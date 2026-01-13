HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Juky San thừa nhận ngại người yêu cũ nghe nhạc của mình

Thùy Trang

(NLĐO) - Juky San lần đầu sáng tác sau 6 năm làm nghề, vượt qua hoài nghi để ra mắt album Đẫm tình.

Sau 6 năm, Juky San đã đủ điều kiện ra album đầu tay

Juky San thừa nhận ngại người yêu cũ nghe nhạc của mình - Ảnh 1.

Em xinh Juky San ngày ra album đầu tay

Các em xinh LYHAN, Lamoon, Muộii, Liu Grace, Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương… đến chúc mừng ca sĩ Juky San nhân dịp ra mắt album đầu tay sau 6 năm làm nghề. Juky San thừa nhận, đến hiện tại, con đường âm nhạc của cô vẫn chưa thực sự dễ dàng, thậm chí áp lực tài chính vẫn còn đó.

Nữ ca sĩ có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình sáng tác: "Việc sáng tác âm nhạc đã nhen nhóm trong tôi từ rất lâu, song cô chưa từng đủ tự tin để tin rằng mình có thể làm được. Cảm giác đó giống hệt thời điểm tôi còn làm nha khoa, khi ấy tôi cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu, cầm micro và kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc".

Juky San cho biết, cô không viết nhạc để kể những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những câu chuyện rất đời xung quanh mình. Đó là những trải nghiệm tình yêu cá nhân, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô chứng kiến từ những người thân yêu.

Từ trải nghiệm bản thân, Juky San viết lên thành lời ca

"Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho tôi cảm xúc rất mãnh liệt. Tôi muốn ghi lại tất cả, cho đến một ngày, khi cảm thấy bản thân đã đủ tự tin, tôi mới biến chúng thành âm nhạc. Có lẽ đây là lúc tôi hái những trái chín đầu tiên để mời những người thân yêu thưởng thức" - giọng ca sinh năm 1998 tâm sự.

Juky San thừa nhận ngại người yêu cũ nghe nhạc của mình - Ảnh 2.

Album của Juky San nhận được nhiều lời khen ngợi của nhà sản xuất âm nhạc JustaTee

Juky San cũng chia sẻ, dù từng dự định ra mắt album sớm hơn, nhưng phải đến đầu năm 2026, cô mới thực sự cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy để giới thiệu trọn vẹn dự án đến khán giả. Chia sẻ thêm về chất liệu tình yêu trong album, Juky San thẳng thắn thừa nhận trước đây cô là người rất ngại nói về chuyện tình cảm. "Nhưng bây giờ, tôi lại ngại… những người yêu cũ của mình sẽ nghe được album này" - cô cười nói.

Khi được hỏi album đầu tay có tương ứng với người yêu cũ hay không, Juky San trả lời rằng "chỉ vài người thôi". Tuy nhiên, với cô, dù là mối tình ngắn ngủi hay dài lâu, mỗi cuộc tình đều được yêu rất sâu đậm. "Từng ngóc ngách cảm xúc, cách tôi nhìn cuộc đời và cảm nhận về tình yêu, tôi đều đưa hết vào Đẫm tình".

Nhà sản xuất âm nhạc JustaTee nhận xét đây là một album "văn minh" trong cách hòa thanh, phối khí và cho rằng không phải nghệ sĩ mới nào cũng dám thực hiện một album cá nhân từ đầu đến cuối với hướng đi như vậy.

Tin liên quan

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình"

Juky San: "Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình"

(NLĐO) - Juky San hóa thân nữ sát thủ, kể về cách tự bảo vệ mình trong tình yêu và câu chuyện chữa lành trong một MV mới.

Vương Bình và Phùng Khánh Linh khiến fan xuýt xoa

(NLĐO) - Fan Meeting cháy vé, Vương Bình rủ Phùng Khánh Linh hát "HIT Metro": Hòa giọng "nức lòng" người nghe.

13 năm ca hát của Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - 4 thế hệ người hâm mộ hội tụ tại Fan Meeting Phương Mỹ Chi mang tên Lò cò, diễn ra tối 10-1 tại TP HCM.

Juky San em xinh Juky San Juky San với album đầu tay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo