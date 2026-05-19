Giải trí

Isaac tái ngộ cùng Will

Thùy Trang

(NLĐO) - "2 mảnh" của boyband quốc dân bất ngờ tái hợp khiến dân tình xuýt xoa với visual không tuổi.

Isaac - Will khiến fan 365daband bồi hồi vì quá ăn ý

Isaac - Will khiến fan 365daband bồi hồi vì quá ăn ý

Mới đây, Isaac đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Tâm ý đổi thay", sáng tác ballad của nhạc sĩ ViruSs nhanh chóng chinh phục người hâm mộ nhờ giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai cùng giọng hát giàu cảm xúc của Isaac.

Từ thời điểm ra mắt đến nay, "Tâm ý đổi thay" liên tục giữ vị trí "tiêu điểm tìm kiếm" trên TikTok, minh chứng cho sức lan tỏa rộng rãi của ca khúc.

Thừa thắng xông lên, Isaac tiếp tục gửi đến khán giả một phiên bản đặc biệt: "carpool" Tâm ý đổi thay do anh và Will cùng song ca.

Trong phiên bản "carpool" Tâm ý đổi thay, Isaac trở thành một hành khách trên chuyến xe do Will cầm lái. Cùng xuất hiện trong một khung hình, hai mảnh ghép của 365daband khiến người hâm mộ xuýt xoa trước visual phong độ sau nhiều năm.

Không cần sân khấu hoành tráng hay dàn dựng cầu kỳ, phiên bản này ghi điểm bằng không khí đời thường, gần gũi và sự tương tác tự nhiên giữa Isaac và Will. Chính bối cảnh giản dị của một chuyến xe lại khiến những câu hát trở nên mềm mại, chân thành và dễ chạm đến người nghe hơn.

Khoảnh khắc Isaac và Will cùng hòa giọng còn gợi lại nhiều ký ức đẹp về "boyband thanh xuân" của đông đảo khán giả yêu nhạc Việt.

Đặc biệt, khoảnh khắc Isaac và Will cùng hòa giọng còn gợi lại nhiều ký ức đẹp về "boyband thanh xuân" của đông đảo khán giả yêu nhạc Việt. Sau nhiều năm, sự ăn ý giữa hai thành viên vẫn hiện rõ qua ánh mắt, nụ cười và cách tung hứng duyên dáng trong từng câu hát. Vì vậy, phiên bản "carpool" không chỉ mang đến một màu sắc mới cho "Tâm ý đổi thay", mà còn trở thành cuộc hội ngộ đầy hoài niệm dành cho những khán giả từng yêu mến 365daband.

Cuộc hội ngộ đáng giá

Visual cực đỉnh của Isaac

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Will cũng chính là người mở lời "rủ rê" Isaac cùng hát ca khúc "Tâm ý đổi thay" khiến "anh cả" không khỏi xúc động. Nếu Will vốn "chuyên trị" dòng nhạc ballad với chất giọng ấm áp đặc trưng, thì Isaac lại hiếm khi hát ballad, nên màn kết hợp này càng gây bất ngờ cho người hâm mộ. Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi cho bản song ca "Tâm ý đổi thay" của Isaac và Will.

Trước khi được yêu thích trên mạng xã hội, ca khúc từng được Isaac trình diễn lần đầu tại concert "Anh trai say hi" và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca giàu tính tự sự cùng cách xử lý giọng hát nhiều cảm xúc, ca khúc đánh dấu một màu sắc trầm lắng, trưởng thành hơn của Isaac - người vốn quen thuộc với hình ảnh nghệ sĩ trình diễn giàu năng lượng trên sân khấu.

Will vẫn luôn trẻ trung như thời gian bỏ quên

"Tâm ý đổi thay" được xem là cột mốc mở đầu cho giai đoạn âm nhạc mới trong năm 2026 của Isaac. Sau single lần này, Isaac tiếp tục ra mắt sản phẩm mang màu sắc đa dạng hơn, không chỉ dừng lại ở ballad mà còn có những thể loại phù hợp để trình diễn - thế mạnh đã làm nên sức hút của anh suốt nhiều năm qua.

Một EP hoặc album có câu chuyện âm nhạc xuyên suốt, thể hiện sự tập trung và quyết liệt hơn với âm nhạc ở thời điểm hiện tại của Isaac sắp ra mắt khán giả.

