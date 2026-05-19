Giải trí

Ca sĩ Quách Thành Danh từng áp lực đến mức muốn bỏ nghề

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Quách Thành Danh chia sẻ hậu trường ghế nóng chương trình "Hãy nghe tôi hát" 2026 về biến động sau ánh đèn sân khấu.

Quách Thành Danh tiết lộ ký ức đáng nhớ nhất trong quá trình làm nghề

Quách Thành Danh là một trong những giám khảo chương trình "Hãy nghe tôi hát" 2026. Anh mang đến hình ảnh một nghệ sĩ từng trải. Với anh, việc ngồi ghế nóng không đơn thuần là đánh giá thí sinh mà còn là cơ hội để lắng nghe, quan sát và đồng hành cùng những giọng ca trẻ đang trên hành trình khẳng định bản thân.

Ca sĩ Quách Thành Danh từng áp lực đến mức muốn bỏ nghề - Ảnh 1.

Quách Thành Danh ngồi ghế nóng "Hãy nghe tôi hát" 2026

Ca sĩ Quách Thành Danh từng áp lực đến mức muốn bỏ nghề - Ảnh 2.

Anh quan tâm đến cách các thí sinh thổi "hồn" vào ca khúc

Nam ca sĩ quan tâm không chỉ là kỹ thuật hay sự dàn dựng tiết mục mà là cách thí sinh truyền tải cảm xúc vào bài hát. Một người hát tốt chưa chắc đã là một nghệ sĩ, kỹ thuật có thể được rèn luyện nhưng cảm xúc và "cái hồn" trong âm nhạc là điều không dễ có được. 

"Có những người hát rất chuẩn, kỹ thuật tốt nhưng nếu không thổi được cảm xúc vào bài hát thì vẫn thiếu cái chạm đến trái tim khán giả" - nam ca sĩ chia sẻ.

Quách Thành Danh cho biết một trong những ký ức làm nghề đáng nhớ nhất chính là thời điểm từ một ca sĩ chưa được biết đến rộng rãi, bất ngờ nhận được sự chú ý và yêu mến của khán giả. Chính khoảnh khắc đó đã trở thành dấu ấn lớn, giúp anh được công chúng nhớ đến và giữ hình ảnh đến hôm nay.

Quách Thành Danh từng muốn rời bỏ nhưng tình yêu nhạc giữ anh lại với nghề

Tuy nhiên, hành trình làm nghề không phải lúc nào cũng thuận lợi. Quách Thành Danh chia sẻ từng có giai đoạn cảm thấy áp lực và muốn dừng lại. Đó là thời điểm nam ca sĩ phải đối diện với những ràng buộc trong công việc, khiến bản thân không còn cảm thấy thoải mái với âm nhạc. "Có lúc, tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa, mọi thứ bị gò bó trong khuôn khổ. Khi đó, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại" - Quách Thành Danh nhớ lại.

Ca sĩ Quách Thành Danh từng áp lực đến mức muốn bỏ nghề - Ảnh 3.

Nam ca sĩ từng gặp khó khăn trong nghề

Ca sĩ Quách Thành Danh từng áp lực đến mức muốn bỏ nghề - Ảnh 4.

Anh vượt qua nhờ vào tình yêu nghề

Ca sĩ Quách Thành Danh từng áp lực đến mức muốn bỏ nghề - Ảnh 5.

Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng muốn rời bỏ đó, tình yêu với âm nhạc trỗi dậy mạnh mẽ, giữ anh lại với nghề. Với Quách Thành Danh, âm nhạc không chỉ là nghề, mà còn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống.

"Trong tôi luôn có một điều gì đó thôi thúc được hát, được đứng trên sân khấu. Và cuối cùng, tôi vẫn quay lại âm nhạc, vì đó là con đường định mệnh của mình" - nam ca sĩ chia sẻ.

Trải qua những biến động, Quách Thành Danh ngày càng hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên trì và đam mê. Với anh, thành công không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của quá trình bền bỉ theo đuổi và vượt qua những thử thách.

Nếu phải tóm gọn hành trình âm nhạc bằng vài điều, Quách Thành Danh lựa chọn sự biết ơn. Anh biết ơn cơ hội được đứng trên sân khấu, khán giả đã luôn yêu thương và cả những thử thách đã giúp bản thân trưởng thành hơn.

Chương trình "Hãy nghe tôi hát" 2026 tập 3 được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 20-5 trên kênh THVL1.

