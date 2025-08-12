HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ Minh Trang Lyly tuyển được nhóm nhạc "xịn xò"

Thùy Trang

(NLĐO) - Giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2014 Minh Trang Lyly vừa tuyển được nhóm nhạc 5 thành viên V.STAR đầy thu hút.

Ca sĩ Minh Trang Lyly ôm giấc mơ tái sinh nhóm nhạc thời đỉnh cao

Ca sĩ Minh Trang Lyly tuyển được nhóm nhạc "xịn xò" - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Cát Tường, nghệ danh Ruby - tượng trưng mệnh Hỏa - Đá ruby, rực rỡ như lửa

Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, giọng ca giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM 2014, Quán quân Tiếng hát Đài phát thành VOH 2014 Minh Trang Lyly quyết định đầu tư đào tạo nghệ sĩ trẻ tài năng. Trong vai trò giám đốc công ty giải trí VMT, Minh Trang Lyly đã đào tạo nhóm nhạc V.STAR sau 3 tháng tuyển chọn.

Ca sĩ Minh Trang Lyly cho biết: "Tôi mang giấc mơ tìm lại thời vàng son của phong trào nhóm nhạc Việt Nam của những thập niên trước đây. Qua đó, cũng có thể cùng sánh vai với những nhóm nhạc trong khu vực Châu Á để giới thiệu hình ảnh nghệ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Cùng tham gia tuyển chọn nhóm nhạc V.STAR với Minh Trang Lyly là ca sĩ Lê Minh (trưởng nhóm MTV) và ca sĩ Thúy Nga (trưởng nhóm Mắt Ngọc).

5 cô gái được chọn sẽ ký hợp đồng hoạt động độc quyền 5 năm với VMT Entertainment - mở ra hành trình rèn luyện và bứt phá chuyên nghiệp theo mô hình đào tạo thần tượng chuẩn quốc tế.

Với tiêu chí của một nhóm nhạc hiện đại, các thành viên buộc phải có khả năng hát, vũ đạo tốt và đặc biệt là phải là nhóm nhạc chơi được 5 loại nhạc cụ khác nhau

VSTAR: 5 cá tính bùng nổ, 5 giấc mơ âm nhạc chân thực!

Ca sĩ Minh Trang Lyly tuyển được nhóm nhạc "xịn xò" - Ảnh 2.

Vũ Thy Ngọc Diệp - Nghệ danh Nia - Thủy triều, dòng chảy mạnh mẽ, uyển chuyển

Nhóm nhạc VSTAR chính thức ra mắt với 5 cá tính nổi bật, 5 giấc mơ âm nhạc chân thực gồm Nguyễn Ngọc Cát Tường (nghệ danh: Ruby, Đá ruby, rực rỡ như lửa), Tạ Ngọc Trâm Anh (nghệ danh: Ivy, cây trường xuân, biểu tượng của sức sống mạnh mẽ), Thái Bảng Anh (nghệ danh: Ember, Than hồng, ấm áp và nội lực), Trương Hảo Đồng (nghệ danh: Stella, Ngôi sao, rực rỡ và sắc sảo) và Vũ Thy Ngọc Diệp (nghệ danh: Nia, Thủy triều, dòng chảy mạnh mẽ, uyển chuyển).

Ca sĩ Minh Trang Lyly tuyển được nhóm nhạc "xịn xò" - Ảnh 3.

Tạ Ngọc Trâm Anh - Nghệ danh Ivy tượng trưng mệnh Mộc - Cây trường xuân, biểu tượng của sức sống mạnh mẽ

Ca sĩ Minh Trang Lyly cho biết công ty cam kết đầu tư gần 10 tỉ đồng để phát triển bài bản: thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn, truyền thông, thậm chí là học nhạc cụ. VSTAR sẽ được đào tạo chuyên sâu và được xây dựng hình ảnh cá nhân nhưng vẫn giữ sự gắn kết trong tổng thể chung - hướng đến các sân khấu trong và ngoài nước.

Ca sĩ Minh Trang Lyly tuyển được nhóm nhạc "xịn xò" - Ảnh 4.

Trương Hảo Đồng- Nghệ danh Stella - Ngôi sao, rực rỡ và sắc sảo mệnh Kim

Ca sĩ Lê Minh nhận định: "Ngoài tài năng, cá tính, tinh thần làm việc nhóm và kiên trì là yếu tố quyết định sự bền vững của một nhóm nhạc. VSTAR xuất hiện vào thời điểm này sẽ giúp tạo thêm động lực cho mô hình nhóm nhạc Việt Nam phát triển đa dạng và lâu dài".

Ca sĩ Minh Trang Lyly tuyển được nhóm nhạc "xịn xò" - Ảnh 5.

Thái Bảng Anh - nghệ danh Ember tượng trưng mệnh Thổ - Than hồng, ấm áp và nội lực

Tin liên quan

Nhóm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Nhóm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai"

(NLĐO) - Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Kay Trần và Bùi Công Nam là thành viên của nhóm nhạc B.O.F sau "Anh trai vượt ngàn chông gai".

"Anh trai vượt ngàn chông gai" xuất hiện tại Tọa đàm cấp cao Việt – Hàn

(NLĐO)- Tọa đàm Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa đã mở ra nhiều cơ hội mới, đại diện "Anh trai vượt ngàn chông gai" có mặt

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh

(NLĐO) – Lê Phương tham gia phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay", lần đầu có dịp làm việc chung với diễn viên Hồng Ánh.

