phù Đổng Thiên Vương" là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Câu chuyện "Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương" và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của Người Việt . "Từ ý tưởng này tôi và ê-kip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa và bản sắc Việt Nam" - Đức Phúc bày tỏ.

Tròn 10 năm kể từ ngày là quán quân The Voice 2015, Đức Phúc tiếp tục trở thành quán quân quốc tế, vô địch Intervision 2025. Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ khép lại hành trình đáng tự hào tại Intervision Song Contest 2025, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho nghệ sĩ Việt Nam khẳng định tên tuổi ở tầm quốc tế. Thành công này là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa và nghệ thuật Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Thành quả của một tập thể gắn kết

Đức Phúc xúc động: "Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim tôi. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi ý nghĩa. Tôi mong rằng từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới".

Chia sẻ về tiêu chí khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham gia Intervision 2025, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham gia Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có hình ảnh truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và Đức Phúc đã đáp ứng các tiêu chí này".

Intervision Song Contest 2025 là một sân chơi âm nhạc danh tiếng, nơi quy tụ những giọng ca xuất sắc từ nhiều quốc gia, được tổ chức với mục tiêu tôn vinh tài năng âm nhạc và sự sáng tạo trong biểu diễn. Intervision 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Giải thưởng dành cho quán quân Intervision 2025 trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỉ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.



