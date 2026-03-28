Ca sĩ Hồ Lệ Thu – "Đi qua sóng gió, tôi chọn cách sống an yên để đẹp hơn mỗi ngày"

Hồ Lệ Thu "Sửa mũi xong thấy khác liền"

Ca sĩ Hồ Lệ Thu cho biết nhiều người khen chị ngày càng đẹp

. Phóng viên: Nhắc đến chị, khán giả nhớ đến một giọng ca hải ngoại đầy nội lực và cảm xúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị nhìn lại hành trình của mình như thế nào?

- Ca sĩ Hồ Lệ Thu: Tôi nghĩ mình là người khá may mắn khi được khán giả yêu thương suốt nhiều năm. Nhưng để có được điều đó, tôi cũng trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng chính những điều đó giúp tôi trưởng thành, hiểu bản thân và biết mình cần gì để sống hạnh phúc hơn.

. Gần đây, nhiều người nhận xét chị ngày càng trẻ đẹp, thậm chí "khác như đập đi xây lại". Chị phản hồi ra sao?

- (cười) Tôi nghe cũng vui thôi. Thật ra tôi có làm thẩm mỹ, cụ thể là sửa mũi. Nhưng tôi luôn quan niệm làm đẹp là để hoàn thiện, chứ không phải thay đổi hoàn toàn. Làm vừa đủ để mình tự tin hơn là được.

.Chị từng chia sẻ việc sửa mũi còn liên quan đến phong thủy?

- Đúng vậy. Trước đây mũi tôi hơi hếch, theo quan niệm xưa là "hao tài". Tôi sửa mũi một phần vì điều đó. Sau khi sửa, tôi thấy mọi thứ như thuận lợi hơn: công việc nhiều hơn, đắt show hơn và được yêu mến nhiều hơn. Dù khoa học hay tâm linh, tôi nghĩ điều quan trọng là mình cảm thấy tự tin và tích cực hơn.

.Ngoài yếu tố thẩm mỹ, đâu là bí quyết giúp chị ngày càng rạng rỡ?

-Tôi sống kỷ luật hơn trước rất nhiều. Tôi tập luyện đều, ăn uống khoa học và giữ cho mình một tinh thần ổn định. Đặc biệt, tôi dành thời gian cho việc tu tập, thiền định.

Tôi luôn tin rằng: khi tâm an, nhan sắc sẽ tự nhiên thăng hạng. Đó không phải là câu nói cho hay, mà là điều tôi cảm nhận rõ ràng trong cuộc sống.

Hồ Lệ Thu với bí quyết trẻ đẹp hơn mỗi ngày

Hồ Lệ Thu biết cách cân bằng cuộc sống

.Trải qua nhiều sóng gió, điều gì thay đổi lớn nhất trong con người chị hôm nay?

-Tôi học được cách buông bỏ. Ngày xưa, tôi dễ bị cuốn theo cảm xúc, áp lực và những điều không cần thiết. Bây giờ, tôi chọn sống nhẹ nhàng hơn, biết đủ và trân trọng những gì mình đang có.

Khi mình không còn quá nặng nề, tự nhiên gương mặt cũng khác đi – nhẹ hơn, mềm hơn và có sức sống hơn.

.Chị từng nói rất thấu hiểu việc nhan sắc ảnh hưởng đến sự tự tin. Điều này có phải đến từ chính trải nghiệm của chị?

- Đúng vậy. Khi mình không tự tin về ngoại hình, mình sẽ ngại giao tiếp, ngại xuất hiện và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi hiểu cảm giác đó nên rất đồng cảm với những ai đang tự ti về bản thân.

Hồ Lệ Thu chia sẻ nên thẩm mỹ nhưng phải vừa đủ

.Có phải vì sự đồng cảm đó mà chị tham gia chương trình "Sống là sẻ chia"?

- Chính xác. Khi người bạn của tôi – bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Trí – triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân hở hàm ếch tại Bệnh viện JK Nhật Bản, tôi thấy đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Tôi đã chủ động xin được đồng hành. Với tôi, việc giúp một người lấy lại nụ cười, sự tự tin không chỉ là làm đẹp, mà còn là trao cho họ một cơ hội sống tốt hơn.

. Những khoảnh khắc nào trong chương trình khiến chị xúc động nhất?

-Là khi nhìn thấy sự thay đổi của các bệnh nhân sau phẫu thuật. Từ ánh mắt rụt rè, mặc cảm trở nên tự tin, vui vẻ hơn. Có những nụ cười khiến tôi thật sự xúc động. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy việc mình làm rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn.

. Với chị, vẻ đẹp thật sự là gì?

-Vẻ đẹp là sự hòa hợp giữa bên ngoài và bên trong. Bạn có thể làm đẹp bằng thẩm mỹ, bằng cách chăm sóc bản thân, nhưng nếu tâm không an thì khó mà đẹp lâu dài. Tôi luôn nói: hãy làm đẹp một cách thông minh, vừa đủ và đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn. Vì khi tâm an, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên đẹp hơn.

Hồ Lệ Thu khẳng định cuộc sống hiện tại của chị là an yên

. Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của mình, chị thấy nó đang ở ngưỡng nào?

-Cuộc sống của tôi khá thong dong và cuộc sống thì an yên, hạnh phúc. Với tôi, như vậy là một cuộc sống đủ đầy.