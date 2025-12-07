Ca sĩ TĂNG PHÚC: Nỗ lực thật nhiều để khán giả không thất vọng

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Phúc luôn mang đến cho người đối diện cảm giác về một người cháy bỏng đam mê, tràn đầy khát khao chiến thắng. Chính những phẩm chất ấy giúp Tăng Phúc đứng vững trên con đường nghệ thuật đầy cạnh tranh và khắc nghiệt.

.Phóng viên: Được yêu mến từ sau khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", anh có hài lòng với những gì mình đạt được trong thời gian qua?

Ca sĩ Tăng Phúc. (Ảnh do nhân vật cung vấp)

- Ca sĩ TĂNG PHÚC: Cảm ơn mọi người đã yêu thương, theo dõi và động viên Phúc suốt chặng hành trình vừa qua. Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024 đã đưa Phúc đến gần với khán giả, giúp Phúc nhận được nhiều tình cảm yêu mến và từ đó gặt hái thêm nhiều dấu mốc ý nghĩa trong sự nghiệp.

Phúc không thể nói là hài lòng hay không trong thời điểm này, mà chỉ cảm thấy biết ơn mọi người, biết ơn những thành tựu và cả những khó khăn mà Phúc đã trải qua để hiểu một cách sâu sắc rằng "nếu không trải qua những ngày mưa, ta khó trọn vẹn cảm nhận vẻ đẹp của ngày nắng".

Phúc luôn tin rằng khi chúng ta nỗ lực hết sức mình, những điều tốt đẹp tự khắc sẽ tìm đến. Với Phúc, điều đáng sợ không nằm ở những thử thách phải đối mặt, mà ở khoảnh khắc bản thân trở nên yếu lòng trước khó khăn. Khi có đủ ý chí và bản lĩnh, mọi gian nan rồi cũng sẽ hóa thành chuyện nhỏ mà thôi.

.Giải thưởng "Male Icon Awards 2025" của ấn phẩm Men's Folio Vietnam dành cho "Nghệ sĩ âm nhạc của năm" có ý nghĩa gì đối với anh?

- Đó là giải thưởng lớn nhất mà Phúc được nhận kể từ lúc bắt đầu sự nghiệp. Giải thưởng mang ý nghĩa rất lớn về sự công nhận và tình cảm mà khán giả đã dành cho Phúc. Ai theo nghề cũng khao khát có giải thưởng riêng và Phúc cũng không ngoại lệ, bởi giải thưởng là sự thừa nhận từ công chúng.

.Mỗi nghệ sĩ khi theo đuổi nghệ thuật đều đặt ra mục tiêu cho riêng mình. Điều này vừa là động lực nhưng cũng là áp lực. Dấn thân vào con đường nghệ thuật đầy chông gai và thử thách, mong ước lớn nhất của anh là gì?

- Mong ước lớn nhất của Phúc là được làm nghệ thuật, đặc biệt là được sống trong tình yêu của mọi người. Khi sống trong giấc mơ đó, Phúc nhận ra rằng bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết phải khắc phục để không phụ lòng khán giả. Tôi cũng không còn trẻ, nên có lẽ đã đến lúc phải tăng tốc mạnh mẽ hơn để chạm tới giấc mơ của mình.

.Từ một giọng ca ít được biết đến, nay anh đã trở thành nghệ sĩ có lượng fan "khủng". Nhìn lại chặng đường đã qua, anh có được trải nghiệm gì? Và theo anh, để thành công trên con đường nghệ thuật,yếu tố quan trọng nhất là gì?

- Phúc không dám tự nhận mình đã thành công, bởi bản thân cảm thấy chưa thực sự chạm đến hai từ ấy. Phúc chỉ biết rằng mình may mắn được mọi người yêu thương và ưu ái. Đối với Phúc, để có được như hôm nay đó là cố gắng của cả một tập thể phía sau. Mọi người nhìn vào những gì Phúc đang có chỉ thấy sự nỗ lực và chăm chỉ của Phúc, nhưng ít ai biết rằng phía sau Phúc là cả một ê-kíp đang ngày đêm cống hiến vì sự phát triển chung.

