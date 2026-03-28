Giải trí

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký Miss World Vietnam 2025

Thùy Trang

(NLĐO)-Tỏa sáng từ những điều giản dị, Phạm Thùy Dung trở thành ẩn số đáng chú ý tại Miss World Vietnam 2025.

Phạm Thùy Dung là ai?

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký Miss World Vietnam 2025

Cuộc thi Miss World Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và hình thể nổi bật, mùa giải năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhân tố mang câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Trong số đó, Phạm Thùy Dung là một trong những ứng viên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông nhờ hành trình vượt khó đầy bản lĩnh.

Sinh năm 2006 tại Hải Phòng, Phạm Thùy Dung sở hữu chiều cao 1,75m, gương mặt thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Hiện cô là sinh viên năm hai khoa Luật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – một nền tảng học vấn giúp cô định hình tư duy logic, khả năng phản biện và định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

Gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng và ánh nhìn giàu cảm xúc giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện, dù trên sân khấu hay trong các hoạt động bên lề cuộc thi. Đây cũng được xem là lợi thế giúp Thùy Dung dễ dàng tạo thiện cảm với công chúng và ban giám khảo.

Điểm mạnh của Phạm Thùy Dung

Ngoài ra, điểm giúp Phạm Thùy Dung nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn đến từ câu chuyện đời sống chân thực. Lớn lên trong gia đình không trọn vẹn khi cha mẹ ly hôn từ sớm, cô sống cùng mẹ và dượng trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Phạm Thùy Dung ở phần thi tài năng

Không né tránh quá khứ, cô lựa chọn đối diện và biến những trải nghiệm ấy thành động lực để vươn lên. "Tôi chưa bao giờ xấu hổ về công việc của mẹ. Ngược lại, đó là điều khiến tôi tự hào nhất. Mẹ chính là lý do để tôi không được phép bỏ cuộc", Thùy Dung chia sẻ.

Chính sự thẳng thắn và niềm tự hào ấy đã giúp người đẹp ghi điểm trong mắt bạn bè, thầy cô cũng như ban giám khảo. Thay vì giấu đi hoàn cảnh, Thùy Dung luôn chủ động kể về mẹ như một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của mình.

Đặc biệt, đằng sau hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bền bỉ cho từng phần thi vì cô không cho phép bản thân xuất hiện với tâm thế "thử sức" mà là "sẵn sàng cạnh tranh". Bằng chứng là ngay từ khi ghi danh, Thùy Dung đã xây dựng lộ trình rèn luyện rõ ràng. 

Cô tập trung cải thiện hình thể với chế độ tập luyện đều đặn, chú trọng kỹ năng catwalk, tạo dáng và kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Song song đó, cô dành thời gian trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp – yếu tố quan trọng trong các phần thi như Head to Head Challenge.

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Phạm Thùy Dung lọt top đề cử Người đẹp biển

Đặc biệt, phần thi Người đẹp nhân ái là nơi cô đặt nhiều tâm huyết nhất và được chuẩn bị từ sớm với dự án "Sợi chỉ đỏ". Không dừng lại ở ý tưởng, Thùy Dung trực tiếp tìm hiểu, tiếp xúc và lắng nghe những câu chuyện thực tế từ bệnh nhân mắc phong để hoàn thiện dự án theo hướng thiết thực và bền vững. 

Dự án được xây dựng từ chính những trăn trở cá nhân. "Tôi lớn lên giữa những mảnh đời vất vả, nên luôn tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp họ tốt hơn. Cuộc thi này với tôi không chỉ là sân khấu, mà là cơ hội để hành động", cô bày tỏ.

Việc lọt Top 5 đề cử Người đẹp biển là minh chứng rõ nét cho quá trình rèn luyện hình thể và phong thái trình diễn. Thùy Dung cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi, từ cách sải bước đến thần thái tự tin trước sân khấu. Đồng thời, đây được xem là lợi thế lớn giúp cô tiến gần hơn đến Top 20 chung cuộc.

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Phạm Thùy Dung trong phần trình diễn ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Chia sẻ về hành trình Miss World Vietnam 2025 đến nay, cô nói: "Tôi biết mình không có xuất phát điểm thuận lợi, nên tôi chỉ còn cách chuẩn bị nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Mỗi phần thi là một cơ hội, và tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào".

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Nhan sắc Phạm Thùy Dung

Với câu chuyện giàu cảm xúc, tinh thần vượt khó mạnh mẽ cùng định hướng nhân văn rõ ràng, Phạm Thùy Dung không chỉ là một thí sinh tiềm năng mà còn là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ trẻ Việt Nam: bản lĩnh, chân thành và giàu lòng trắc ẩn. 

Cô đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện Miss World Vietnam 2025.

Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Tô Diệp Hà

Cận cảnh nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Tô Diệp Hà

(NLĐO) - Hoa hậu Tô Diệp Hà chiếm spotlight giữa dàn hoa á hậu với áo dài vừa truyền thống vừa hiện đại nổi bật trên thảm xanh.

Phạm Thùy Dung hoa hậu thế giới Việt Nam 2025 ứng viên nặng ký Miss World 2025
