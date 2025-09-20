Ca sĩ Hồng Quyên "chơi lớn" với nhạc kịch "Mộng phù hoa"

Ca sĩ Hồng Quyên được khán giả yêu mến với giọng ca trầm ấm, truyền cảm

Chiều 19-9, tại TP HCM, Công ty TNHH Sản xuất & Truyền thông Kim Phượng Media VN phối hợp cùng ca sĩ Hồng Quyên đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí công bố vở nhạc kịch "Mộng phù hoa", dự kiến công diễn vào ngày 26-10 tại Nhà hát Bến Thành.

Đây là dự án nghệ thuật đánh dấu hành trình sáng tạo đầy bền bỉ và khát vọng của ca sĩ Hồng Quyên suốt hơn 10 năm gắn bó với nghề.

Hồng Quyên - Dấu ấn nghệ sĩ từ một hành trình dài

Cách đây đúng một thập kỷ, ca sĩ Hồng Quyên từng ghi dấu trong lòng khán giả bằng liveshow đầu tiên "Tự tình Cô gái Bạc Liêu" tại sân khấu ca nhạc 126. Đó là bước ngoặt quan trọng đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Năm 2023, liveshow thứ hai ra mắt nhưng chỉ để ghi hình và phát hành trên nền tảng số. Và đến thời điểm này, ca sĩ Hồng Quyên cho rằng là giai đoạn chín muồi để cô đầu tư cho nhạc kịch "Mộng phù hoa".

Ca sĩ Hồng Quyên

"Tôi quyết định dồn toàn bộ tâm huyết cho liveshow thứ ba được dàn dựng theo hình thức nhạc kịch, kết hợp kịch nói, ca nhạc và trong đó có nghệ thuật cải lương.

Đây là dự án mà tôi ấp ủ gần hai năm qua. Từng chi tiết trong kịch bản, từng lời ca, nhịp diễn, tôi đều gửi gắm tâm tình để tạo nên một tác phẩm vừa chân thật, vừa chạm đến cảm xúc khán giả" – Hồng Quyên chia sẻ.

Hồng Quyên kể chuyện đời, chuyện nghề trong showbiz

Nhạc kịch "Mộng phù hoa" xoay quanh hành trình một cô gái nghèo ở miền quê được bầu show phát hiện tài năng và nâng bước đến ánh đèn sân khấu. Nhưng danh vọng, thị phi, hào quang cùng những biến cố khốc liệt của showbiz đã thử thách, cuốn cô vào vòng xoáy đầy nghiệt ngã.

Ca sĩ Hồng Quyên trong buổi gặp gỡ báo chí

Vở hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc khi phản ánh hiện thực đời sống nghệ sĩ và đặt ra những câu hỏi về giá trị, bản lĩnh và sự dấn thân trong nghệ thuật. Đạo diễn – biên kịch Ngô Quốc Khánh, người được ca sĩ Hồng Quyên tin tưởng giao phó kịch bản, cho biết: "Tôi nhìn thấy ở ca sĩ Hồng Quyên một tiềm năng phát triển nghệ thuật mạnh mẽ, không chỉ ở giọng hát mà còn ở khả năng diễn xuất, dấn thân trong nhân vật. Cô ấy muốn kể một câu chuyện thật sự về đời nghệ sĩ, và ê-kíp chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một tác phẩm vừa kịch tính vừa giàu giá trị nhân văn".

Hồng Quyền mời ê-kíp hùng hậu

Tham gia nhạc kịch này có nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ Hồng Quyên, họ cùng đồng hành với cô để mang đến một đêm nhạc kịch đúng nghĩa. Đứng sau dự án là một ê-kíp nghệ thuật giàu kinh nghiệm như: nhạc sĩ Sơn Hạ, nhạc sĩ Cao Minh Thu, thiết kế mỹ thuật Trần Hồng Vân, đạo diễn hình ảnh Lưu Huỳnh Lâm, phụ trách truyền thông nhà báo – nhạc sĩ Hồng Sơn, cùng sự góp sức của nhiều nghệ sĩ kỹ thuật như NSƯT Anh Kiệt (âm thanh), Thành Trung (ánh sáng), Ngân Ally (biên đạo múa), Quốc Bảo (kỹ thuật màn hình led) và chỉ đạo nghệ thuật Nguyễn Thị Kim Phượng.

Ê kíp thực hiện nhạc kịch "Mộng phù hoa"

Đặc biệt, "Mộng phù hoa" quy tụ một dàn nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Kim Tử Long, NSND Trọng Phúc, ca sĩ – diễn viên Thanh Thức, ca sĩ Khưu Huy Vũ, ca sĩ Xuân Hòa, ca sĩ Hiền Trang, cùng các nghệ sĩ Thanh Ngọc, Dũng Nhí, Lê Nam, nhóm Bgirl và MC Song Khánh.

Tại buổi họp báo, nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự kỳ vọng và động viên dành cho Hồng Quyên.

NSND Trọng Phúc chia sẻ: "Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của Hồng Quyên. Khi một ca sĩ quyết định bước sang sân khấu nhạc kịch, đó là thách thức lớn. Nhưng nhìn sự chuẩn bị chỉn chu và khao khát của cô ấy, tôi tin "Mộng phù hoa" sẽ chạm được trái tim khán giả".

Ca sĩ Hồng Quyên

NSƯT Kim Tử Long cũng bày tỏ: "Hồng Quyên rất mạnh mẽ, dám thử sức ở một hình thức mới. Cô là ca sĩ muốn được sống với nhân vật và đã tập luyện cho live show nhiều tháng qua để hóa thân thật tốt. Điều đó khiến tôi tin tưởng dự án này sẽ để lại dấu ấn đặc biệt".

Ca sĩ Khưu Huy Vũ thì nhấn mạnh đến tinh thần đồng hành: "Tôi rất cảm kích khi được đứng chung sân khấu với một đồng nghiệp tận tụy như ca sĩ Hồng Quyên. Sự nỗ lực của cô ấy truyền cảm hứng cho chúng tôi".

Trong khi đó, diễn viên Thanh Thức bộc bạch: "Tôi thấy rõ sự cầu toàn của ca sĩ Hồng Quyên trong từng chi tiết. Tôi tin sự đầu tư nghiêm túc đó sẽ được khán giả đón nhận xứng đáng".

Hồng Quyên sẵn sàng đến với khán giả mộ điệu

Ngay sau buổi gặp gỡ báo chí, vé của vở nhạc kịch "Mộng phù hoa" đã chính thức phát hành tại phòng vé Nhà hát Bến Thành. Thông tin này tạo nên sự hào hứng trong giới mộ điệu, bởi đây được xem là một sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trong mùa diễn cuối năm.

Với câu chuyện kịch tính, ê-kíp hùng hậu, cùng sự kết hợp hài hòa giữa kịch nói, ca nhạc và cải lương, "Mộng phù hoa" hứa hẹn không chỉ là một liveshow kỷ niệm của ca sĩ Hồng Quyên mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho bản lĩnh sáng tạo, dấn thân của một nghệ sĩ luôn khao khát làm mới mình.

Ca sĩ Hồng Quyên nói về tâm huyết của nghề khi thực hiện nhạc kịch "Mộng phù hoa"

"Tôi đặt niềm tin ở sự chịu khó tập luyện và ý chí cầu tiến của ca sĩ Hồng Quyên, để từ nhạc kịch này cô góp phần mang lại cho sàn diễn nhiều sản phẩm nghệ thuật mới" – đạo diễn Ngô Quốc Khánh nói.



