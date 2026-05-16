Pháp luật

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh 1.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, sau khi nhận tin báo của người dân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) và Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại TPHCM; tức ca sĩ nổi tiếng, nghệ danh Miu Lê).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 14-5, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải)

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về 2 hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

(NLĐO) - Theo công an, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự ca sĩ Miu Lê trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên đảo Cát Bà.

Công an Hải Phòng thông tin gì về vụ ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy?

(NLĐO)- Công an Hải Phòng vừa thông tin vụ ca sĩ Miu Lê sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Vụ nhóm đối tượng sử dụng ma túy ở Cát Bà: Công an làm việc với ca sĩ Miu Lê

(NLĐO)- Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an TP Hải Phòng đã làm việc với ca sĩ Miu Lê liên quan đến nhóm sử dụng ma túy tại Cát Bà

