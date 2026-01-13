Juky San thừa nhận ngại người yêu cũ nghe nhạc của mình

Sau 6 năm, Juky San đã đủ điều kiện ra album đầu tay

Em xinh Juky San ngày ra album đầu tay

Các em xinh LYHAN, Lamoon, Muộii, Liu Grace, Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương… đến chúc mừng ca sĩ Juky San nhân dịp ra mắt album đầu tay sau 6 năm làm nghề. Juky San thừa nhận, đến hiện tại, con đường âm nhạc của cô vẫn chưa thực sự dễ dàng, thậm chí áp lực tài chính vẫn còn đó.

Nữ ca sĩ có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình sáng tác: "Việc sáng tác âm nhạc đã nhen nhóm trong tôi từ rất lâu, song cô chưa từng đủ tự tin để tin rằng mình có thể làm được. Cảm giác đó giống hệt thời điểm tôi còn làm nha khoa, khi ấy tôi cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu, cầm micro và kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc".

Juky San cho biết, cô không viết nhạc để kể những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những câu chuyện rất đời xung quanh mình. Đó là những trải nghiệm tình yêu cá nhân, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô chứng kiến từ những người thân yêu.

Từ trải nghiệm bản thân, Juky San viết lên thành lời ca

"Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho tôi cảm xúc rất mãnh liệt. Tôi muốn ghi lại tất cả, cho đến một ngày, khi cảm thấy bản thân đã đủ tự tin, tôi mới biến chúng thành âm nhạc. Có lẽ đây là lúc tôi hái những trái chín đầu tiên để mời những người thân yêu thưởng thức" - giọng ca sinh năm 1998 tâm sự.

Album của Juky San nhận được nhiều lời khen ngợi của nhà sản xuất âm nhạc JustaTee

Juky San cũng chia sẻ, dù từng dự định ra mắt album sớm hơn, nhưng phải đến đầu năm 2026, cô mới thực sự cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy để giới thiệu trọn vẹn dự án đến khán giả. Chia sẻ thêm về chất liệu tình yêu trong album, Juky San thẳng thắn thừa nhận trước đây cô là người rất ngại nói về chuyện tình cảm. "Nhưng bây giờ, tôi lại ngại… những người yêu cũ của mình sẽ nghe được album này" - cô cười nói.

Khi được hỏi album đầu tay có tương ứng với người yêu cũ hay không, Juky San trả lời rằng "chỉ vài người thôi". Tuy nhiên, với cô, dù là mối tình ngắn ngủi hay dài lâu, mỗi cuộc tình đều được yêu rất sâu đậm. "Từng ngóc ngách cảm xúc, cách tôi nhìn cuộc đời và cảm nhận về tình yêu, tôi đều đưa hết vào Đẫm tình".

Nhà sản xuất âm nhạc JustaTee nhận xét đây là một album "văn minh" trong cách hòa thanh, phối khí và cho rằng không phải nghệ sĩ mới nào cũng dám thực hiện một album cá nhân từ đầu đến cuối với hướng đi như vậy.