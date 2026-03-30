Trưa 30-3, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết đang xác minh thông tin liên quan đến việc một nữ ca sĩ bị cho là đã ngâm mình tắm tại Giếng Tiên, thuộc làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) để có hướng xử lý theo quy định.

Ảnh ca sĩ Juky San ngâm mình tắm nghi tại Giếng Tiên ở Gia Lai lan truyền mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in nghi tại Giếng Tiên, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong các bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục bikini họa tiết chấm bi, tạo dáng và ngâm mình trực tiếp trong giếng Tiên.

Những hình ảnh mang tính gợi cảm giữa không gian thiên nhiên nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đến trưa cùng ngày, loạt ảnh này đã không còn xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng hành động tắm trong giếng có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước, đồng thời làm giảm trải nghiệm của du khách khác. Một số người cũng cho rằng việc lựa chọn trang phục và cách tạo dáng tại địa điểm mang yếu tố văn hóa – tâm linh là chưa phù hợp, dễ gây phản cảm.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng đây là hoạt động mang tính cá nhân, chưa có bằng chứng cụ thể về việc gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời kêu gọi nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Giếng Tiên là điểm đến nổi tiếng tại làng chài Nhơn Lý, gắn với truyền thuyết về nguồn nước ngọt "trời ban" xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Nhiều người dân và du khách dùng nguồn nước này để uống. Nơi đây không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa tâm linh đối với người dân địa phương và du khách thập phương.

Một du khách lấy nước tại Giếng Tiên để uống với hy vọng gặp nhiều may mắn

Việc một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, lựa chọn địa điểm này để thực hiện bộ ảnh bikini, ngâm mình nghi tại giếng Tiên đã đặt ra vấn đề về ý thức ứng xử nơi công cộng cũng như trách nhiệm gìn giữ giá trị văn hóa, môi trường du lịch.

Juky San (tên thật Trần Thị Dung), sinh năm 1998, được biết đến qua các bản cover trên mạng xã hội. Năm 2019, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt và gây chú ý nhờ giọng hát trong trẻo. Năm 2021, ca khúc "Phải chăng em đã yêu" giúp cô ghi dấu ấn với đông đảo khán giả trẻ.








