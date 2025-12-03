HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Minh Sang cùng NSND Hữu Quốc tôn vinh hào khí chiến sĩ quân đội

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - MV "Việt Nam muôn đời tiến bước" của ca sĩ Minh Sang chính thức ra mắt, tạo nên một dấu ấn đặc biệt.


Ca sĩ Minh Sang phối hợp với NSND Hữu Quốc tôn vinh hào khí chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

NSND Hữu Quốc và ca sĩ Minh Sang

Trong dòng chảy của âm nhạc cổ động đương đại lần đầu tiên có một MV đưa "đọc hịch" – một hình thức giàu tính truyền thống và tinh thần thiêng liêng kết hợp cùng giai điệu pop/rock trẻ trung, hiện đại.

Sản phẩm hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025), đồng thời mở ra hướng đi mới của ca sĩ Minh Sang. Anh đã khai thác âm nhạc cổ động dành cho giới trẻ và nỗ lực kết nối sâu sắc với tinh hoa văn hóa – lịch sử dân tộc.

Một sáng tạo độc đáo từ Minh Sang

Thay vì lựa chọn rap – phương án từng được ê kíp cân nhắc, ca sĩ Minh Sang quyết định mời NSND Hữu Quốc thể hiện phần đọc hịch, nhằm tạo nên không khí hào hùng, trang trọng và mang sức gợi mở lịch sử mạnh mẽ.

Ngay khi MV phát hành, đoạn đọc hịch lập tức gây ấn tượng, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội bởi âm hưởng bi tráng, rạch ròi tinh thần "hào khí ngàn năm" của quân – dân Việt Nam.

NSND Hữu Quốc chia sẻ: "Tôi nhận lời không chút ngần ngại. Minh Sang là một ca sĩ trẻ nghiêm túc, có ý thức gìn giữ vốn quý của dân tộc. Lần này thực hiện dòng nhạc cổ động là điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có thể làm được, nên người anh trong nghề như tôi càng phải ủng hộ Minh Sang".

Ca sĩ Minh Sang phối hợp với NSND Hữu Quốc tôn vinh hào khí chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 2.

NSND Hữu Quốc trong MV của ca sĩ Minh Sang

Phần đọc hịch, với giọng đọc đầy nội lực, dày trải nghiệm sân khấu của NSND Hữu Quốc, trở thành "linh hồn cảm xúc" của MV, nâng sức nặng nghệ thuật và tạo dấu ấn hiếm thấy trong thị trường nhạc Việt đương đại.

Tinh thần dân tộc mang hơi thở mới

MC "Việt Nam muôn đời tiến bước" là ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Trần Minh Sơn, một gương mặt trẻ theo đuổi dòng nhạc về quê hương, đất nước sáng tác.

Nhận thấy sự đồng điệu, ca sĩ Minh Sang đã "đặt hàng" Minh Sơn sáng tác ca khúc tri ân chiến sĩ nhân dịp trọng đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giai điệu hào sảng, tiết tấu mạnh mẽ, ca từ tràn đầy niềm tự hào dân tộc, ca khúc vừa gợi nhắc truyền thống bất khuất, vừa mang tinh thần mới của thế hệ hôm nay, khẳng định bước tiến thời đại đầy tự tin và mạnh mẽ.

Ca sĩ Minh Sang chia sẻ: "Tôi muốn các bạn trẻ cảm nhận được âm nhạc cổ động ở một diện mạo mới: hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giàu bản sắc".

Ca sĩ Minh Sang phối hợp với NSND Hữu Quốc tôn vinh hào khí chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.

NSND Hữu Quốc và ca sĩ Minh Sang

Đạo diễn – nhà sản xuất Trần Vũ tiếp tục đồng hành cùng Minh Sang, mang đến bản phối pop/rock trẻ trung, giàu năng lượng, kết hợp trống hội và dàn hợp xướng tạo nên quy mô epic, thúc giục và truyền lửa.

MV được dàn dựng với hình ảnh Minh Sang và NSND Hữu Quốc cùng band nhạc biểu diễn trước dàn hợp xướng, xen lẫn các thước phim diễu binh tiêu biểu trong những dịp lễ lớn gần đây gợi nhắc tinh thần "đi giữa lòng nhân dân" của lực lượng quân đội.

Sự chung sức của nhiều giọng ca trẻ hứa hẹn sẽ lan tỏa tinh thần tri ân MV quy tụ dàn quán quân, á quân nhiều cuộc thi âm nhạc: Lê Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Võ Đức Trí, Tuyết Mai, cùng Thái Bảo, Đức Quang… Sự góp giọng của họ đã vì tình nghệ sĩ và vì tinh thần tri ân chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo. Điều này cho thấy sức lan tỏa của dự án, đồng thời khẳng định nỗ lực kết nối cộng đồng nghệ thuật mà ca sĩ Minh Sang theo đuổi. 

Đây cũng là MV tạo dấu mốc kỷ niệm 20 năm theo nghề của ca sĩ Minh Sang. Xuất thân từ "Giọng hát hay Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (2007) đến cuộc thi "Giọng Hát Việt", "X-Factor", "Người kể chuyện tình", "Tỏa sáng sao đôi"… Ca sĩ Minh Sang đã chọn năm thứ 20 làm bước ngoặt: hướng tiếng hát đến cộng đồng và lý tưởng thanh niên.

Một sáng tạo mở đường cho xu hướng mới của nhạc cổ động Việt

MV đã mở ra cách tiếp cận mới cho nhạc cổ động, đó là hiện đại hóa chất liệu truyền thống, kết hợp sức trẻ và chiều sâu văn hóa, kể chuyện bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mới.

Sự mạnh dạn đưa đọc hịch vào ca khúc cổ động đã cho thấy nghệ thuật vẫn luôn có thể sáng tạo không giới hạn, miễn là giữ được tinh thần dân tộc và mang đến xúc cảm chân thành.

MV là lời tri ân mang thông điệp cháy bỏng về khát vọng, lý tưởng và sự tiếp nối của các thế hệ người Việt – những người luôn hướng về Tổ quốc bằng tất cả niềm tin và tự hào.

Tin liên quan

Rực sáng sức trẻ Việt Nam, dấu ấn mới trong hành trình của ca sĩ Minh Sang

Rực sáng sức trẻ Việt Nam, dấu ấn mới trong hành trình của ca sĩ Minh Sang

(NLĐO) - Âm nhạc ngợi ca tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến của người trẻ luôn có chỗ đứng – nếu người nghệ sĩ như Minh Sang đủ chân thành và nghiêm túc

Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng rưng rưng loại “hotboy” Minh Sang!

(NLĐO) - Trong đêm liveshow 5 chương trình "Giọng hát Việt", khi phải lựa chọn giữa một trong hai thí sinh hát sing-off (hát chia tay), Đàm Vĩnh Hưng tỏ vẻ rất khó khăn khi tuyên bố loại Minh Sang chọn Song Tú. Minh Sang có giọng hát cao và được huấn luyện viên (HLV) này đầu tư khá kỹ.

dân tộc Minh Sang độc đáo Hữu Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo