Luật sư nói về việc ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy

Ngày 15-5, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Phong (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Miu Lê.

Liên quan vụ này, cơ quan công an cho rằng "chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự" Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Trần Minh Trang và Vũ Khương An do là "đối tượng thụ hưởng" trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên đảo Cát Bà. Dù vậy, công an sẽ tiếp tục điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Về trường hợp này, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết cần phân biệt rõ giữa hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy" với các hành vi như tàng trữ, mua bán, vận chuyển hay tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc ca sĩ Miu Lê chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đây là lần đầu vi phạm thì căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 30 Nghị định 282/2025, người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, theo khoản 6, Điều 30 Nghị định 282/2025, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh xử phạt hành chính, tùy từng trường hợp cụ thể, người sử dụng ma túy còn có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy nếu đủ điều kiện áp dụng.

Điểm đáng chú ý là Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) đã bổ sung tội danh mới là tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" tại Điều 256a. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp sử dụng ma túy đều bị xử lý hình sự.

Theo quy định mới, người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong 4 trường hợp thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm. Gồm: Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy; đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy hoặc đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế. Trường hợp tái phạm về tội này thì có thể bị phạt tù từ 3-5 năm.

Như vậy, nếu trường hợp của Miu Lê chỉ dừng lại ở việc sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu, không có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hay tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và cũng không thuộc các trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2025), thì hiện nay về mặt pháp lý chủ yếu vẫn là xử phạt vi phạm hành chính từ 1-2 triệu đồng theo Nghị định 282/2025.

Theo điều tra, An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Ngày 7-5, An mời bạn bè (có ca sĩ Miu Lê) đến chơi. Phong rủ Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng. Tối 9-5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau. Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở. Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.



