ĐỨC PHÚC chinh phục đỉnh cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

ĐỨC PHÚC chinh phục đỉnh cao

THUỲ TRANG

Vượt qua đại diện 22 quốc gia, Đức Phúc lên ngôi quán quân tại Intervision 2025

Vừa viết nên lịch sử cho chính mình và cả nhạc Việt, ca sĩ Đức Phúc đã nhận được sự chúc mừng của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính.

Câu chuyện 44 năm

Đêm 20-9 (theo giờ Việt Nam), chung kết Intervision Song Contest 2025 đã diễn ra tại Live Arena, Moscow (Nga), ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành ngôi quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới. Trong đêm thi, Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar để bước lên ngôi vị cao nhất. 

TIN LIÊN QUAN

Đây là chiến thắng quốc tế lớn nhất của một ca sĩ Việt Nam kể từ năm 1981, khi ca sĩ Ái Vân giành giải thưởng lớn tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Dresden (Đức) với ca khúc "Bài ca xây dựng". 

Sau 44 năm, nhạc Việt, giọng ca Việt một lần nữa chinh phục đỉnh cao ở một cuộc thi quốc tế.

ĐỨC PHÚC chinh phục đỉnh cao - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Phúc tại sân khấu Intervision 2025Ảnh: PHƯƠNG ANH

Nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng và biểu dương nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.

Bản sắc Việt Nam

Ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

TIN LIÊN QUAN

Đức Phúc cho biết lý do lựa chọn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" vì muốn mang đến một câu chuyện, một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. "Phù Đổng Thiên Vương" là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Câu chuyện "Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương" và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của Người Việt . "Từ ý tưởng này tôi và ê-kip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa và bản sắc Việt Nam" - Đức Phúc bày tỏ.

Tròn 10 năm kể từ ngày là quán quân The Voice 2015, Đức Phúc tiếp tục trở thành quán quân quốc tế, vô địch Intervision 2025. Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ khép lại hành trình đáng tự hào tại Intervision Song Contest 2025, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho nghệ sĩ Việt Nam khẳng định tên tuổi ở tầm quốc tế. Thành công này là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa và nghệ thuật Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Thành quả của một tập thể gắn kết

Đức Phúc xúc động: "Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim tôi. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi ý nghĩa. Tôi mong rằng từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới".

TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ về tiêu chí khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham gia Intervision 2025, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham gia Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có hình ảnh truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và Đức Phúc đã đáp ứng các tiêu chí này". 

Intervision Song Contest 2025 là một sân chơi âm nhạc danh tiếng, nơi quy tụ những giọng ca xuất sắc từ nhiều quốc gia, được tổ chức với mục tiêu tôn vinh tài năng âm nhạc và sự sáng tạo trong biểu diễn. Intervision 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn.

Giải thưởng dành cho quán quân Intervision 2025 trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỉ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.


Tin liên quan

Đức Phúc chưa yêu nhưng hát tình ca khó ai qua mặt

Đức Phúc chưa yêu nhưng hát tình ca khó ai qua mặt

(NLĐO)- Sau 22 giờ ra mắt, MV "Hơn cả yêu" của Đức Phúc đã đứng vị trí hàng đầu trong tìm kiếm trên YouTube Việt Nam.

[eMagazine] - Ca sĩ Đức Phúc: Đáng yêu nhờ chân thành

Đổi đời nhờ thẩm mỹ, nghe có vẻ chua chát khi Đức Phúc vốn là một ca sĩ. Dù vậy, Phúc bảo mọi khởi đầu tốt đẹp đều giá trị cả dù nó đến từ bất cứ mặt nào. Có tài, có tâm với nghề sợ gì không được đón nhận.

Đừng thấy Đức Phúc hài mà tưởng "bở"

(NLĐO)- Đức Phúc cho rằng việc phải "bảo hành" những bộ phận đã qua thẩm mỹ thì chắc chắn anh phải làm vì cái gì cũng có hạn sử dụng. Còn để làm thêm một cái gì đó khác, anh chịu vì "đau chết đi sống lại".

Đức Phúc Intervision 2025 Phù Đổng Thiên Vương truyền cảm hứng thủ tướng phạm minh chính mạng xã hội văn hóa truyền thống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo