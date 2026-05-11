Chiều tối 11-5, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Ánh Nhật cùng 5 đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng gồm Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) và Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại TPHCM), tức ca sĩ nổi tiếng, nghệ danh Miu Lê.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hải Phòng, qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.