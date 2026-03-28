Lý do Trang Pháp biến mất trên mạng xã hội nhiều ngày liền

Lý do Trang Pháp thi Đạp Gió xứ Trung

Trang Pháp là nghệ sĩ quốc tế duy nhất tham gia Đạp Gió 2026 của Trung Quốc

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi Đạp Gió 2026 của Trung Quốc, Trang Pháp cho biết: "Nhiều người hỏi Trang rằng: "Đã thành công ở Chị Đẹp Việt Nam rồi, tại sao còn đi tiếp? Sao không chọn một lộ trình an toàn bớt rủi ro hơn?".

Thực ra, câu trả lời của Trang chỉ gói gọn trong 3 điều. Đầu tiên đó là "Muốn học hỏi". Dẫu cho hành trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã mang về cho Trang muôn vàn những yêu thương, nhưng Trang hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất.

Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn.

Thứ 2, Trang hiểu rằng những sự hoài nghi sẽ luôn hiện hữu, nhưng thay vì lùi bước, Trang chọn biến những điều đó thành động lực. Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi "vùng an toàn", làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào.

Và điều cuối cùng, vô cùng quan trọng: Tới với Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc lần này, Trang mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và Văn Hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu.

Trang Pháp nói rõ lý do đi thi

Mục tiêu lớn nhất của Trang lần này chính là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê để chứng minh: Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể chạm tới. Hành trình này chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng Trang đã sẵn sàng! Hy vọng mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh và đồng hành cùng Trang trong chương mới này nhé!"

Đối thủ của Trang Pháp ở Đạp Gió 2026

Hàng loạt lời chúc mừng, tiếp động lực từ người hâm mộ liên tục được gửi đến nữ ca sĩ. Đáng chú ý, nhiều Nghệ sĩ như Minh Hằng, Hòa Minzy, Minh Tú, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Đăng Khôi, JSOL, Quỳnh Nga, Vân Hugo, Trung Quân Idol… cũng để lại nhiều bình luận, bày tỏ sự ủng hộ, mong nữ ca sĩ giữ sức khỏe và có một hành trình thật tỏa sáng.

Đạp Gió 2026 có nhiều thay đổi

Nhiều ngày qua, Trang Pháp tạm khóa tất cả tài khoản mạng xã hội để tập trung chuẩn bị. Cô cho biết đã sẵn sàng cho hành trình mới tại nước bạn. Thời gian qua, ca sĩ dồn sức tập luyện cho tiết mục solo, chuẩn bị hành trang cùng những món quà lưu niệm cho những người bạn mới của mình.

Khác với những mùa trước, Đạp Gió 2026 được nâng cấp với điểm thay đổi mang tính đột phá: toàn bộ quá trình biểu diễn được livestream trực tiếp và không can thiệp, chỉnh sửa âm thanh.

Yếu tố này không chỉ mang đến trải nghiệm chân thực tối đa cho khán giả mà còn đẩy các nghệ sĩ vào môi trường cạnh tranh khắt khe hơn bao giờ hết, nơi mọi kỹ năng thanh nhạc, trình diễn và bản lĩnh sân khấu đều được "phơi bày" trong thời gian thực.

Vòng solo stage sẽ chính thức lên sóng vào ngày 2-4, mở màn cho hành trình đầy áp lực nhưng cũng giàu tính bứt phá.

Năm nay, chương trình hội tụ 32 nghệ sĩ nữ thuộc nhiều lĩnh vực Nhóm "Đại tỷ": Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết; Nhóm toàn năng: Trương Nguyệt, An Kỳ, Từ Mộng Khiết; Nhóm vocal: Phạm Vỹ Kỳ, Diệp Nhất Thiến, Giả Lai Nữ, Tăng Bái Từ, Giang Ngữ Thần, Ô Lan Đồ Nhã; Nhóm diễn viên: Lý Tiểu Nhiễm, Ôn Tranh Vanh, Đường Nghệ Hân, Trần Dao, Trương Nghệ Thượng, Hoàng Xán Xán, Trương Huệ Văn, Triệu Tử Kỳ, Đào Hân Nhiên, Từ Khiết Nhi, Khám Thanh Tử, Đại Tư, Tôn Di, Hà Tuyên Lâm; Nhóm đa lĩnh vực: Tạ Nam, Vương Mông, Đạm Đạm, Vạn Thiên Huệ, Trần Khải Lâm, Hầu Vũ; nghệ sĩ Quốc tế duy nhất: Trang Pháp.