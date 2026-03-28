HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lý do Trang Pháp biến mất trên mạng xã hội nhiều ngày liền

Thùy Trang

(NLĐO)- Mango TV- Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) công bố Trang Pháp sẽ tham gia chương trình "Đạp Gió 2026".

Lý do Trang Pháp thi Đạp Gió xứ Trung

Lý do Trang Pháp biến mất trên mạng xã hội nhiều ngày liền - Ảnh 1.

Trang Pháp là nghệ sĩ quốc tế duy nhất tham gia Đạp Gió 2026 của Trung Quốc

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi Đạp Gió 2026 của Trung Quốc, Trang Pháp cho biết: "Nhiều người hỏi Trang rằng: "Đã thành công ở Chị Đẹp Việt Nam rồi, tại sao còn đi tiếp? Sao không chọn một lộ trình an toàn bớt rủi ro hơn?". 

Thực ra, câu trả lời của Trang chỉ gói gọn trong 3 điều. Đầu tiên đó là "Muốn học hỏi". Dẫu cho hành trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã mang về cho Trang muôn vàn những yêu thương, nhưng Trang hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. 

Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn.

Thứ 2, Trang hiểu rằng những sự hoài nghi sẽ luôn hiện hữu, nhưng thay vì lùi bước, Trang chọn biến những điều đó thành động lực. Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi "vùng an toàn", làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào.

Và điều cuối cùng, vô cùng quan trọng: Tới với Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc lần này, Trang mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và Văn Hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu.

Lý do Trang Pháp biến mất trên mạng xã hội nhiều ngày liền - Ảnh 2.

Trang Pháp nói rõ lý do đi thi

Mục tiêu lớn nhất của Trang lần này chính là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê để chứng minh: Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể chạm tới. Hành trình này chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng Trang đã sẵn sàng! Hy vọng mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh và đồng hành cùng Trang trong chương mới này nhé!"

Đối thủ của Trang Pháp ở Đạp Gió 2026

Hàng loạt lời chúc mừng, tiếp động lực từ người hâm mộ liên tục được gửi đến nữ ca sĩ. Đáng chú ý, nhiều Nghệ sĩ như Minh Hằng, Hòa Minzy, Minh Tú, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Đăng Khôi, JSOL, Quỳnh Nga, Vân Hugo, Trung Quân Idol… cũng để lại nhiều bình luận, bày tỏ sự ủng hộ, mong nữ ca sĩ giữ sức khỏe và có một hành trình thật tỏa sáng.

Lý do Trang Pháp biến mất trên mạng xã hội nhiều ngày liền - Ảnh 3.

Đạp Gió 2026 có nhiều thay đổi

Nhiều ngày qua, Trang Pháp tạm khóa tất cả tài khoản mạng xã hội để tập trung chuẩn bị. Cô cho biết đã sẵn sàng cho hành trình mới tại nước bạn. Thời gian qua, ca sĩ dồn sức tập luyện cho tiết mục solo, chuẩn bị hành trang cùng những món quà lưu niệm cho những người bạn mới của mình.

Khác với những mùa trước, Đạp Gió 2026 được nâng cấp với điểm thay đổi mang tính đột phá: toàn bộ quá trình biểu diễn được livestream trực tiếp và không can thiệp, chỉnh sửa âm thanh. 

Yếu tố này không chỉ mang đến trải nghiệm chân thực tối đa cho khán giả mà còn đẩy các nghệ sĩ vào môi trường cạnh tranh khắt khe hơn bao giờ hết, nơi mọi kỹ năng thanh nhạc, trình diễn và bản lĩnh sân khấu đều được "phơi bày" trong thời gian thực. 

Vòng solo stage sẽ chính thức lên sóng vào ngày 2-4, mở màn cho hành trình đầy áp lực nhưng cũng giàu tính bứt phá.

Năm nay, chương trình hội tụ 32 nghệ sĩ nữ thuộc nhiều lĩnh vực Nhóm "Đại tỷ": Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết; Nhóm toàn năng: Trương Nguyệt, An Kỳ, Từ Mộng Khiết; Nhóm vocal: Phạm Vỹ Kỳ, Diệp Nhất Thiến, Giả Lai Nữ, Tăng Bái Từ, Giang Ngữ Thần, Ô Lan Đồ Nhã; Nhóm diễn viên: Lý Tiểu Nhiễm, Ôn Tranh Vanh, Đường Nghệ Hân, Trần Dao, Trương Nghệ Thượng, Hoàng Xán Xán, Trương Huệ Văn, Triệu Tử Kỳ, Đào Hân Nhiên, Từ Khiết Nhi, Khám Thanh Tử, Đại Tư, Tôn Di, Hà Tuyên Lâm; Nhóm đa lĩnh vực: Tạ Nam, Vương Mông, Đạm Đạm, Vạn Thiên Huệ, Trần Khải Lâm, Hầu Vũ; nghệ sĩ Quốc tế duy nhất: Trang Pháp.

Tin liên quan

Trang Pháp và chuyện giờ mới kể về tượng Mai Vàng dành cho "Mãi là người Việt Nam"

(NLĐO) - Ca sĩ Trang Pháp trở thành chủ nhân của tượng Mai Vàng lần thứ 31-2025 hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất dành cho "Mãi là người Việt Nam".

Trang Pháp Trang Pháp thi Đạp Gió 2026 Lý do Trang Pháp thi Đạp Gió 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo