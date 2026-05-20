Ca sĩ Quốc Đại với 2 phiên bản MV "Câu vọng cổ tìm vợ"

Ca sĩ Quốc Đại phát hành 2 phiên bản MV "Câu vọng cổ tìm vợ"

Bài hát lần này là một sáng tác mang âm hưởng dân ca trữ tình của Hamlet Trương, được đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần tươi mới, hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng kết hợp giữa chất liệu thực tế và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây được cho là bước thử nghiệm mới mẻ nhưng đầy cẩn trọng, kỹ lưỡng của ekip để vẫn giữ lại những cảm xúc chân thực nhất cho dòng nhạc quê hương sở trường lâu nay của Quốc Đại.

Cuộc hội ngộ giữa hai tâm hồn nghệ sĩ

Với chặng đường nghệ thuật gần 3 thập kỷ, ca sĩ Quốc Đại luôn bền bỉ và đau đáu tìm kiếm những sáng tạo mới cho dòng nhạc dân ca trữ tình. Tinh thần đó tìm được đồng điệu với ca nhạc sĩ Hamlet Trương khi tiếp cận với ca khúc "Câu vọng cổ tìm vợ".

Hamlet Trương cho ra đời sáng tác này từ cảm hứng một nhân vật trên sân khấu kịch, gắn liền hình ảnh day dứt khôn nguôi của người đàn ông lạc mất vợ, ngày đêm rong ruổi miền miệt thứ, chỉ biết cất câu hò vang vọng mong được hồi đáp.

Vốn là một nhạc sĩ "mát tay" với các sáng tác trữ tình, Hamlet Trương lồng ghép một điệu lý Nam bộ thân thương giữa ca khúc, giúp khán giả dễ cảm thụ mà cũng đưa giai điệu "Câu vọng cổ tìm vợ" khắc khoải hơn.

Nhạc sĩ Hamlet Trương

Hamlet Trương cho biết thêm: "Tôi là một người hâm mộ lâu năm của nghệ sĩ Quốc Đại, có cả sự thần tượng bởi tài năng ca hát và sự bền bỉ, sáng tạo của anh với dòng nhạc dân ca. Tuy nhiên nhiều năm qua vẫn chưa có mối duyên thích hợp để đồng hành".

Vì vậy, ngay khi được biết Quốc Đại đang tìm kiếm làn gió mới cho hành trang nghệ thuật của mình, Hamlet Trương tin rằng "Câu vọng cổ tìm vợ" đã đáp ứng được tiêu chí đó. "Trương từ lâu đã mến mộ tiếng hát của Quốc Đại, một thanh âm nồng nàn và nổi bật, khác biệt trong dòng dân ca trữ tình. Vì vậy, một cơ hội để sáng tác của mình được anh Quốc Đại thể hiện thì Trương tin tưởng sẽ đem đến hiệu ứng cảm xúc đầy đặn, song cũng rất tò mò và hào hứng chờ đợi những sáng tạo mới mà anh sẽ đưa vào "đứa con tinh thần" của mình".

Ca sĩ Quốc Đại

AI tạo hiệu ứng cho MV

Khi bản thu gần hoàn thiện thì chi tiết bất ngờ là nữ đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân là người chủ động đưa ra ý tưởng thực hiện video ca nhạc với trợ lực từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Về nội dung, "Câu vọng cổ tìm vợ" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc quê hương – dân ca, MV còn là câu chuyện tình nhuốm màu hoài niệm giữa một chàng nông dân nghèo và cô đào hát cải lương bình dị.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân

Tình yêu của họ nảy nở giữa tiếng đờn ca tài tử, những phiên chợ quê và ánh đèn sân khấu rong ruổi khắp miền sông nước. Thế nhưng, trước những cám dỗ của tiền tài, danh vọng và sự đổi thay của thời cuộc, mối tình ấy dần bị cuốn vào những ngã rẽ đầy tiếc nuối.

Chia sẻ thêm về những công đoạn sáng tạo, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân cho biết để tái hiện chân thật không khí miền Tây những thập niên trước, ekip đã có nhiều ngày ghi hình liên tục tại Tiền Giang, Cà Mau. Từ sáng sớm tinh mơ đến khi tối mịt, đoàn phim rong ruổi qua những con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và các sân khấu cải lương địa phương để bắt trọn chất liệu đời sống chân thật nhất.

Theo nữ đạo diễn, đây là một MV đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Chính vì vậy, bên cạnh các cảnh quay thực tế, ekip đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ Pipeline AI hybrid vào quá trình hậu kỳ nhằm tăng chiều sâu cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh cho tác phẩm.

Một trong những thử thách lớn nhất là xây dựng tạo hình nhân vật ca sĩ Quốc Đại xuyên suốt nhiều giai đoạn tuổi tác – từ thời trai trẻ đến khi mái tóc bạc màu theo năm tháng, lúc chỉn chu, lúc hốc hác... Ekip phải xử lý hàng trăm lớp dữ liệu hình ảnh, phân tích cấu trúc gương mặt, thần thái, ánh mắt và chuyển động đặc trưng của nam ca sĩ để tạo ra nhiều phiên bản nhân vật có độ tương đồng cao nhất với Quốc Đại thật.

MV hứa hẹn thu hút đông đảo người xem

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân chia sẻ: "Cảm ơn ca sĩ Quốc Đại và nhạc sĩ Hamlet Trương đã dám phiêu lưu với tác phẩm này cùng Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Với tôi và anh Đại, đây là một sản phẩm cầu thị, mang tính thử nghiệm, khán giả xem và cùng chơi trò chơi đoán xem đâu là Quốc Đại "thật" - Quốc Đại "giả", phân đoạn nào là quay thật, phân đoạn nào có công nghệ can thiệp. Tuy nhiên, cảm xúc và chiều sâu khung hình vẫn phải xuyên suốt MV".

Tâm sự của Quốc Đại

Về phía ca sĩ Quốc Đại, anh cũng đưa ra những quan điểm thẳng thắn với mức độ ứng dụng công nghệ vào sản phẩm âm nhạc. Quốc Đại nhận định "mình không bài trừ những hiệu ứng vượt trội mà AI đang chứng minh trong đời sống nghệ thuật. Tuy nhiên đến bây giờ, mình vẫn không đồng tình việc lạm dụng công nghệ này thay thế cho giọng hát hay công sức biểu diễn của nghệ sĩ chân chính.

Xuyên suốt quá trình dàn dựng MV, kim chỉ nam của bản thân Quốc Đại hay ekip Huỳnh Phúc Thanh Nhân là ứng dụng công nghệ mới để nâng tầm ý tưởng câu chuyện chứ không bỏ mặc thành phẩm cho một ứng dụng vi tính nào đó."

Trên thực tế, với lần ra mắt đầy thể nghiệm này, ca sĩ Quốc Đại phải lao động gấp đôi. Bên cạnh MV AI, ca khúc cũng được phát hành qua một MV trình diễn trên sân khấu truyền thống để phục vụ cho những khán giả mến mộ lâu năm.

Sau MV này, ca sĩ Quốc Đại đang lên kế hoạch phát hành một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu sự tái hợp với nhạc sĩ Minh Vy, với phần hình ảnh trẻ trung hơn để khẳng định tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của giọng ca "Hương tóc mạ non".