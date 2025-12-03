



NSND Hữu Quốc và ca sĩ Minh Sang

Trong dòng chảy của âm nhạc cổ động đương đại lần đầu tiên có một MV đưa "đọc hịch" – một hình thức giàu tính truyền thống và tinh thần thiêng liêng kết hợp cùng giai điệu pop/rock trẻ trung, hiện đại.

Sản phẩm hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025), đồng thời mở ra hướng đi mới của ca sĩ Minh Sang. Anh đã khai thác âm nhạc cổ động dành cho giới trẻ và nỗ lực kết nối sâu sắc với tinh hoa văn hóa – lịch sử dân tộc.

Một sáng tạo độc đáo từ Minh Sang

Thay vì lựa chọn rap – phương án từng được ê kíp cân nhắc, ca sĩ Minh Sang quyết định mời NSND Hữu Quốc thể hiện phần đọc hịch, nhằm tạo nên không khí hào hùng, trang trọng và mang sức gợi mở lịch sử mạnh mẽ.

Ngay khi MV phát hành, đoạn đọc hịch lập tức gây ấn tượng, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội bởi âm hưởng bi tráng, rạch ròi tinh thần "hào khí ngàn năm" của quân – dân Việt Nam.

NSND Hữu Quốc chia sẻ: "Tôi nhận lời không chút ngần ngại. Minh Sang là một ca sĩ trẻ nghiêm túc, có ý thức gìn giữ vốn quý của dân tộc. Lần này thực hiện dòng nhạc cổ động là điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có thể làm được, nên người anh trong nghề như tôi càng phải ủng hộ Minh Sang".

Phần đọc hịch, với giọng đọc đầy nội lực, dày trải nghiệm sân khấu của NSND Hữu Quốc, trở thành "linh hồn cảm xúc" của MV, nâng sức nặng nghệ thuật và tạo dấu ấn hiếm thấy trong thị trường nhạc Việt đương đại.

Tinh thần dân tộc mang hơi thở mới

MC "Việt Nam muôn đời tiến bước" là ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Trần Minh Sơn, một gương mặt trẻ theo đuổi dòng nhạc về quê hương, đất nước sáng tác.

Nhận thấy sự đồng điệu, ca sĩ Minh Sang đã "đặt hàng" Minh Sơn sáng tác ca khúc tri ân chiến sĩ nhân dịp trọng đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giai điệu hào sảng, tiết tấu mạnh mẽ, ca từ tràn đầy niềm tự hào dân tộc, ca khúc vừa gợi nhắc truyền thống bất khuất, vừa mang tinh thần mới của thế hệ hôm nay, khẳng định bước tiến thời đại đầy tự tin và mạnh mẽ.

Ca sĩ Minh Sang chia sẻ: "Tôi muốn các bạn trẻ cảm nhận được âm nhạc cổ động ở một diện mạo mới: hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giàu bản sắc".

Đạo diễn – nhà sản xuất Trần Vũ tiếp tục đồng hành cùng Minh Sang, mang đến bản phối pop/rock trẻ trung, giàu năng lượng, kết hợp trống hội và dàn hợp xướng tạo nên quy mô epic, thúc giục và truyền lửa.

MV được dàn dựng với hình ảnh Minh Sang và NSND Hữu Quốc cùng band nhạc biểu diễn trước dàn hợp xướng, xen lẫn các thước phim diễu binh tiêu biểu trong những dịp lễ lớn gần đây gợi nhắc tinh thần "đi giữa lòng nhân dân" của lực lượng quân đội.

Sự chung sức của nhiều giọng ca trẻ hứa hẹn sẽ lan tỏa tinh thần tri ân MV quy tụ dàn quán quân, á quân nhiều cuộc thi âm nhạc: Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí, Tuyết Mai, cùng Thái Bảo, Đức Quang… Sự góp giọng của họ đã vì tình nghệ sĩ và vì tinh thần tri ân chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo. Điều này cho thấy sức lan tỏa của dự án, đồng thời khẳng định nỗ lực kết nối cộng đồng nghệ thuật mà ca sĩ Minh Sang theo đuổi.

Đây cũng là MV tạo dấu mốc kỷ niệm 20 năm theo nghề của ca sĩ Minh Sang. Xuất thân từ "Giọng hát hay Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (2007) đến cuộc thi "Giọng Hát Việt", "X-Factor", "Người kể chuyện tình", "Tỏa sáng sao đôi"… Ca sĩ Minh Sang đã chọn năm thứ 20 làm bước ngoặt: hướng tiếng hát đến cộng đồng và lý tưởng thanh niên.

Một sáng tạo mở đường cho xu hướng mới của nhạc cổ động Việt

MV đã mở ra cách tiếp cận mới cho nhạc cổ động, đó là hiện đại hóa chất liệu truyền thống, kết hợp sức trẻ và chiều sâu văn hóa, kể chuyện bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mới.

Sự mạnh dạn đưa đọc hịch vào ca khúc cổ động đã cho thấy nghệ thuật vẫn luôn có thể sáng tạo không giới hạn, miễn là giữ được tinh thần dân tộc và mang đến xúc cảm chân thành.

MV là lời tri ân mang thông điệp cháy bỏng về khát vọng, lý tưởng và sự tiếp nối của các thế hệ người Việt – những người luôn hướng về Tổ quốc bằng tất cả niềm tin và tự hào.