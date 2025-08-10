HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội

Nguyễn Hưởng - Hữu Hưng

(NLĐO)- 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tham gia diễu hành trong chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Sáng 10-8, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại phố đi bộ hồ Gươm, TP Hà Nội.

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 1.

Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" với màn diễu binh, diễu hành hoành tráng

Với chủ đề "Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng", mở đầu chương trình ngày hội là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô. Trong đó, đặc biệt có sự tham gia của 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.

Dàn xe đặc chủng diễu hành tại buổi lễ

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 2.

Với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ và 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 3.

Đội hình xe Camry dẫn đoàn của Công an Hà Nội

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 4.

Đội hình xe mô tô phục vụ cho việc dẫn đoàn có tính cơ động cao, phù hợp với giao thông đô thị.

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 5.

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 6.

Dàn mô tô đặc chủng hiện đại của lực lượng CSGT TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát


VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 7.

Xe tác chiến cơ động của lực lượng cảnh sát cơ động

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 8.

Khối xe bọc thép chống đạn với hỏa lực mạnh phục vụ việc đấu tranh với các đối tượng khủng bố sử dụng vũ khí nóng.

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 9.

Dòng xe bọc thép có tính chiến đấu cao, sẵn sàng trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tính chất nguy hiểm

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 10.

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 11.

Xe thang hiện của lực lượng phòng cháy chữa cháy

VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội- Ảnh 12.

Xe phun nước chống bạo loạn được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, sử dụng vòi phun nước để giải tán đám đông, chữa cháy hiệu quả

công an hà nội công an Ngày hội vì Thủ đô bình yên xe đặc chủng
