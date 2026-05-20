HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ca sĩ Long Nhật nhiều lần gây xôn xao dư luận

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trước khi bị bắt, ca sĩ Long Nhật từng nhiều lần gây xôn xao dư luận bởi những phát ngôn gây chú ý

Trong làng nhạc Việt, Long Nhật là cái tên đặc biệt. Suốt hơn ba thập niên ca hát, giọng ca xứ Huế không chỉ được biết đến với những ca khúc dân ca trữ tình ngọt ngào mà còn nhiều lần trở thành tâm điểm của dư luận bởi những ồn ào xoay quanh phát ngôn và phong cách sống. 

Ca sĩ dòng nhạc quê hương

Long Nhật tên đầy đủ là Đinh Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế. Long Nhật ghi dấu ấn với chất giọng cao, mềm mại và cách thể hiện giàu cảm xúc qua những ca khúc mang âm hưởng quê hương. Dù hoạt động bền bỉ trong lĩnh vực âm nhạc, điều khiến Long Nhật thường xuyên được công chúng nhắc đến lại không chỉ là giọng hát mà còn là những tranh cãi quanh hình ảnh của mình.

Ca sĩ Long Nhật nhiều lần gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Ca sĩ Long Nhật trước khi bị bắt

Ngay từ khi mới nổi tiếng, Long Nhật đã liên tục đối diện với nhiều tin đồn. Phong thái nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ cùng cử chỉ mềm mại khiến ca sĩ nhiều lần bị đặt dấu hỏi về đời tư. Không né tránh, nam ca sĩ chọn cách đối diện một cách cởi mở, thừa nhận rằng chưa bao giờ mặc cảm về điều đó.

Ca sĩ Long Nhật nhiều lần gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan điều tra

Long Nhật cũng nổi tiếng là nghệ sĩ chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng. Những phát ngôn thẳng thắn từng khiến dư luận xôn xao, với Long Nhật, đó đơn giản là ý thức của một nghệ sĩ muốn xuất hiện chỉn chu nhất trước công chúng.

Ca sĩ Long Nhật nhiều lần gây xôn xao dư luận - Ảnh 3.

Ca sĩ Long Nhật vắng bóng trên facebook từ cuối tháng 3-2026

Sau hơn 24 năm kết hôn, Long Nhật thường đăng ảnh gia đình hạnh phúc với vợ có bốn người con. Dù thường xuyên xa nhà vì công việc, nam ca sĩ luôn dành cho vợ con sự yêu thương và trân trọng. Long Nhật nhiều lần chia sẻ rằng gia đình chính là điểm tựa giúp mình vượt qua mọi sóng gió của nghề nghiệp.

"Bà Tám showbiz"

Long Nhật cũng từng gây chú ý bởi những phát ngôn thẳng thắn và đôi khi khá gay gắt trên truyền thông. Tính cách bộc trực khiến nam ca sĩ được gắn với biệt danh “Bà Tám showbiz”. 

Có thời điểm Long Nhật trở thành nhân vật gây tranh cãi vì sẵn sàng lên tiếng trước nhiều vấn đề của giới giải trí. Theo lý giải của nhân vật, đó là cách sống chân thành và không muốn che giấu cảm xúc thật của mình.

Những năm gần đây, Long Nhật đối diện với tin đồn “hết thời”. Đáp lại, nam ca sĩ khẳng định mình vẫn hoạt động năng nổ với vai trò Giám đốc âm nhạc và thành viên ban tổ chức của nhiều cuộc thi ca hát như Giọng ca vàng Bolero Việt Nam hay Tình ca quê hương Việt Nam. Bên cạnh đó, Long Nhật tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ những tài năng trẻ.

Ngày 20-5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật, sinh năm 1967), diễn viên Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng nhiều người khác về hành vi liên quan ma tuý.

Cả hai được xác định có liên quan đến chuyên án mang bí số 426A và đang bị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.


Tin liên quan

Thanh Thảo "suýt" thành giáo viên, Long Nhật được tặng vàng "ăn Tết"

Thanh Thảo "suýt" thành giáo viên, Long Nhật được tặng vàng "ăn Tết"

(NLĐO) - Ca sĩ Thanh Thảo và Long Nhật là khách mời tập đầu tiên của chương trình "Dấu ấn tình ca" 2026, chủ đề "Ngày nắng xanh ngời".

Ca sĩ Long Nhật bật mí chỗ bán bún bò, chè ngon ở Huế

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật là khách mời chương trình "Kính đa chiều", tiết lộ ký ức tuổi thơ gắn với ẩm thực Huế.

Vướng nghi vấn hết thời, Long Nhật lên tiếng

(NLĐO)- Long Nhật chia sẻ nhiều người bảo anh hết thời nên mất dần cơ hội ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc.

ca sĩ Long Nhật Long Nhật Sơn Ngọc Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo