Giải trí

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình"

Thùy Trang

(NLĐO) - Juky San hóa thân nữ sát thủ, kể về cách tự bảo vệ mình trong tình yêu và câu chuyện chữa lành trong một MV mới.

Juky San với "phát súng" đầu năm

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình" - Ảnh 1.

Juky San với tạo hình nữ chiến binh

Tối 7-1, Juky San chính thức phát hành MV "Ta cùng nhau quên niềm đau", đánh dấu bước chuyển quan trọng trong màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ. Đây cũng là ca khúc do chính Juky San chấp bút, được xem như "phát súng" mở màn cho album "đẫm tình" mà nữ ca sĩ sẽ giới thiệu trong thời gian tới.

MV là hành trình Juky San hóa thân thành một nữ sát thủ, từng bước tiếp cận và đối diện với đối tượng mang hình ảnh Vampire (tạm dịch: Ma cà rồng) do Nam vương Hưng Nguyễn đóng.

Nhân vật của cô mang vẻ đẹp ma mị, gai góc nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, quyến rũ quen thuộc. Hình ảnh Vampire trong MV là ẩn dụ cho những mối quan hệ hút cạn năng lượng, ký ức đau đớn và cảm xúc tiêu cực.

Juky San cho biết nhân vật nữ lựa chọn chủ động rút lui, chấm dứt mối liên kết mang tính hủy hoại - đây là cách xử lý mà cô thừa nhận có nhiều điểm tương đồng với cách bản thân đối diện các mối quan hệ ngoài đời.

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình" - Ảnh 2.

Sản phẩm mới thể hiện rõ quan điểm yêu đương của em xinh Juky San

Juky San khẳng định luôn chọn cách rời đi khi nhận ra một mối quan hệ không còn mang lại sự tích cực, dù quyết định đó thường đi kèm dằn vặt, tiếc nuối và tổn thương. Với Juky San, việc tiếp tục ở lại trong những mối quan hệ như vậy chỉ khiến cảm xúc bị bào mòn, khiến bản thân không còn đủ năng lượng để nghĩ đến những điều tích cực hay xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn.

"Điều quan trọng nhất là mình phải trân trọng cảm xúc của chính mình và hiểu rằng bản thân đáng giá như thế nào. Khi xung quanh vẫn còn những người yêu thương, nuôi dưỡng và giúp mình trở nên tốt hơn, thì mình không thể để một mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả những điều tốt đẹp ấy" - Juky San bày tỏ.

Sức hút của Juky San thăng hạng sau "Em xinh say hi"

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình" - Ảnh 3.

Juky San kể câu chuyện tình yêu

Juky San cho rằng sức nóng từ chương trình "Em xinh say hi" là một yếu tố quan trọng, lượng khán giả theo dõi cô tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, cô xem đây là sự cộng hưởng giữa tình cảm khán giả và chất lượng sản phẩm, chứ không đơn thuần là hiệu ứng nhất thời.

"Sức nóng của bản thân ở thời điểm hiện tại rất quan trọng, nhưng với tôi, điều quan trọng hơn là mình đã thật sự sẵn sàng với sản phẩm hay chưa. Tôi muốn mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng với mong muốn của mình nhất" - giọng ca sinh năm 1998 nhấn mạnh.

Trước "Ta cùng nhau quên niềm đau", Juky San từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với ca khúc "Người đầu tiên" - đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nói về áp lực sau thành công này, nữ ca sĩ thẳng thắn: "Tôi không nghĩ đó là áp lực, mà là một lợi thế. Thành công trước đó mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng để bước vào những dự án mới. "Ta cùng nhau quên niềm đau" là ca khúc tôi đặt nhiều tâm huyết, như một lời khẳng định về sự đột phá của bản thân".

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình" - Ảnh 4.

Juky San tăng sức hút sau "Em xinh say hi"

Sau "Em xinh say hi", Juky San là một trong những gương mặt để lại dấu ấn rõ nét. Sau 6 năm làm nghề, đến nay, nữ ca sĩ ngày càng khẳng định bản thân là một nghệ sĩ đa năng. Không chỉ sở hữu giọng hát cảm xúc, vũ đạo tốt mà còn cô chủ động sáng tác và định hình màu sắc âm nhạc riêng.

Sự thay đổi mạnh mẽ về phong cách thời gian qua giúp Juky San thu hút thêm đông đảo người hâm mộ, từng bước tạo vị trí riêng trong thị trường Vpop, trở thành một trong những giọng ca Gen Z được yêu mến hiện nay.

Tin liên quan

MV Em là coffee của Juky San thu hút sự chú ý

MV Em là coffee của Juky San thu hút sự chú ý

(NLĐO) - Juky San là ca sĩ mở hàng showbiz Việt đầu năm mới với MV Em là coffee. Sản phẩm lập tức thu hút sự chú ý và được truyền thông đánh giá là dự án âm nhạc chất lượng của nghệ sĩ Việt ra mắt ngày đầu năm.

Bất ngờ gặp lại nghệ sĩ Uyên Thảo

(NLĐO) - Nghệ sĩ Uyên Thảo được biết đến với vai diễn trong chương trình "Trong nhà ngoài phố" nhưng sau vài sự cố, chị đã vắng sân khấu suốt 5 năm.

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài

(NLĐO) - Trong bức tranh phim Tết ngày càng đa dạng về hình thức và nền tảng, "Thần tài tập sự" của Lại Nhật Khoa xuất hiện như một lựa chọn khác biệt.

