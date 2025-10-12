Rực sáng sức trẻ Việt Nam, dấu ấn mới trong hành trình của ca sĩ Minh Sang

NSƯT Võ Minh Lâm và ca sĩ Minh Sang

Tối 5-10 vừa qua, ca sĩ Minh Sang chính thức ra mắt MV "Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam" – một tác phẩm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình 20 năm gắn bó với âm nhạc của anh. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, khơi dậy niềm tin, khát vọng và năng lượng tích cực của thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

Giai điệu hiện đại, giàu cảm xúc của bài hát được nâng tầm nhờ đoạn giang tấu pha trộn âm hưởng cải lương cùng giọng ca dạt dào của NSƯT Võ Minh Lâm – tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đầy khát vọng.

Minh Sang - Một viên gạch mở đường cho hành trình cống hiến

MV "Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam" là tác phẩm âm nhạc cổ động mang màu sắc nghệ thuật, là viên gạch đầu tiên trong hành trình mới của Minh Sang – hành trình của một nghệ sĩ hướng về cộng đồng, nơi âm nhạc trở thành sức mạnh kết nối, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần sống đẹp trong mỗi người Việt trẻ hôm nay.

"Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam" được sáng tác dựa trên mong muốn kết nối âm nhạc với tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Nhạc sĩ Phước Nguyễn và ca sĩ Minh Sang đã cùng nhau ấp ủ ý tưởng này trong nhiều năm, để rồi cho ra đời một tác phẩm vừa mang tính cổ động, vừa giàu tính nghệ thuật.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong một sản phẩm âm nhạc cổ động, âm hưởng cải lương được đưa vào như một dấu ấn văn hóa độc đáo. Minh Sang chia sẻ, trong quá trình hòa âm cùng đạo diễn – producer Trần Vũ, anh đã nảy ra ý tưởng kết hợp âm nhạc hiện đại với thanh âm truyền thống dân tộc. Trần Vũ đã khéo léo hiện thực hóa ý tưởng đó qua phần giang tấu cải lương có tiết tấu nhanh, hấp dẫn, vừa hòa quyện với tinh thần trẻ trung của ca khúc, vừa khơi gợi cảm xúc tự hào về bản sắc Việt.

Trong MV, NSƯT Võ Minh Lâm góp giọng trực tiếp viết lời cho đoạn cải lương, hóa thân thành hình tượng người tướng quân uy phong – biểu tượng cho lớp người đi trước, đồng hành cùng thế hệ trẻ. "Lâm luôn ấn tượng với năng lượng và sự nhiệt huyết của anh Minh Sang trong các hoạt động cộng đồng… Hy vọng sản phẩm này sẽ góp phần truyền cảm hứng để các bạn trẻ không ngừng nỗ lực vươn lên", anh chia sẻ.

MV được thực hiện trong thời gian ngắn nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết của ê-kíp đạo diễn Trần Vũ. Hình ảnh người trẻ Việt hiện đại, năng động – từ chiến sĩ hải quân, sinh viên tình nguyện đến đoàn viên thanh niên – được tái hiện chân thực, đầy cảm xúc. Từng khuôn hình hòa cùng nhịp trống rộn ràng, ca từ mạnh mẽ, gợi nên lý tưởng sống đẹp:

Ngay khi trailer phát hành cuối tháng 9, "Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể thanh niên. Nhiều người tin rằng, ca khúc sẽ sớm trở thành "khúc hành ca" mới cho thế hệ trẻ Việt Nam, giống như những bản nhạc từng thôi thúc lớp lớp thanh niên xung phong lên đường trong quá khứ.

Minh Sang - 20 năm bền bỉ, một hành trình không ồn ào nhưng vững chắc

Ra mắt MV vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10), Minh Sang xem đây như "món quà tri ân" gửi đến tuổi trẻ Việt và đánh dấu 20 năm cống hiến của mình cho âm nhạc.

Bắt đầu từ cuộc thi Giọng Hát Hay Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (2007), đến những sân chơi lớn như Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền hình, Giọng Hát Việt, X-Factor hay Người Kể Chuyện Tình, Minh Sang đã khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp qua từng bước đi vững chắc. Giai đoạn gần 3 năm đồng hành cùng nhóm AYOR là một dấu ấn đáng nhớ, giúp anh định hình phong cách bán cổ điển riêng biệt.

Không scandal, không chiêu trò, Minh Sang chọn con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, nghiêm túc và học hành bài bản tại Nhạc viện TP HCM. Dù từng có thời gian tạm dừng ca hát để tập trung cho kinh doanh, anh khẳng định: "Khoảng lặng đó giúp tôi học được sự kỷ luật, biết lập kế hoạch cho nghệ thuật, chứ không chỉ hát theo cảm hứng".

Minh Sang thường xuyên tham gia các chuyến về nguồn đem lời ca tiếng hát phục vụ đông đảo khán giả do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức. Anh luôn để lại những tình cảm đẹp qua mỗi chuyến đi.

Minh Sang với khởi đầu cho hành trình mới – âm nhạc vì cộng đồng

Hướng tiếng hát đến với cộng đồng là lựa chọn mới mẻ nhưng tự nhiên với Minh Sang. Từ nhạc nhẹ, bán cổ điển đến bolero, nay anh chọn dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, lý tưởng thanh niên và niềm tự hào dân tộc.

Từng gắn bó với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM (nay là Trung tâm Nghệ thuật TP HCM), Minh Sang được biết đến như một nghệ sĩ miệt mài mang tiếng hát đến khắp nơi – từ vùng sâu vùng xa đến các sự kiện cộng đồng. Anh tin rằng nỗ lực của mình sẽ nhận được sự đồng cảm của số đông công chúng yêu âm nhạc.

