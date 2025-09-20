Nữ đạo diễn U100 kể chuyện về chiếc áo dài Việt

"Ấn tượng của tôi là bà Nam Phương xuất hiện với áo dài ngũ thân màu vàng, đầu chít chiếc khăn vàng. Khi bà xuất hiện, tất cả công chúa, hoàng tử phải đứng lên. Khi bà ngồi, mọi người mới được ngồi"- bà Nguyễn Thị Xuân Phượng (SN 1929) – đạo diễn, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa đồng thời là nhân chứng lịch sử sống kể tại tọa đàm "Áo dài Việt – Di sản trường tồn" do CLB Di sản Áo dài Việt Nam – TP HCM tổ chức ngày 19-9. Khi còn là một đứa trẻ, bà Phượng được mời ăn cơm cùng các hoàng tử, công chúa của hoàng hậu Nam Phương.

Nữ đạo diện U100 Nguyễn Thị Xuân Phượng kể chuyện về chiếc áo dài Việt Nam

Cha bà Phượng là một quan giáo dục ở Đà Lạt nên bà có nhiều cơ hội gặp Nam Phương hoàng hậu. Trong các dịp gỡ này, bà Nam Phương đều mặc áo dài.

Bà Phượng cho hay khi đó, người phụ nữ Huế nào bước ra đường đều mặc áo dài. Khi có chiến tranh, bà Phượng phải xếp áo dài lại và nghĩ biết khi nào có cơ hội mặc lại.

Diễn giả và khách mời đều mặc áo dài tại tọa đàm

Trong 9 năm tham gia cách mạng trong rừng, bà Phượng chỉ có quần đen, áo trắng giản đơn. Đến năm 1975, đất nước thống nhất, chiếc áo dài miền Nam thu hút mọi người. Ai cũng muốn có chiếc áo dài đẹp, dịu dàng như các cô gái miền Nam.

Câu chuyện về chiếc áo dài truyền thống được các khách mời nhắc đến như một di sản trường tồn

Bà Phượng kể: "Ngày họp mặt sau giải phóng, tôi mượn được một chiếc áo dài của cô em họ để mặc vì trước đó, ở trong rừng, tôi không có chiếc áo dài nào. Khi mặc lại áo dài, tôi rất xúc động.

Các diễn giả chia sẻ về tà áo dài Việt Nam xưa và nay

Còn bà Phùng Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Chủ tịch CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP HCM, chia sẻ CLB sẽ tiếp nối truyền thống bằng cách phát triển áo dài thành di sản, thành một trang phục phụ nữ Việt Nam xuất hiện trong các dịp quan trọng.

Khách mời tham dự tọa đàm đều nền nã trong tà áo dài truyền thống

Trong dòng chảy bất tận của văn hóa dân tộc, có những biểu tượng đã vượt qua mọi biến thiên thời gian để trở thành niềm tự hào chung của người Việt. Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng chính là một trong những biểu tượng ấy.

Áo dài đã đi cùng dân tộc trong những tháng ngày gian khó, hiện diện trong đời sống thường nhật và tỏa sáng trên những sân khấu nghệ thuật, những sự kiện trọng đại, trở thành "biểu tượng" văn hóa, gói trọn tâm hồn Việt.



