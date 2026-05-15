Luật sư nói về việc ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Luật sư nói về việc ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy

Anh Vũ

(NLĐO) - Theo công an, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự ca sĩ Miu Lê trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên đảo Cát Bà.

Ngày 15-5, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Phong (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ý kiến luật sư vụ ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy - Ảnh 1.

Ca sĩ Miu Lê.

Liên quan vụ này, cơ quan công an cho rằng "chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự" Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Trần Minh Trang và Vũ Khương An do là "đối tượng thụ hưởng" trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên đảo Cát Bà. Dù vậy, công an sẽ tiếp tục điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Về trường hợp này, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết cần phân biệt rõ giữa hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy" với các hành vi như tàng trữ, mua bán, vận chuyển hay tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc ca sĩ Miu Lê chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đây là lần đầu vi phạm thì căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 30 Nghị định 282/2025, người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, theo khoản 6, Điều 30 Nghị định 282/2025, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh xử phạt hành chính, tùy từng trường hợp cụ thể, người sử dụng ma túy còn có thể bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy nếu đủ điều kiện áp dụng.

Điểm đáng chú ý là Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) đã bổ sung tội danh mới là tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" tại Điều 256a. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp sử dụng ma túy đều bị xử lý hình sự.

Theo quy định mới, người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong 4 trường hợp thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm. Gồm: Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy; đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy hoặc đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế. Trường hợp tái phạm về tội này thì có thể bị phạt tù từ 3-5 năm.

Như vậy, nếu trường hợp của Miu Lê chỉ dừng lại ở việc sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu, không có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hay tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và cũng không thuộc các trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2025), thì hiện nay về mặt pháp lý chủ yếu vẫn là xử phạt vi phạm hành chính từ 1-2 triệu đồng theo Nghị định 282/2025.

Theo điều tra, An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Ngày 7-5, An mời bạn bè (có ca sĩ Miu Lê) đến chơi. Phong rủ Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Tối 9-5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau.

Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở. Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.


Tin liên quan

Miu Lê xin lỗi, bày tỏ sự xấu hổ và ân hận

Miu Lê xin lỗi, bày tỏ sự xấu hổ và ân hận

(NLĐO) - Miu Lê và công ty quản lý cô là KIM Entertainment đã gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác… vì bê bối sử dụng chất cấm.

Lý do Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ việc liên quan ma túy tại Cát Bà

(NLĐO) - Ba người bạn trong nhóm 6 thành viên của Miu Lê đã bị khởi tố bị can trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở đảo Cát Bà

"Dính đạn cư dân mạng" vì là bạn thân Miu Lê, Only C tặng 10 tỉ đồng cho ai dám "chơi" ...

(NLĐO) - Từ chuyện của ca sĩ - diễn viên Miu Lê, mạng xã hội dậy sóng với chia sẻ của nhạc sĩ Only C.

ma tuý Miu Lê đảo cát bà ca sĩ miu lê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo