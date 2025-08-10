VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội

(NLĐO)- 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tham gia diễu hành trong chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".
Sáng 10-8, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại phố đi bộ hồ Gươm, TP Hà Nội.
Với chủ đề "Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng", mở đầu chương trình ngày hội là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô. Trong đó, đặc biệt có sự tham gia của 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)