"Nói em điên", màn trở lại của m Tú, kết hợp cùng rapper Liu Grace

m tú với "Nói em điên"

m Tú và Liu Grace kết hợp trong "Nói em điên"

"Nói em điên" được xây dựng như một câu chuyện xoay quanh hai nguồn năng lượng hoàn toàn trái ngược. Lấy cảm hứng từ các bộ anime, MV mở ra không khí của một cuộc đối đầu giữa những cá tính mạnh mẽ, nơi mỗi nhân vật đều mang hình tượng và màu sắc riêng biệt. Tuy nhiên, thay vì phát triển câu chuyện theo hướng xung đột đơn thuần, dự án lựa chọn khai thác tinh thần kết nối và bổ trợ giữa những khác biệt.

m Tú nói MV mang đến thông điệp "Hãy cứ yêu đi và yêu hết mình". Những va chạm, khác biệt hay mâu thuẫn đôi khi không phải để triệt tiêu nhau, mà để con người hiểu nhau hơn và tạo nên sự kết nối chân thật.

Điểm nhấn đặc biệt của "Nói em điên" nằm ở màn kết hợp giữa m Tú và Liu Grace. Đối với m Tú, sự xuất hiện của Liu Grace không chỉ đơn thuần là một màn kết hợp âm nhạc, mà còn là mảnh ghép giúp hoàn thiện thế giới của "Nói em điên".

Nếu m Tú mang đến nguồn năng lượng Pop Punk nổi loạn, cảm xúc và tươi sáng, thì Liu Grace lại đại diện cho tinh thần swag lạnh lùng, sắc sảo. Chính sự tương phản này tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm, đồng thời phản ánh đúng tinh thần "đối lập để bổ trợ" của dự án.

Bước thử nghiệm táo bạo của m tú

m Tú

Toàn bộ MV được thực hiện trên phông xanh nhằm xây dựng một không gian giả tưởng mang hơi hướng anime. Trong đó, hai nhóm nhân vật với phong cách đối lập được phát triển như hai "chiến tuyến" khác nhau cả về màu sắc, trang phục lẫn cá tính. Mỗi outfit trong MV đều được xây dựng dựa trên cá tính của từng nhân vật nhằm tạo nên cảm giác như những nhân vật bước ra từ một "vũ trụ anime" riêng biệt.

m Tú cũng trực tiếp tham gia định hướng thời trang cho dự án và làm việc cùng stylist để phát triển trang phục phù hợp với concept tổng thể. Theo nghệ sĩ, thời trang không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là một phần quan trọng trong storytelling, góp phần hoàn thiện thế giới và cảm xúc mà MV muốn truyền tải.

Liu Grace

Một trong những yếu tố đặc biệt khác của dự án là toàn bộ nhân vật xuất hiện trong MV đều là bạn bè của m Tú trong cộng đồng indie/underground. Theo chia sẻ từ nghệ sĩ, việc có những người bạn thân thiết cùng tham gia giúp phần hình ảnh trở nên tự nhiên, đúng tinh thần "anh em chiến tuyến" mà câu chuyện MV hướng đến.

Đồng thời, đây cũng là dự án mang nhiều ý nghĩa cá nhân đối với m Tú khi quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn về kinh phí sản xuất và nhân lực. Nghệ sĩ cho biết nhiều thành viên trong ê-kíp đã cùng lúc đảm nhận nhiều công việc ngoài chuyên môn để có thể hoàn thiện dự án đúng với kế hoạch ban đầu.

Nói em điên là bước đi trưởng thành của m Tú

Nếu các sản phẩm trước tập trung khai thác những lát cắt cảm xúc nhẹ nhàng và trong trẻo hơn, thì lần trở lại này cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành hơn, trực diện hơn và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm những màu sắc mới.

Chia sẻ về kỳ vọng dành cho dự án, m Tú cho biết kỳ vọng "Nói em điên" sẽ trở thành bài "hit" đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm phản ánh rõ nhất tiếng nói nghệ sĩ và hành trình trưởng thành của bản thân sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

"Mình biết trái tim mình thổn thức vì điều gì, và mình tin mình sinh ra để làm nghệ thuật. Mình mong muốn làm ra những sản phẩm mà bản thân thật sự yêu thích, có thể truyền cảm hứng cho chính mình và những người đồng hành cùng mình. Hành trình phía trước còn dài, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục bước đi" - m Tú chia sẻ.