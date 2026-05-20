Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng tiếp tục tạo dấu ấn ở "Ngày xửa ngày xưa 37"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả yêu sân khấu thiếu nhi khi tham gia chương trình "Ngày xửa, ngày xưa 37"


Nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng tiếp tục tạo dấu ấn ở "Ngày xửa ngày xưa 37" - Ảnh 1.

Trịnh Minh Dũng (bìa phải) trong chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 37

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật", sẽ công diễn tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 31-5. Trong nhiều năm qua, "Ngày xửa ngày xưa" đã trở thành thương hiệu sân khấu thiếu nhi quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả TP HCM.

Bên cạnh những tên tuổi như: Bạch Long, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Mỹ Duyên, Thanh Thủy…, nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng là gương mặt quen thuộc, hứa hẹn góp phần tạo nên màu sắc trẻ trung và sinh động cho chuỗi chương trình này.

Trịnh Minh Dũng - Duyên sân khấu tạo sức hút với khán giả trẻ

Ở "Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật – Trùm cuối xuất hiện là tới công chuyện!", anh đảm nhận vai Chicken Ác – một nhân vật có nhiều mảng miếng hài hước nhưng vẫn giữ vai trò kết nối nhịp diễn trong tổng thể câu chuyện. 

Sau buổi phúc khảo 13-5 tại Nhà hát Bến Thành, Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT TP HCM đã nhận xét tốt về chương trình và khen ngợi nhiều vai diễn hay, trong đó có vai của Trịnh Minh Dũng.

Điểm đáng chú ý trong lối diễn của Trịnh Minh Dũng là khả năng tạo tiếng cười tự nhiên, không gượng ép.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng tiếp tục tạo dấu ấn ở "Ngày xửa ngày xưa 37" - Ảnh 2.

Trịnh Minh Dũng (bìa phải) trong chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 37

Chính nét diễn duyên dáng, giàu năng lượng giúp anh dễ dàng tạo kết nối với khán giả tuổi teen – đối tượng mà sân khấu thiếu nhi hiện nay đang nỗ lực chinh phục.

Điều đáng quý là dù thiên về mảng hài, Trịnh Minh Dũng vẫn giữ được sự tiết chế cần thiết để không phá vỡ tổng thể cổ tích của vở diễn.

Nhân vật Chicken Ác vì thế tạo được màu sắc riêng nhưng không bị lạc nhịp trong cấu trúc chung.

Một gương mặt quen thuộc của sân khấu IDECAF

Trong suốt thời gian công tác tại Nhà hát Kịch IDECAF, Trịnh Minh Dũng đã tạo được dấu ấn riêng bằng hàng loạt vai diễn duyên dáng, dễ thương và giàu màu sắc biến hóa.

Khán giả từng yêu thích anh qua vai thầy Đề trong vở "Làng vô tận", Mã Não trong "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài ngoại truyện", cô Dung trong "Tấm Cám đại chiến", mụ Bốn trong "Mười hai bà mụ", Tỉ Phú, Mí Ly, A Đi Rong trong "Quả hồng tung cánh", Khương Cẩu trong "Dưới bóng giai nhân", Thái giám Đinh Thắng trong "Lệ Chi Viên", Đạt – Handsome trong "Bích Hoa cô là ai".

Nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng tiếp tục tạo dấu ấn ở "Ngày xửa ngày xưa 37" - Ảnh 3.

Trịnh Minh Dũng trong vai Đinh Thắng (vở "Lệ Chi Viên")

Riêng với chương trình "Ngày xửa ngày xưa", ở mùa diễn trước anh từng tạo nhiều tiếng cười với vai Bọ Hung rất duyên dáng, được khán giả thiếu nhi yêu thích.

Ngoài ra, trong chương trình "Ngày xửa, ngày xưa 36" anh đã hóa thân thành các nhân vật như Hổ bò sữa và Gà Ác với phong cách biểu diễn hoạt náo nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên đặc trưng của sân khấu thiếu nhi IDECAF.

Nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng tiếp tục tạo dấu ấn ở "Ngày xửa ngày xưa 37" - Ảnh 4.

Trịnh Minh Dũng luôn biến hóa tính cách trong những vai hài

Kỳ vọng tạo thêm sức hút cho "NXNX 37"

Sân khấu TP HCM chuẩn bị bước vào hè, nhiều hoạt động biểu diễn phục vụ thanh thiếu niên đang cạnh tranh gay gắt với các nền tảng giải trí công nghệ, việc xây dựng những nhân vật có tính tương tác cao với khán giả trẻ là yếu tố quan trọng.

Vai diễn của Trịnh Minh Dũng trong chương trình "Ngày xửa, ngày xưa 37" được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn tạo tiếng cười và giữ không khí sôi động.

Sự xuất hiện của anh cũng cho thấy nỗ lực của ê-kíp Vũ Đình Toàn và ông bầu Huỳnh Anh Tuấn trong việc kết hợp các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm với lớp diễn viên trẻ để tạo nên một chương trình vừa mang màu sắc cổ tích vừa gần với nhịp cảm xúc của khán giả hôm nay.

(NLĐO) - Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều triển lãm, tọa đàm và hoạt động dành cho độc giả nhỏ tuổi.

Từ chiếc áo vừa vặn đến khát vọng chạm đến sáng tạo mới của cải lương

(NLĐO) - Những kỳ vọng đã được các diễn viên cải lương trẻ mang đến cuộc tranh tài đầy khí thế tại Nhà hát Trần Hữu Trang nhận được sự động viên từ công chúng