.Kiên trì là nhận xét của nhiều người khi nhắc đến Tăng Phúc. Anh cũng nổi tiếng biết "chiều fan". Anh cũng dám thử nghiệm nhiều cái mới để tăng độ viral (lan truyền). Có bao giờ anh mệt mỏi?

- Có chứ. Tôi cũng phải tự nhìn nhận là tôi cũng không còn trẻ nữa. Các bạn ca sĩ, nghệ sĩ trẻ hiện nay đều rất giỏi, sở hữu nhiều kỹ năng và được đầu tư bài bản, nên tôi cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Áp lực nằm ở việc phải luôn mới mẻ, giữ được bản sắc riêng, đồng thời không bị cuốn theo trào lưu hay mất tỉnh táo trước các quyết định. Nhiều lúc, điều đó khiến tôi thật sự kiệt sức.

.Anh có sắc vóc, có chất giọng và sở hữu một ê-kíp giỏi nghề. Thế nhưng, sao cái tên Tăng Phúc lại mất quá nhiều thời gian để có thể đến với khán giả?

- Chuyện gì cũng có lý do của nó, đúng thời điểm mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mình cứ cố gắng thôi. Mọi người đánh giá Phúc có sắc vóc, giọng hát, ê-kíp giỏi và chăm chỉ nhưng showbiz đâu chỉ có mình Phúc, cơ hội chia đều cho mọi người mà. Có thể mọi người ưu ái đánh giá Phúc cao hơn những gì Phúc đang có mà thôi.

.Là trường hợp hiếm hoi có thể "quay đầu" sau rất nhiều năm hát cover, ai là người giúp anh đi đến con đường nghệ sĩ đúng nghĩa?

- Nếu nhắc đến một người đồng hành với Phúc để đi đến hôm nay, không ai khác ngoài nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Chúng tôi cùng nhau đi qua một chặng đường rất dài, cùng nỗ lực và sáng tạo không ngừng. Mọi người thấy đó, hầu hết những gì mà Phúc thể hiện đều do Huy sáng tác. Ngoài ra, Huy cùng là người định hướng, lên chiến lược và đồng hành với Phúc trong mọi dự án.

.Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, anh đã có được những gì?

- Phúc có được một gia tài bài hát, có được một ê-kíp luôn lăn xả vì mình, có được PiFam (tên gọi cộng đồng người hâm mộ ca sĩ Tăng Phúc), tình yêu thương của khán giả và còn nhiều điều nữa mà kể hoài không hết. Phúc luôn cảm thấy tự hào về những điều đó.

.Lâu rồi, khán giả chưa thấy anh phát hành những sản phẩm âm nhạc mới. Nghe đâu là ngày 10-12 này, anh sẽ "xé túi mù" rất thú vị phải không?

- Đây là một món quà đặc biệt dành cho khán giả, đồng thời cũng sẽ có một bất ngờ sau khoảng thời gian rất lâu mới trở lại. Một lần nữa Tăng Phúc và nữ ca sĩ Trương Thảo Nhi cùng song ca một bài hát do cô ấy sáng tác.

.Giấc mơ của anh lúc này đó là gì?

- Phúc chỉ mơ được làm việc, lao động liên tục để có được nhiều tiền giúp đỡ gia đình, mua được cho bản thân căn nhà để an cư lạc nghiệp.

"Đôi lúc, Phúc cũng cảm thấy niềm tin bản thân bị lung lay khi những nỗ lực chưa được nhìn nhận đúng nghĩa. Nhưng Phúc vẫn tin rằng "cứ nhìn mọi vấn đề bằng con mắt tích cực nhất, những điều tốt đẹp tự khắc sẽ đến".

Tăng Phúc là trường hợp khá đặc biệt trong showbiz Việt. Từ nhân viên văn phòng đến ca sĩ, từ đạo diễn phim hoạt hình đến đi hát. Phóng viên hỏi: "Những thứ tưởng chừng không liên quan nhưng sao có thể tồn tại trong cùng một người?". "Điều này Phúc cũng không biết nữa, cái này chắc phải về hỏi bố mẹ rồi" - Tăng Phúc nói.



