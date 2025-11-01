Ca sĩ Phạm Anh Tuấn rạng ngời với MV "Làm mẹ con anh"

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn sẽ phát hành MV "Làm mẹ con anh" trong ngày thứ hai 3-11

Đây là một sản phẩm âm nhạc đậm chất lãng mạn, giàu cảm xúc, được đầu tư công phu và sẽ phát hành trên kênh Phạm Anh Tuấn Official vào ngày 3-11.

Phạm Anh Tuấn – Nỗ lực mới trong nghề

Câu chuyện kể về một tình yêu trong trẻo, chân thành "Làm mẹ con anh" là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Nam, thể hiện niềm hạnh phúc giản dị giữa đôi trai gái nơi miền quê sông nước.

MV mở đầu bằng những khung hình yên bình, mộc mạc, nơi tình yêu được vun đắp qua từng ánh nhìn và nụ cười. Đỉnh điểm là khi chàng trai thổ lộ lời cầu hôn chân thành, bằng tất cả nhịp đập con tim, trong sự chứng kiến và chúc phúc của hàng xóm, bạn bè.

MV có sự tham gia của các diễn viên: Chung Phạm Ngọc Yến, Thanh Châu, Phương Nga, Phạm Phi Long, Hứa Khải Minh, Mẫn Nhi… cùng sự chỉn chu trong từng khung hình, từ ánh sáng, màu sắc đến trang phục.

Sản phẩm âm nhạc này hứa hẹn mang đến tiếng cười, niềm vui và gợi lại vẻ đẹp của tình yêu bình dị – một giá trị luôn được người trẻ tìm kiếm giữa nhịp sống hiện đại.

Ê-kíp thực hiện gồm những chuyên viên giỏi, họ đã góp phần tạo nên sản phẩm âm nhạc chỉn chu gồm: make-up & hair bởi Huỳnh Phúc – Hữu Thọ; trang phục do nhà thiết kế Tâm Huỳnh Tấn Công thực hiện; studio: Văn Hương; support: Hồng Cúc; chủ nhiệm: Kazen Tuấn.

Tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng để tạo nên một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, vui tươi và gần gũi. Ca sĩ Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi muốn gửi đến khán giả một câu chuyện tình yêu trong sáng, chân thật nơi tình cảm được thể hiện qua những điều giản dị nhất. Âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để cảm và để nhớ".

Phạm Anh Tuấn - Tỏa sáng trên sân khấu học đường

Đáng chú ý, ngày 3-11 – cũng là thời điểm phát hành MV, ca sĩ Phạm Anh Tuấn sẽ có buổi giao lưu biểu diễn trong chương trình "Sân khấu học đường" tại Trường THPT Trần Quang Khải (TP HCM). Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với học sinh, lan tỏa năng lượng tích cực và tình yêu nghệ thuật đến thế hệ trẻ. "Tôi đã nhiều lần tham gia biểu diễn cùng CLB Sân khấu Lạc Long Quân, một hoạt động ý nghĩa mà Sở VHTT TP HCM chỉ đạo thực hiện trong 12 năm qua. Tôi rất vui khi suất diễn này lại trùng hợp với ngày tôi công bố MV mới của mình, nên rất hồi hộp" – ca sĩ Phạm Anh Tuấn nói.

Phạm Anh Tuấn - Từ diễn viên truyền hình đến giọng ca được yêu mến

Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, Phạm Anh Tuấn còn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 14 tuổi, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như "Dòng sông huynh đệ", "Gia đình phép thuật", "Một văn phòng luật sư", "Hạnh phúc xa bay", "Giang hồ ruộng"…

Bên cạnh đó, anh còn tham gia nhiều sản phẩm âm nhạc đa dạng thể loại: từ nhạc trẻ đến nhạc quê hương, luôn mang đến cho khán giả cảm xúc nhẹ nhàng và gần gũi.





Ca khúc mới nhất Composer : NGUYỄN HẢI NAM Singer : By PHAM ANH TUAN " LÀM MẸ CON ANH " PHÁT HÀNH 19H THỨ HAI NGÀY 3/11/2025 .

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, anh còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, trao tặng quà cho bà con nông dân nghèo ở các tỉnh miền Tây – như một cách "hát bằng trái tim" ngoài sân khấu.

MV "Lam mẹ con anh" không chỉ là sản phẩm đánh dấu chặng đường nghệ thuật mới của Phạm Anh Tuấn mà còn là lời tri ân của anh gửi đến khán giả những người luôn đồng hành, yêu thương anh trong suốt hành trình.

Với sự đầu tư nghiêm túc và cảm xúc chân thành, MV hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong làng nhạc Việt dịp cuối năm.