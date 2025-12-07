HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Katy Perry công khai chuyện yêu đương với cựu Thủ tướng Justin Trudeau

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Katy Perry đăng ảnh đi du lịch Nhật Bản cùng cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên trang mạng xã hội, lần đầu công khai yêu nhau.

Katy Perry đăng ảnh tự sướng cùng Justin Trudeau lên trang mạng xã hội Instagram. Trong ảnh, cả hai đang ôm nhau dưới tán lá mùa thu ở Tokyo.

Nữ ca sĩ đang thực chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á và có lịch trình tại Tokyo – Nhật Bản. Bài đăng cũng kèm loạt ảnh và video khác, bao gồm một đoạn video clip đen trắng ghi lại cảnh cả hai ăn sushi trong khi Justin Trudeau vòng tay ôm lấy cô.

Katy Perry công khai chuyện yêu đương cựu Thủ tướng Justin Trudeau - Ảnh 1.

Katy Perry đẹp đôi cùng cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Đa phần, Katy Perry chia sẻ khoảnh khắc cả hai thưởng thức ẩm thực địa phương, đi tham quan triển lãm nghệ thuật. Trước đó hai ngày, cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chia sẻ bức ảnh ông cùng vợ dùng bữa trưa với Justin Trudeau và "người bạn đời Katy Perry".

Nhiều người hâm mộ Katy Perry bày tỏ chúc phúc khi cô đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Cách đây vài tháng, một loạt ảnh được cho là Katy Perry và Justin Trudeau được cho là ôm và hôn nhau trên du thuyền ngoài khơi Santa Barbara, California – Mỹ lan tỏa trên các phương tiện truyền thông giải trí phương Tây. Những bức ảnh chụp vào cuối tháng 9 bởi một khách du lịch trên chiếc thuyền đi ngang qua du thuyền trên.

Vào tháng 7, cả hai bị đồn hẹn hò sau khi cánh săn ảnh chụp được cảnh cả hai đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở Montreal. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang thực hiện chuyến lưu diễn "Lifetimes" và có điểm dừng ở Canada. Vài ngày sau, họ được thấy đi dạo cùng nhau trước khi Justin Trudeau tham gia đêm nhạc của Katy Perry.

Katy Perry, 41 tuổi, đã chia tay hôn phu lâu năm là nam diễn viên ngôi sao Orlando Bloom. Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, ly thân vợ Sophie Grégoire từ tháng 8-2023.

Katy Perry công khai chuyện yêu đương cựu Thủ tướng Justin Trudeau - Ảnh 2.

Cả hai đi ăn cùng vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Bản

